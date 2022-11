Monster, dopo Dahmer è stata rinnovata la serie antologica di Ryan Murphy per altre due stagioni con nuovi assassini

La serie thriller è destinata a raggiungere 1 miliardo di ore di visione nelle prossime settimane, non stupisce il rinnovo.

I fan e gli appassionati di True Crime possono festeggiare, dopo l’immenso successo di Monster: La storia di Jeffrey Dahmer, Netflix ha annunciato che la serie antologica andrà avanti con almeno altre due stagioni. Proprio come la prima, le prossime due racconteranno la vita di serial killer che hanno avuto un enorme impatto negativo sulla società. I nomi dei criminali di cui si parlerà non sono ancora stati resi noti.

Netflix definisce Monster: La storia di Jeffrey Dahmer come “da record” e i numeri sembrano confermarlo, secondo la stessa piattaforma, la prima stagione della serie dovrebbe raggiungere nelle prossime settimane la cifra record di un miliardo di ore di visione. Finora, la serie ha accumulato più di 900 milioni di ore, il che la rende una delle serie in lingua inglese più viste di sempre sul servizio di streaming.

Le due stagioni annunciate sono state accompagnate dalla seconda stagione di The Watcher, un’altra inquietante serie thriller che ha debuttato su Netflix a metà ottobre. In una dichiarazione ufficiale, il responsabile di Global TV di Netflix Bela Bajaria ha celebrato il successo di entrambe le serie e ha elogiato il lavoro degli autori:

“Il pubblico non riesce a staccare gli occhi da ‘Monster’ e ‘The Watcher’. Il team creativo composto da Ryan Murphy e Ian Brennan per Monster e da Eric Newman per The Watcher sono autori magistrali che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. La forza di queste due serie è dovuta alla distinta originalità della voce di Ryan che ha creato sensazioni culturali e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di Monster e Watcher”.

L’eredità di Monster e Murphy-Brennan su Netflix

Come indicato da Bajaria, Monster: La storia di Jeffrey Dahmer è stata creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, entrambi autori di altri show su Netflix, tra cui Hollywood, The Politician e Ratched. L’annuncio del rinnovo non è sorprendente: già a ottobre lo streamer aveva comunicato che sia Monster che The Watcher stavano raggiungendo numeri di ascolto altissimi.

Monster è un successo accompagnato da una serie di controversie: lo show ha suscitato discussioni sul fatto che si tragga profitto da tragedie reali e molti hanno sottolineato che la serie potrebbe fare di meglio quando si tratta di rappresentare le vittime di Dahmer. Se Murphy e Netflix terranno conto di queste critiche e lavoreranno per dare vita a stagioni future di Monster più ricche di sfumature, lo scopriremo solo con il tempo.

Ecco la sinossi ufficiale della serie:

Tra il 1978 e il 1991, Jeffrey Dahmer ha tolto la vita a diciassette vittime innocenti. DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è una serie che mette a nudo questi crimini inconcepibili, incentrata sulle vittime non tutelate del sistema e sulle comunità che hanno subito l’impatto del razzismo sistemico e dei fallimenti istituzionali della polizia che hanno permesso a uno dei più famosi serial killer d’America di continuare la sua follia omicida sotto gli occhi di tutti per oltre un decennio.