The Watcher 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Anche se ha debuttato solamente da poche settimane, la serie tv The Watcher ha già conquistato il pubblico.

Al momento della pubblicazione, l’inquietante serie aveva già superato Dahmer come show più visto su Netflix. Anche se l’opinione pubblica è decisamente divisa rispetto a questo prodotto, in definitiva The Watcher è un successo. Questo lascia spazio a una domanda inevitabile: The Watcher avrà una seconda stagione?

Al momento non ci sono state conferme ufficiali sul futuro di questo originale Netflix, però possiamo fare alcune ipotesi ben ponderate.

The Watcher avrà una seconda stagione?

La nuova serie di Ryan Murphy e Ian Brennan non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione, ma questo non è del tutto insolito. In genere, Netflix impiega più di un paio di settimane prima di annunciare il futuro di un nuovo show, soprattutto se non era assolutamente previsto. The Watcher ha un’argomentazione importante che spiega perché probabilmente sarà rinnovata e un’altra per cui non lo sarà.

Per quanto riguarda la possibilità di rinnovo, occorre considerare il numero di spettatori, nel primo fine settimana di streaming, The Watcher ha superato Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer come show più visto su Netflix. Si tratta di un risultato enorme, se si considera che Dahmer ha rappresenta uno degli originali Netflix più visti di tutti i tempi, in base ai dati forniti dallo streamer. Se i numeri continueranno ad essere questi, Netflix non vorrà lasciarsi sfuggire questa occasione.

Tuttavia, c’è da considerare che The Watcher è una miniserie. Questo termine si traduce generalmente in una singola stagione televisiva, il che indica che potrebbero non esserci nuovi episodi, certo, esistono eccezioni a questa regola. Big Little Lies della HBO è notoriamente iniziata come miniserie prima di rilasciare una nuova stagione nello stesso universo con gli stessi personaggi.

Però se guardiamo il versante opposto troviamo Seven Seconds di Netflix, trasformata da serial drammatico a miniserie per via ad alcune vicende turbolente dietro le quinte. C’è poi da considerare Ryan Murphy stesso, il superproduttore è il re delle miniserie antologiche, American Horror Story, American Crime Story e Feud sono tutti progetti multi-stagione che vengono comunque classificati come miniserie perché presentano attori, personaggi e storie diverse. Tutto ciò significa che esiste un precedente per cui la miniserie può continuare dopo l’ultimo episodio.

In conclusione, ci troviamo davanti a un vero e proprio 50/50 di probabilità.

Una possibile data di uscita

Supponiamo che The Watcher venga rinnovato per una seconda stagione, probabilmente potremmo aspettarci questa ipotetica serie alla fine del 2023 o del 2024. Nel 2018, Netflix si è aggiudicata i diritti per la storia che ruota attorno a 657 Boulevard. Tuttavia, solo nell’estate del 2021 è stato annunciato che Naomi Watts e Bobby Cannavale avrebbero guidato il progetto. La serie è stata girata dal settembre 2021 al marzo 2022, il che significa che ci vogliono circa nove mesi o un anno per realizzare una nuova stagione di questo specifico show. Incrociamo le dita per avere una nuova stagione ogni anno.

Cosa potrebbe accadere in The Watcher 2?

Ci sono solo due direzioni in cui può andare questa serie. A proposito, preparatevi ad alcuni spoiler. La prima stagione di The Watcher si è conclusa senza che nessuno sapesse chi fosse l’Osservatore, mentre Nora (Watts) e Dean (Cannavale) si sono lentamente trasformati a loro volta negli Osservatori. Se Netflix deciderà di farne una serie fissa, è probabile che una nuova stagione riprenda da quel cliffhanger, molto probabilmente inserendo una nuova famiglia. Forse scopriremo finalmente l’identità dell’Osservatore da cui tutto è iniziato o il motivo per cui questa casa esercita un fascino così forte su così tante persone.

Se Netflix dovesse decidere di seguire la strada della serie antologica, non dovremo preoccuparci per nessuna di queste domande. Ciò che distingue The Watcher è che si tratta di una serie horror suburbana senza ricorrere ai fantasmi. Se ci sarà un’altra stagione, probabilmente si tratterà di un’altra immersione profonda in un altro incubo casalingo che farà venire voglia a tutti di installare lucchetti a ogni porta. In ogni caso, se ci sarà un’altra stagione di questa serie, sarà da brividi.