The Witcher, ecco tutto ciò dovete sapere sulla terza stagione in pillole

The Witcher, la serie targata Netflix basata sui racconti di Andrzej Sapkowski, è stata fino ad ora un successo.

Con 2 stagioni all’attivo e uno spin-off animato in arrivo a dicembre di quest’anno (The Witcher – Blood Origin) l’attesa per la terza stagione è già incominciata e anche le prime informazioni non si sono fatte mancare.

La terza stagione di The Witcher è già confermata

Visto il successo delle prime due stagioni la conferma della terza potrebbe sembrare solo una formalità ma vista la tendenza di Netflix a cancellare le sue serie la domanda pare legittima. Ad ogni modo possiamo stare tranquilli, la terza stagione di The Witcher è già stata confermata ed è al momento in produzione.

Lo script è già concluso

Come dichiarato dalla showrunner Lauren S. Hissrich lo script della terza stagione è già concluso da tempo, ovvero dal dicembre del 2021. Così come successo nella seconda stagione sappiamo che gli sceneggiatori si prenderanno delle libertà nell’adattamento della storia originale.

Data di uscita

Anche se non abbiamo una data precisa per l’uscita sappiamo che la serie tornerà nell’estate del 2023. La serie è infatti già in fase di produzione e le riprese sono finite, non resta dunque che aspettare per vedere la nuova stagione della serie.

Su cosa si baserà la terza stagione di The Witcher?

Così come le due precedenti stagioni questa si baserà su uno dei libri della saga di The Witcher scritti da Andrzej Sapkowski. La prima stagione adattava episodio raccontati nei libri Il guardiano degli innocenti e La spada del destino mentre la seconda stagione da Il guardiano degli innocenti, Il sangue degli elfi e Il tempo della guerra.

Per quanto riguarda la terza stagione al momento sappiamo solo che adatterà alcuni episodi di Il tempo della guerra.

Confermato tutto il cast?

È già stato confermato che nella terza stagione rivedremo tutti i personaggi più amati della serie e i loro attori. Da Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia ad Anya Chalotra nei panni di Yennifer di Vengerberg ma anche Freya Allan come Cirilla e Anna Shaffer come Triss Merigold.

Quando Henry Cavill lascerà il ruolo?

È ormai notizia diffusa che l’attore e protagonista Henry Cavill abbandonerà i panni di Geralt di Rivia, tuttavia non sarà questa la stagione in cui l’attore lascerà la serie ma bensì a partire dalla quarta stagione.

A prendere il suo posto sarà infatti Liam Hemsowrth (Hunger Games, Non è romantico?) che è stato scritturato per interpretare il ruolo di Geralt di Rivia ai posti di Cavill.