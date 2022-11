The White Lotus 2, la sigla racchiude segreti e significati nascosti sotto gli occhi di tutti

The White Lotus 2 si avvale della peculiarità della storia per riflettere il male in agguato che è sotto gli occhi di tutti.

Se inizialmente The White Lotus era stato concepito come una miniserie, Mike White ha ampliato la sua visione di satira sociale in una serie antologica che si concentra su diversi lussuosi resort per le vacanze e sugli ospiti superficiali che li frequentano.

La seconda stagione riprende con un nuovo resort White Lotus in Sicilia, ma sembra esserci un’altra morte violenta all’orizzonte. La seconda stagione evita di ripetere le stesse vicende del suo predecessore, utilizzando la specificità della storia per riflettere il male in agguato che è sotto gli occhi di tutti. Ciò è testimoniato dall’agghiacciante sequenza di apertura, che presenta immagini tratte dall’arte romana e le sonorità di “Renaissance” del compositore Cristobal Tapia de Veer.

Nonostante il ritorno dei personaggi della prima stagione, Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) e Greg Hunt (Jon Gries), il resto del cast è completamente nuovo, vediamo il retaggio della storia romana all’interno della famiglia Di Grasso; l’anziano donnaiolo Bert (F. Murray Abraham) cerca di comprendere la storia dei suoi antenati con il figlio Dominic (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco).

Se la famiglia De Grasso sembra un po’ troppo orgogliosa della propria storia, Cameron (Theo James) e Daphne Sullivan (Meghann Fahy) non potrebbero essere più sprovveduti. La mancanza di conoscenza della storia, dell’arte, della cultura e dell’attualità in generale da parte dei Sullivan irrita i loro amici, Harper (Aubrey Plaza) e Ethan Spiller (Will Sharpe).

La scena d’apertura del primo episodio, “Ciao”, lascia intendere che alla fine della stagione verrà scoperta una serie di cadaveri, si tratta di un’allusione intrigante, che darà vita a un altro affascinante mistero, ma non è il primo indizio del fatto che la seconda stagione di The White Lotus si spingerà in luoghi altrettanto contorti del suo predecessore. La sequenza di apertura mostra che, dimenticando i peccati del passato, siamo destinati a ripeterli. La storia non è la mitologia idealizzata che ci piace ricordare.

La scenografia della sigla è stata disegnata per la serie

Anche se a prima vista sembra che si tratti di opere d’arte romane autentiche, in realtà sono state disegnate dal team creativo di Katrina Crawford e Mark Bashore, con l’aiuto dell’illustratore Lezio Lopes. Sebbene siano state utilizzate immagini di dipinti storici reali provenienti da Villa Tasca a Palermo, il montaggio finale aggiunge dettagli occulti. Anche se i titoli di testa durano meno di due minuti, raccontano una storia complessa di una società altezzosa che crolla sotto il peso delle sue indulgenze.

I titoli iniziano con le voci armoniche che diventano lentamente distorte, il bel suono di un coro di voci si trasforma in grida e canti ossessionanti. Questa sordida situazione viene apparentemente spacciata per “eclettica”, un atteggiamento condiviso dai personaggi stessi: nell’episodio pilota, Ethan dice ad Harper che è un bene avere amici “diversi” come Cameron e Daphne. L’ignoranza viene giustificata come “rispetto”.

La storia nei titoli della seconda stagione

La narrazione dei titoli corrisponde all’arco narrativo che la stagione sembra seguire, inizialmente, il fulcro del lusso sembra essere proprio come appare; i teatri romani sono travolgenti come lo è il White Lotus stesso.

Questa metafora continua quando l’ambientazione storica scende nel caos. Poiché la stagione stessa è incentrata sui temi della colonizzazione e dell’imperialismo, è giusto che l’apertura mostri come gli sfarzi di un Impero abbiano conseguenze per i suoi sudditi. Proprio come accade nel White Lotus, i meno abbienti sono costretti a soffrire.

Brevi flash di brutalità, omicidi, violenze sessuali e spargimenti di sangue sono visibili in una raffica di immagini vivide. La sessualità riflette il modo in cui questa “alta società” maschera i suoi desideri depravati.

Lo vediamo riflesso nella serie stessa: Cameron vuole dominare Harper, Dominic cerca di rimorchiare le prostitute locali e Greg non vuole nulla da sua moglie al di là di un rapporto fisico. Anche i commenti insensibili di Bert nei confronti del personale e l’ossessione di Tanya nel nascondere la sua assistente Portia (Zoey Deutch) sono basati sull’aggressività.

Come scusarsi per il passato

Nell’episodio “Sogno italiano”, Bert porta la sua famiglia e Portia in un anfiteatro romano, dove i gladiatori imprigionati sono costretti a combattere tra loro fino alla morte. È un’analogia azzeccata con il modo in cui personaggi come Bert e Cameron pretendono che lo staff del White Lotus sia sottomesso a loro.

Bert ne approfitta per raccontare a Portia una storia della mitologia romana, in cui il dio degli inferi Ade rapì e violentò la dea della primavera Persefone. È una storia inquietante che Bert descrive come se fosse una semplice favola stravagante.

La cosa ancora più inquietante è che lui fa un paragone tra passato e presente; sostenendo che se Demetra ha potuto perdonare Ade per aver violentato sua figlia, allora sicuramente la moglie di Dominic (Laura Dern) potrebbe perdonarlo di qualsiasi infedeltà possa essersi macchiata.

L’uso del passato per scusarsi del presente è un tema costante; Cameron riflette un atteggiamento simile quando parla di come agli uomini non sia permesso guardare e flirtare con le donne sulla scia dell’era #MeToo.

Analogie con i personaggi nei titoli

Nei titoli di testa ci sono molti scorci di animali, tra cui scimmie, cinghiali e uno stormo di uccelli. Non è chiaro se ciò sia voluto per rappresentare la natura animalesca dell’uomo o semplicemente per aumentare la natura disorientante della sigla, ma è possibile che alcuni degli animali stessi siano da intendersi come analogie con vari personaggi.

Un’immagine particolarmente suggestiva è quella di una scimmia incatenata che viene fatta uscire da una torre grazie a una donna; poiché corrisponde alla sigla del personaggio di Jennifer Coolidge, potrebbe riflettere la natura detentiva del suo nuovo matrimonio.

C’è anche un’inquadratura di un uccello che attacca il suo stormo e che corrisponde al ruolo di Aubrey Plaza. Finora, Harper si è ribellata ai suoi ricchi compagni, rendendosi conto di non volersi assolutamente rapportare con questa cultura.

Il personaggio di Theo James si sincronizza con un cane che urina su una statua, e Cameron ha cercato di “marcare il territorio” molestando Harper. Alcune analogie sono più chiare: F. Murray Abraham è letteralmente un uomo anziano che cerca attenzioni da donne più giovani. Allo stesso modo, l’immagine di un uomo a cavallo che trasporta una donna legata a Jon Grier è simile alla Vespa che guida in “Sogno italiano”.

The White Lotus è ricco di dettagli, significati nascosti e Easter eggs tanto quanto una storia come Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, House of the dragon o Andor.

Se White ha dimostrato di essere uno scrittore brillante con progetti come Brad’s Status e Enlightened – La nuova me, The White Lotus è un passo avanti per quanto riguarda i risultati raggiunti dal punto di vista tecnico. Sarà interessante vedere se il resto della stagione 2 sarà altrettanto avvincente quanto i primi 90 secondi che precedono ogni episodio.