1899, è uscito il trailer e annuncia cospirazioni e caos nella nuova serie dei creatori di Dark

La serie 1899 debutterà su Netflix il mese prossimo e dal trailer si preannuncia piena di misteri sconvolgenti.

Netflix ha appena pubblicato un nuovo intrigante trailer per 1899, la nuova serie dei creatori di Dark, Baran Bo Odar e Jantje Friese. Il nuovo video ci fornisce alcuni criptici indizi sul mistero della serie, basato su un transatlantico. 1899 debutterà su Netflix il 17 novembre 2022.

Si tratta di un giallo ambientato a bordo di una nave di immigrati diretta da New York all’Europa alla fine del XIX secolo. La nave trasporta un’ampia varietà di passeggeri, di diverse nazionalità e classi sociali, presto queste divisioni crolleranno dopo aver incontrato un’altra nave, la Prometheus, scivolata misteriosamente nell’oscurità alcuni mesi prima del loro viaggio.

Dopo che la loro nave si imbatte nel vascello abbandonato, misteriosi eventi si propagheranno presto come una maledizione tra i passeggeri della nave.

Il nuovo trailer offre agli spettatori un assaggio dei misteri che li attendono. Il filmato inizia con un messaggio proveniente dalla nave Prometheus, misteriosamente abbandonata, i passeggeri della classe superiore si riuniscono per discutere dell’evento e di cosa si dovrebbe fare in merito al messaggio in arrivo. Dovrebbero cambiare rotta per vedere cosa si può fare per aiutare la nave che molti avevano dato per affondata? O dovrebbero passare oltre? Il Prometheus li chiama dal mare oscuro.

Durante il trailer viene mostrato il loro viaggio verso la Prometheus, dai razzi che emettono un segnale rosso nell’oscurità, al viaggio su una piccola barca verso il relitto, fino alle immagini illuminate da una lampada delle cuccette abbandonate, il video si trasforma poi in una spirale di caos totale, mostrando tutti gli effetti dell’impatto con la Prometheus. Non solo, ma ci sono diversi indizi di una cospirazione più oscura che si nasconde dietro la Prometheus.

Un uomo estrae una piccola piramide nera dalla sua borsa e diversi passeggeri di varia estrazione appaiono con un tatuaggio a forma di triangolo nero. Il trailer termina con un momento culminante, mostrando un’anticipazione del mistero che ci attende nella serie.

Questo show è il seguito del progetto di Odar e Friese, autori della serie Netflix Dark, che è stata trasmessa per tre stagioni sulla piattaforma di streaming. 1899 sarà una serie in otto parti e avrà come protagonisti, tra gli altri, Andres Pietschmann, Lucas Lyngaard, Miguel Bernardeau, Mathilde Ollivier, Aneurin Barnard ed Emily Beecham. 1899 debutterà su Netflix il 17 novembre 2022.