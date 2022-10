Elite 6, data di uscita, cast, trama, trailer e notizie sul dramma spagnolo Netflix

Il dramma di successo spagnolo Elite è già stato rinnovato per una sesta stagione. Ecco cosa sappiamo su Elite 6.

La stagione 5 di Elite è disponibile da questa settimana su Netflix e ha già scosso gli animi dei suoi innumerevoli fan, infatti siamo già completamente immersi e catturati da tutti gli ultimi drammi e scandali che come sempre non mancano all’interno, e all’esterno, della scuola elitaria Las Encinas.

Il dramma spagnolo per adolescenti (ma non solo visto il grande ritorno di pubblico) si è dimostrato enormemente popolare, con la sua impeccabile capacità di miscelare romanticismo, mistero e ovviamente l’occasionale omicidio che crea un cocktail deliziosamente drammatico.

Anche se la quinta stagione è appena stata appena rilasciata suscitando pareri contrastanti tra pubblico e critica, con i fan che si fanno strada attraverso gli episodi cercando ci seguire tutte le trame decisamente “aggrovigliate”, già stanno rivolgendo i propri pensieri inevitabilmente alle stagioni future.

La domanda che ormai rimbomba in rete è: quando arriverà la stagione 6 su Netflix?

Se anche tu ti stai chiedendo la stessa cosa sei capitato nel posto giusto, ecco tutto quello che c’è da sapere per ora.

Ci sarà una stagione 6 di Elite?

Sì, Elite è stata rinnovata per la sesta stagione su Netflix. Lo show di successo è stato rinnovato nell’ottobre 2021 per ulteriori Short Stories e una sesta stagione completa, il che significa che i fan non devono preoccuparsi se i fili della trama saranno lasciati in sospeso, visto che questa è una costante amatissima della serie, perché tutto troverà risposte nella sesta stagione.

Data di uscita

Con un colpo di coda assolutamente inaspettato, Netflix ha deciso di fare la gradita rivelazione proprio a fin ottobre 2021 annunciando che le porte della Las Encinas non si sarebbero ancora chiuse e confermando la stagione 6.

A fine settembre invece abbiamo avuto la conferma ufficiale della data di uscita del nuovo capitolo dell’amatissima la serie creata da Carlos Montero e Darío Madrona. Tenetevi forte perché Elite 6 arriverà in streaming il 18 novembre 2022.

Il cast di Elite 6: Chi tornerà?

A questo punto dovremmo avere i nomi del cast per la nuova stagione di Elite, siamo certi che alcuni dei protagonisti hanno deciso di abbandonare la serie, negli scorsi mesi ne hanno dato conferma, invece quelli che rimangono sono, Manu Rios (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencia), Diego Martín (Benjamin), Valentina Zenere (Isadora), André Lamoglia (Ivan)

Ancora qualche dubbio aleggiava su Itzan Escamilla e Omar Ayuso, che interpretano rispettivamente Samuel e Omar. I due, infatti, non avrebbero dovuto prendere parte nemmeno alla quinta stagione, ma sono poi stati avvistati sul set, quindi staremo a vedere.

Gli attori che invece hanno detto addio alla serie sono Escamilla e Ayuso, in seguito hanno abbandonato la nave anche Claudia Salas, Georgina Amorós e Pol Granch, che interpretavano alcuni dei personaggi tra i più amati, ovvero Rebeka, Cayetana e Phillipe, questo potrebbe essere un contraccolpo pesante.

Per quanto riguarda invece i nuovi ingressi troviamo, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana e Ander Puig è Joel, a oggi non si conoscono ancora i loro ruoli, ma a breve sicuramente arriveranno maggiori informazioni.

Abbiamo un trailer di Elite 6?

Non c’è ancora un trailer disponibile per la sesta stagione di Elite ma terremo questa pagina aggiornata con tutti gli ultimi sviluppi, ma considerando che siamo alle battute finali, in queste settimane arriveranno sicuramente video che ci daranno maggiori informazioni su cosa aspettarci.

La sinossi ufficiale

Era prevedibile che alcune delle coppie sarebbero state messe a dura prova, come invece alcuni amori si riveleranno più forti che mai, quello che siamo ansiosi di scoprire e su cosa ruoteranno questa volta le trame sentimentali dei personaggi, questa è la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix:

Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un altro anno scolastico, cercando di nascondere i disastri di cui è stata teatro in passato. Tuttavia, il conflitto all’interno delle sue classi è sistemico: razzismo, sessismo, violenza domestica o LGBTI-fobia sono solo alcune delle difficoltà che percorreranno i corridoi del prestigioso istituto. Se coloro a capo del sistema non agiranno in fretta per risolvere questi problemi, dovranno intervenire gli studenti stessi.

Se vuoi sapere tutto di Elite 6 ricordati si salvare l’articolo e di attivare le notifiche, aggiungeremo tutti i dettagli appena usciranno.