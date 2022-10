She-Hulk, la scena post-credits spiegata. Dov’è finito Abominio?

In molti si sono chiesti cosa significasse la scena post credit di She-Hulk, ma in ancora di più quale fosse la password del wifi di Kamar-Taj.

Il finale di She-Hulk ha regalato ai fan alcune grandi sorprese, dal suo terzo atto follemente metaforico all’introduzione di un altro importante personaggio dell’universo Marvel. In questa serie, dalle dimensioni di una sitcom, abbiamo trovato tante idee creative, al punto forse ci si dimentica della scena post-crediti. Sebbene non sia così sconvolgente come il resto dell’episodio, essa accenna a ciò che accadrà in futuro a due personaggi molto amati dai fan in questa stagione.

La scena si apre con Emil Blonsky (Tim Roth) di nuovo nella sua cella della prigione di massima sicurezza di Damage Control dall’inizio della stagione. È stato arrestato alla fine dell’episodio per aver infranto le condizioni di libertà vigilata e per essersi trasformato di nuovo in Abominio, cosa che lui insiste a fare solo a scopo di lucro durante le conferenze e non per cattiveria. L’unica differenza tra questa scena e quelle precedenti in cui lo vediamo in cella è che ha preparato alcune delle sue cose. Non che possieda molto, sembra avere solo una coperta e delle Crocs.

La persona che stava aspettando si rivela essere Wong (Benedict Wong), che con la sua lancia apre un portale verso la cella di Blonksy. Wong sta mantenendo la parola data all’inizio della stagione: Emil potrebbe chiedere asilo a Kamar-Taj, il luogo in cui vengono addestrati gli stregoni nel MCU. Lo stregone ha offerto questa possibilità a Emil in primo luogo perché aveva bisogno di lui per aiutarlo a dimostrare il suo ruolo di Stregone Supremo, un titolo che scopriamo essere stato conquistato da Wong durante il Blip, quando il Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) non c’era.

Ha combattuto Abominio come avversario, dimostrando di essere abbastanza potente da battere Hulk. Questo combattimento viene effettivamente mostrato a Shang-Chi, il che fa pensare che Wong ed Emil abbiano combattuto più di una volta.

Emil Blonsky si unisce a Wong nel Kamar-Taj

Inizialmente, Emil ha rifiutato l’offerta di Wong di rimanere a Kamar-Taj perché voleva scontare la sua pena e dimostrare di essere un uomo cambiato. Ma il finale mostra che voleva solo stare in giro per il mondo e trarre profitto dall’essere conosciuto come Abominio. Oltre ai suoi discorsi, il suo ranch per i supercattivi in via di guarigione è tappezzato di poster, libri e prodotti che cerca di vendere. Forse non è più un cattivo, ma sicuramente vuole fare soldi facili.

Quando Wong arriva, si scusa per il ritardo ed Emil gli chiede se perché è stato risucchiato da un altro show. Wong ammette a malincuore che è così e accenna al fatto che stiamo vivendo in un’epoca di picco televisivo. Questo è un richiamo all’ultima volta che è stato visto nello show, quando stava recuperando I Soprano con la sua nuova amica Madisynn (Patty Guggenheim).

Mentre Emil entra nella sua nuova casa, chiede informazioni sulla politica degli ospiti e sulla situazione alimentare del suo nuovo rifugio. L’ultima domanda è se c’è il Wi-Fi, cosa che effettivamente esiste. Questa è una simpatica citazione del primo film di Doctor Strange, quando il Barone Mordo (Chiwetel Ejiofor) dà a Strange un foglio quando entra nella sua nuova stanza, Strange chiede se la parola sul foglio è il suo mantra e Mordo gli dice che è la password del Wi-Fi. Per chiunque sia bloccato a Kamar-Taj, la password è “Shamballa”.

Cosa significa questo per il futuro di Wong ed Emil? Solo che sono ancora in rapporti amichevoli e disposti ad aiutarsi a vicenda. Ora che è uscito di prigione, forse la prossima impresa di Emil sarà quella di trarre profitto dall’apprendimento della magia. Ma ora che si trova a Kamar-Taj, che ospita anche un’altra novità del MCU, America Chavez (Xochitl Gomez), è probabile che prima o poi lo vedremo tornare nel MCU. Si spera in una seconda stagione di She-Hulk, se Kang e K.E.V.I.N. lo permetteranno.