Arriva la serie tv 1899 dai creatori di Dark: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Un gruppo eterogeno di persone con molti segreti nascosti, ecco di cosa parlerà la nuova serie tv thriller/fantascientifica targata Netflix 1899.

Una nuova serie tv thriller/fantascientifica sta per arrivare sulla nota piattaforma streaming Netflix e ci regalerà momenti di tensione, ma anche tanta confusione e molti dubbi da dissipare. Vediamo quali informazioni abbiamo a riguardo fino a questo momento.

Come prima domanda che tutti si pongono sapendo di una nuova produzione è se già si sa quando verrà pubblicata. Per 1899 abbiamo il giorno preciso: 17 novembre 2022, perciò tra non molto. L’attesa sta per terminare.

Per quanto riguarda la trama sappiamo che gli avvenimenti sono ambientati nel 1899, quando un gruppo di migranti provenienti da diversi paesi d’Europa (ovvero Polonia, Francia, Spagna e Inghilterra) s’imbarca a Londra, su una nave chiamata Kerberos, per raggiungere New York City.

Tutti sembrano fuggire da qualcosa e sperano di cambiare le loro vite in meglio andando nel nuovo continente. Ma l’incontro con la precedente nave di migranti, la Prometheus, salpata poco tempo prima e andata alla deriva, trasforma le speranze dei viaggiatori nei loro peggiori incubi.

Per annunciare questa nuova serie tv, la scorsa estate è uscito un teaser trailer che ci mostra, in un minuto scarso, molte scene, una dietro l’altra, in maniera confusa e veloce. Ma si riesce anche a carpire qualcosa da questa sequenza di immagini. Ad esempio, abbiamo una donna che si presenta e che ci colloca temporalmente e spazialmente; infatti, dice di essere Maura Franklin, che è il 19 ottobre 1899 e che si trova sulla nave Kerberos.

What we know is just a drop in the ocean.

From the creators of DARK, comes 1899 — their next mind-bending mystery. pic.twitter.com/W1DbDP7aHR

