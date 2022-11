You 4, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

In arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix una delle nuove stagioni più attese per il prossimo anno, la quarta stagione di You.

You, il thriller psicologico basato sul romanzo omonimo di Caroline Kepnes sta per tornare con una nuova stagione.

Joe Goldberg è pronto a rivestire i suoi panni di serial killer, quindi meglio non farsi trovare impreparati e documentarsi leggendo informazioni e curiosità sulla tanto attesa stagione. Di seguito riportiamo tutto quello che sappiamo finora.

Qual è la data di uscita?

Sul profilo Twitter di Netflix il 13 ottobre del 2021, due giorni prima dell’uscita della terza stagione, era stato annunciato che You sarebbe stata rinnovata per una quarta stagione.

A un anno dal post sui social, notizie da poco uscite comunicano che la prossima stagione, You 4, sarà suddivisa in due parti: la prima parte, presentata in anteprima il 10 febbraio 2023, sarà seguita dopo il 10 marzo 2023 dalla seconda.

You 4: il trailer

Su Netflix lo scorso settembre, in occasione dell’annuncio delle date di uscita della quarta stagione, è stato rilasciato un primo teaser trailer ufficiale che mostra il protagonista Joe Goldberg (interpretato da Penn Badgley).

Goldebrg, dopo aver salutato con l’usuale frase «Hello, you», si presenta al pubblico come un uomo diverso. L’elenco delle precedenti identità, da lui assunte nelle tre stagioni di You, è seguito dalle indicazioni sulla sua nuova vita: vestito con un completo elegante in una stanza piena di libri, spiega di essersi trasferito a Londra e di vivere adesso in un ambiente accademico e altolocato.

È lo stesso Goldberg a parlare delle sue nuove conoscenze, introducendo le persone che faranno parte della sua avventura europea.

Qual è la trama?

You è una serie tv thriller che segue le vicende di Joe Goldberg (interpretato da Penn Badglay), che all’inizio delle prime stagioni lavora come libraio a New York.

Il carattere di Joe, all’apparenza schivo e introverso, è ben lontano dalla realtà: in ogni stagione l’amore per una ragazza diversa si trasforma per Joe in un’ossessione maniacale, che lo porta a diventare un serial killer. Le sue relazioni sentimentali diventano quindi crimini dai quali scappare, e per i quali si trasferisce in continuazione in cerca di una nuova vita.

Le stagioni precedenti, che si sono distinte per un tono sbalorditivo e incredibile, sono state arricchite da improbabili colpi di scena.

Dal momento che la trama della quarta stagione è stata tenuta attentamente segreta, le informazioni che si hanno non sono molte. La produttrice Sera Gamble, in un’intervista a The Hollywood Reporter, ha dichiarato che la quarta stagione avrebbe esplorato nuovi e oscuri aspetti dell’amore.

Qualche indizio sulla trama può essere ricavato dal teaser e dalla conclusione della terza stagione.

*Attenzione Spoiler*

Alla fine della stagione Joe aveva inscenato la sua morte, incolpando la moglie Love Quinn (interpretata da Victoria Pedretti) con una lettera lasciata accanto al cadavere con la quale faceva credere che la donna si era suicidata dopo l’assassinio commesso.

Fuggito da Los Angeles dopo aver incendiato la sua casa, Joe ha abbandonato il figlio Henry avuto dalla moglie e ha raggiunto l’Europa per cercare a Parigi una donna da lui amata Marienne (interpretata da Tati Gabrielle).

La scena finale della terza stagione aveva fatto comprendere quindi che Joe non era morto nell’incendio e che sarebbe vissuto ancora per uccidere un’altra volta.

Come lasciano intendere i post su Instagram che menzionano i libri di Charles Dickens e Sherlock Holmes, il protagonista non si trova a Parigi ma a Londra.

Qui ha assunto l’identità del professore universitario Jonathan Moore: nel trailer Joe dichiara di voler dedicare la sua vita all’insegnamento accademico, dopo essersi lasciato alle spalle quelle che definisce le sue «attività extracurriculari».

I personaggi da lui introdotti nel teaser rivestiranno i panni di studenti, aristocratici e possibili vittime future.

In un’intervista per Collider, Badgley ha dichiarato che la quarta stagione sarebbe stata diversa, dal momento che avrebbe riguardato di più il rapporto di Joe con se stesso.

Chi ci sarà il cast di You 4?

Come è stato detto, gli attori del cast sono stati presentati da Joe Goldberg nel teaser trailer ufficiale. La quarta stagione vedrà l’entrata in scena di numerosi personaggi; si contano infatti una dozzina nuovi attori che si aggiungeranno al cast originale.

Come nelle precedenti serie il ruolo principale sarà rivestito da Penn Badglay, attore e musicista statunitense conosciuto per aver interpretato Dan Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl. Tati Gabrielle tornerà nel ruolo di Marienne.

La star di Call the Midwife e di Feel Good Charlotte Ritchie vestirà i panni di una delle protagoniste, Kate, una direttrice di gallerie d’arte molto intelligente e fedele ai suoi amici che susciterà l’interesse amoroso di Joe.

L’attore di The White Lotus, Lukas Gage, interpreterà Adam, un imprenditore di successo che cerca di essere all’altezza delle aspettative del padre.

Tilly Keeper, famosa per EastEnders, sarà Phoebe, la migliore amica di Kate e fidanzata di Adam.

Amy-Leigh Hickman sarà Nadia, Ed Speleers vestirà i panni di Rhys, un autore il cui best-seller lo ha catapultato in una carriera politica. Oltre a questi si ricordano anche Aidan Cheng, Niccy Lin, Eve Austin (di Emmerdale), Dario Coates (di Coronation Street)e Ozioma Whenu.

Regia di You 4

I produttori Sera Gamble e Greg Berlanti, in un’intervista rilasciata a Deadline nell’ottobre del 2021, avevano commentato la notizia dell’annuncio di una quarta stagione dichiarando la loro emozione nel vedere la bravura di Penn Badglet nel portare sullo schermo, in modo raccapricciante ma convincente, la personalità di Joe Goldberg.

I registi si erano mostrati entusiasti per il successo che la serie stava riscuotendo e per la possibilità di esplorare nuovi e oscuri aspetti dell’amore in una stagione successiva.

Curiosità

You è un thriller psicologico basato sull’opera letteraria You e sul seguito Hidden Bodies, della scrittrice, sceneggiatrice e giornalista statunitense Caroline Kepnes. Il romanzo di esordio di Kepnes è stato proprio You (conosciuto in Italia con il titolo Tu), pubblicato negli Stati Uniti il 30 settembre 2014.

Il libro ha avuto un grande successo: tradotto in diciannove lingue, ha avuto un seguito pubblicato due anni dopo nel febbraio del 2016 e intitolato Hidden Bodies.

Nel febbraio del 2015 è stato annunciato che il romanzo avrebbe ispirato una serie televisiva, comprata da Lifetime due anni dopo e realizzata in breve tempo. Il primo episodio della prima stagione è andato in onda su Lifetime il 9 settembre 2018, per essere distribuito poi internazionalmente su Netflix dopo l’acquisto da parte di quest’ultima della serie.

Le prime tre stagioni della serie sono state quindi adattate dai due romanzi di Kepnes; per la quarta stagione invece, dal momento che non esiste un terzo libro, non è stato ripreso il racconto della scrittrice. Per questo, gli elementi a disposizione per comprendere la trama sono praticamente inesistenti.

Nel giugno 2022 Badgley è stato visto girare a Londra una scena della nuova stagione nella quale con una barba folta e vestito con un completo a quadri insegue una figura femminile che indossa un vestito colore argento.

Nel marzo del 2022 sul profilo Instagram di Netflix è stato condiviso un post con la foto del ciak cinematografico (la tavoletta nera sulla quale sono scritti i dati della scena in fase di ripresa, dotata di un’asticella mobile che quando viene abbassata produce il rumore che in modo onomatopeico dà il nome alla tavoletta stessa), macchiato da schizzi di sangue. La frase che accompagna l’immagine annuncia che la quarta stagione è in produzione.

Sulla pagina Instagram della moglie di Penn Badgley, Domino Kirke, il primo novembre 2021, il giorno del 35° compleanno del marito, è stata condivisa la foto della sua torta che ha reso omaggio al personaggio protagonista di You.

Il dolce, a forma di numero “35”, è ricoperto di frutta, fiori e Macarons frances, ed è coronato da un’ostia con la foto di Badgley. Il video del momento in cui il festeggiato spegne le candeline è corredato dalla musica della sigla della serie tv.

Penn Badglay in passato aveva preso le distanze dal personaggio da lui interpretato, invitando gli spettatori a rimanere distaccati da una figura inquietante come quella di Joe Goldberg.

Nonostante avesse dichiarato in un’intervista che «L’idea che una serie come la nostra sarebbe indirettamente, inconsapevolmente, un paradiso per le persone che sono violente è inquietante. È molto inquietante», è tornato a rivestire i panni del serial killer.