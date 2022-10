The Watcher, ecco la vera storia, cosa successe nella realtà?

La nuova serie Netflix di Ryan Murphy, The Watcher, porta all’estremo un mistero irrisolto. Ecco la vera storia del 657 Boulevard.

Reduce dal successo della serie su Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy torna con un’altra serie Netflix ispirata a una storia vera. The Watcher, ispirato alla storia vera della famiglia Broaddus che ha acquistato una casa molto costosa a Westfield, nel New Jersey, e ha ricevuto una serie di lettere minatorie da qualcuno che si faceva chiamare “The Watcher”, adotta un approccio leggermente diverso dal true crime.

È una storia strana che non è mai stata risolta, anche se ci sono molte teorie in circolazione. L’approccio dello show è quello di permettere alle varie teorie di svilupparsi, lasciandovi con una storia che, a prima vista, sembra piuttosto stravagante ma che, con un po’ di approfondimento, risulta essere spesso vera, o ispirata molto a qualcosa di realmente accaduto. Proviamo ad analizzare la vicenda.

La famiglia

Nella vita reale si chiamavano Derek e Maria Broaddus, nella serie si chiamano Nora e Dean Brannock (interpretati da Naomi Watts e Bobby Cannavale). I Broaddus hanno chiesto espressamente che la famiglia al centro della serie somigliasse il meno possibile a loro, quindi, oltre al cambio di nome, i figli sono due, anziché tre, e i bambini sono più grandi di quelli dei Broaddus (che avevano 5, 8 e 10 anni).

Questo significa anche che la sottotrama della storia d’amore tra Ellie (Isabel Gravitt) e Dakota (Henry Hunter Hall), il giovane che installa il sistema di sicurezza, non è basata sulla realtà. Tuttavia, la sottotrama che vede Dakota utilizzare il nome The Watcher come nickname online si basa su un altro sospetto piuttosto vago.

Si tratta di un ragazzo la cui auto della fidanzata è stata avvistata mentre sostava di fronte alla casa, la ragazza ha raccontato che il suo ragazzo viveva nello stesso isolato ed era appassionato di videogiochi dark in cui impersonava un personaggio chiamato The Watcher. L’agente di polizia in quel momento ha tentato di interrogarlo, ma non si è mai presentato.

Le lettere

Le lettere alla famiglia Broaddus sono vere, molto strane e inquietanti – gli estratti utilizzati nello show sono infatti spesso ripresi parola per parola dagli originali, comprese frasi come “Il sangue giovane giocherà nel seminterrato? O hanno troppa paura di andarci da soli. Io avrei molta paura se fossi in loro. È lontano dal resto della casa. Se fossi al piano di sopra non li sentiresti mai urlare”.

Ci sono però delle curiose differenze: il dettaglio sul fatto che Ellie fosse una pianista e avesse dita delicate era in realtà un commento sul fatto che la figlia dei Broaddus fosse un’artista, indicando che l’Osservatore l’aveva vista dipingere su un cavalletto sul retro della casa (visibile solo da vicino).

Anche le lettere inviate ai vicini dopo che i Broaddus lasciarono il 657 Boulevard sono vere e sono state inviate da Derek (Dean nella serie). Lo ha confessato a un giornalista del New York Magazine in un articolo successivo, quattro anni dopo la pubblicazione dell’articolo originale. Secondo Derek, si sentiva ferito e arrabbiato per vari commenti e post online sulla sua famiglia. Come Dean nella serie, Derek nella vita reale divenne completamente ossessionato dal caso, con ripercussioni negative sulla sua vita e sulle sue relazioni durante il periodo in cui si verificò l’accaduto.

La lettera finale all’agente immobiliare Karen Calhoun (Jennifer Coolidge) non è reale, perché Karen stessa non è reale, ma un’immaginaria agente immobiliare che potrebbe essere sospettata di aver inviato le lettere allo scopo di far vendere la casa a basso costo alla famiglia. In realtà, l’agente immobiliare non ha comprato la casa dai Broaddus, che inizialmente l’hanno affittata e poi, cinque anni dopo l’acquisto, l’hanno venduta a una giovane famiglia subendo un’enorme perdita.

I vicini

La famiglia Broaddus aveva alcuni vicini un po’ strani, che a un certo punto sono stati considerati sospettati.

La Pearl di Mia Farrow e il Jasper di Terry Kinney sono probabilmente una libera interpretazione della famiglia Langford, che abitava molto vicino al 657 di Boulevard e vi risiedeva dagli anni ’60 (un dettaglio citato in una delle lettere).

La matriarca Peggy Langford aveva 90 anni e viveva con alcuni dei figli adulti, tra cui Michael e Abby, entrambi sessantenni. Secondo quanto riferito, Michael era un personaggio piuttosto strano, descritto come “Boo Radley”, a volte sbirciava dalle finestre nelle case delle persone, ma la famiglia Langford è stata esclusa dalle indagini della polizia.

Mitch e Mo (Richard Kind e Margo Martindale) rappresentano verosimilmente una strana coppia riconosciuta dall’imbianchino dei Broaddus, i due erano soliti sedersi su sdraio da giardino stranamente vicine alla proprietà dei Broaddus e rivolte verso il 657 Boulevard anziché verso la propria casa.

Non c’è alcun suggerimento che facessero parte di una setta che sacrificava bambini, anche se è probabile che questo tipo di congetture assurde siano state ispirate da alcune teorie apparse online dopo la pubblicazione della storia e diventate virali.

John Graff, che in seguito dice di chiamarsi William Webster (interpretato da Joe Mantello), è basato su una persona reale, ma non ha interagito con la famiglia Broaddus. È ispirato a un uomo di nome John List che ha effettivamente ucciso la madre, la moglie e i tre figli, compresa la figlia sedicenne Pat, nella loro casa di Westfield.

In seguito è fuggito e scomparso, assumendo una nuova identità e risposandosi finché non è stato catturato quasi 18 anni dopo. È noto a Westfield, ma non può essere stato l’Osservatore, poiché è stato catturato nel 1989 ed è morto nel 2008.

L’insegnante e l’ode alla casa

È vero! Il vero insegnante si chiamava Robert Kaplow, che nella serie è Roger Kaplan, interpretato da Michael Nouri. Kaplow era un insegnante in un paio di città a Westfield, e scriveva davvero lettere a una casa della zona, come nella serie. Ma si trattava di lettere d’amore alla dimora, non di minacce, e non si trattava della 657 Boulevard ma di un altro edificio.

Curiosità: Kaplow ha anche scritto il libro Me and Orson Welles, da cui è stato tratto il film di Richard Linklater. Inutile dire che non ha minacciato il figlio dei Broaddus con una pistola.

Gli ex proprietari

Nella serie si fa riferimento a “Samantha e Ted Forest” come persone che hanno venduto la casa ai Brannock – non compaiono di persona nella serie, ma sono la controfigura della famiglia Woods che viveva nella casa prima della famiglia Broaddus. I Woods hanno ricevuto una lettera dall’Osservatore prima di vendere la casa e la famiglia Broaddus ha cercato di far loro causa per non averlo comunicato prima della vendita.

Tuttavia, i Woods ritenevano che la lettera ricevuta fosse un po’ strana, ma in realtà non spaventosa o minacciosa, e che nei 23 anni in cui hanno vissuto nella casa avessero ricevuto solo una lettera e niente altro.

Indagini della polizia

La famiglia si è rivolta alla polizia e, secondo quanto riferito, non hanno ottenuto molta collaborazione. Per cercare di risolvere il caso, si sono avvalsi anche di investigatori privati ed ex agenti dell’FBI. Theodora è una versione romanzata, quindi la cantante jazz, l’attacco di cuore, il cancro, il fatto che si prenda la colpa per essere l’Osservatore non sono reali.

Il dettaglio del ritrovamento del DNA appartenente a una donna sulla busta di una lettera è invece vero, ma non ha aiutato a risolvere il mistero. Non hanno mai trovato un riscontro nonostante abbiano chiesto ad alcuni vicini dei campioni, ma non a tutti.

Tunnel segreti, cani morti, intrusi in casa

Questo è un puro intrattenimento horror, ma non è basato sulla realtà. È possibile che qualcuno sia entrato nella proprietà, ma la famiglia Broaddus non ha trovato prove di stanze e tunnel nascosti, e la scena dell’ultimo episodio in cui il cane di Karen viene ucciso e una figura oscura la insegue per strada sono solo a scopo puramente narrativo.