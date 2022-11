The Watcher è stata rinnovata per la seconda stagione da Netflix

Con il rinnovo di Monster e di The Watcher Ryan Murphy è ufficialmente diventato il re di Netflix.

Ryan Murphy non rallenta la sua corsa a Netflix, dopo che The Watcher è salito immediatamente in cima alle classifiche dello streamer, Netflix ha rinnovato l’inquietante serie residenziale per una seconda stagione. Murphy potrà stuzzicare ulteriormente gli spettatori sull’identità del misterioso e sinistro Osservatore per un altro round, esplorando ulteriormente il quartiere e la storia della casa.

Il successo di The Watcher è arrivato sulla scia di un’altra serie creata da Murphy, DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer – che è esplosa sulla piattaforma, dando a Murphy e al suo collega Ian Brennan una doppia vittoria sullo streaming. Entrambi sono stati confermati a lungo termine, e anche Monster ha ottenuto un rinnovo per diverse stagioni. Per quanto riguarda The Watcher, la serie è balzata al primo posto della classifica di Netflix dopo appena una settimana di presenza sulla piattaforma, totalizzando ben 125,01 milioni di ore di visione.

The Watcher ha raccontato una terrificante storia vera di cronaca nera risalente al 2014, descrivendo le vicende della famiglia Brannock dopo essersi trasferita in un idilliaco sobborgo del New Jersey dove ha ricevuto un’accoglienza gelida da parte dei suoi nuovi vicini. La situazione si fa sinistra, tuttavia, quando iniziano a ricevere lettere minacciose da qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore”.

Con il crescente numero di minacce da parte dello stalker protagonista ma misterioso e lo strano comportamento dei loro vicini, la paranoia della famiglia continua a crescere mentre cercano di capire chi sta trasformando il loro sogno in un incubo. Al momento non ci sono dettagli su come il mistero verrà affrontato nella seconda stagione.

The Watcher si avvale anche di un cast straordinario, guidato da Bobby Cannavale e Naomi Watts, rispettivamente nei panni di Dean e Nora Brannock. Completano la rosa del cast a bordo della serie composta da sette episodi Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall e Luke David Blumm.

Di seguito la dichiarazione ufficiale di Netflix

Bela Bajaria, responsabile della divisione TV globale di Netflix, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per celebrare il successo della serie di Murphy e Brennan sulla piattaforma:

Il pubblico non riesce a staccare gli occhi da Monster e The Watcher. Il team creativo composto da Ryan Murphy e Ian Brennan per Monster e da Eric Newman per The Watcher sono autori di storie magistrali che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. La forza di queste due serie è dovuta alla distinta voce originale di Ryan che ha creato una sensazione a livello culturale e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di Monster e Watcher.