House of the dragon: il trailer del finale della prima stagione. Tutte le rivelazioni dell’episodio 10

Il trailer dell’episodio 10 di House of the Dragon promette una conclusione esplosiva della prima stagione. Ecco tutto ciò che il video lascia intendere per il finale.

House of the Dragon promette un grande finale per la serie, con il trailer dell’episodio 10 che accenna a tutte le possibili trame che si svilupperanno verso la fine della prima stagione e non solo. L’episodio 9 è stato un episodio di rara intensità, svolgendosi interamente all’interno delle mura di Approdo del Re dopo la morte di Re Viserys. Intitolato giustamente “Il Consiglio Verde”, si è concentrato interamente su Alicent, Otto e i loro alleati ad Approdo del Re che riconoscono Aegon come erede al Trono di Spade anziché Rhaenyra.

Naturalmente, questo non andrà a genio alla casata nera di Rhaenyra e Daemon, e l’episodio 10 promette ritorsioni sulle azioni compiute dalla casata verde. Il trailer del finale della prima stagione suggerisce che la storia continuerà e che verranno adattati altri elementi dal libro spinoff di Game of Thrones Fuoco e Sangue. A partire dai progetti di vendetta da parte dei Neri fino ad arrivare a domare i draghi, ecco tutti gli indizi contenuti nel trailer per l’episodio 10 di House of the Dragon.

Rhaenys avverte Rhaenyra e Daemon

Il finale dell’episodio 9 ha visto la principessa Rhaenys Targaryen sfuggire alle grinfie dei Verdi. Poco dopo la morte di Viserys, Rhaenys è stata messa agli arresti domiciliari in attesa di giurare fedeltà ad Aegon. Tuttavia, con l’aiuto di ser Erryk Cargyll, è riuscita a fuggire nella Fossa dei Draghi. A questo punto, sale in sella al suo drago, Meleys, e interrompe l’incoronazione di Aegon prima di volare via da Approdo del Re.

Il trailer promette che il prossimo episodio riprenderà direttamente da questo punto, con Rhaenys a Roccia del Drago, la sede di Casa Targaryen, per avvertire Rhaenyra e Daemon che i verdi stanno usurpando il trono. Il trailer mostra Rhaenys avvisare il duo dei piani dei verdi per uccidere Rhaenyra e i suoi figli insieme a tutti coloro che sostengono le sue rivendicazioni.

I Neri si preparano alla guerra civile

Vengono mostrati i preparativi per la difesa di Rhaenyra, dei suoi figli e della sua pretesa al Trono di Spade. Si sente la voce fuori campo di Daemon esclamare che Rhaenyra non può inginocchiarsi agli Hightower, che le hanno rubato il diritto di nascita. A ciò segue l’affermazione di Rhaenys secondo cui gli uomini che circondano la Tavola Dipinta a Roccia del Drago le stanno dicendo di andare in guerra contro i verdi, mentre alcuni membri del suo consiglio le dicono di assediare la Fortezza Rossa ad Approdo del Re.

Questo è accompagnato da immagini di spade e altre armi che vengono ammassate, a riprova del fatto che i neri si stanno preparando per quella che diventerà la guerra conosciuta come la Danza dei Draghi.

Aemond si toglie la benda sull’occhio (perché?)

Un’inquadratura del trailer dell’episodio 10 mostra Aemond Targaryen, il secondogenito di Alicent e Viserys, che si toglie la benda sull’occhio, senza la quale non è mai stato visto dall’episodio 7. Questo è un accenno a un elemento importante della storia di Fuoco e Sangue, a cui fanno riferimento anche altre inquadrature del trailer.

Si tratta di un’allusione a un elemento importante della storia di del romanzo, Aemond è probabilmente a Capo Tempesta quando si toglie la benda dall’occhio. In Fuoco e Sangue, sia lui che Lucerys Velaryon, rispettivamente per conto dei verdi e dei neri, vengono inviati a Capo Tempesta per ottenere il sostegno della Casa Baratheon. È probabile che l’episodio 10 rappresenti questo momento, con Aemond che si toglie la benda per mostrare a Lucerys ciò che ha fatto, tra i due non corre ancora buon sangue, come si evince anche dall’episodio 8.

Cos’hanno in mente di fare Jacaerys e Lucerys

Un’altra inquadratura relativa al confronto tra Aemond e Lucerys mostra i quattro ragazzi Velaryon, insieme a Jacaerys mentre dice apertamente a Rhaenyra: “Inviateci”. Questo è un accenno al ruolo dei Velaryon durante la Danza dei Draghi.

In Fuoco e sangue, dopo aver fatto giurare ai ragazzi di non prendere parte ai combattimenti, Rhaenyra permette ai due di agire come ambasciatori dei neri, viaggiando per il Continente Occidentale per ottenere il sostegno per Casa Targaryen, in particolare alla causa di Rhaenyra. A questo si riferisce la battuta di Jacaerys nel trailer che porta Lucerys a essere inviato a Capo Tempesta insieme ad Aemond, che invece è lì a favore dei verdi.

Ser Erryk Cargyll giura fedeltà a Rhaenyra (con la corona di Viserys)

Uno degli eventi che il trailer mostra è stato preannunciato nell’episodio 9, una delle trame di quest’ultimo era l’invio dei due cavalieri gemelli della Guardia Reale, Arryk ed Erryk Cargyll, alla ricerca di Aegon per poterlo incoronare re. Durante la ricerca, i due riconoscono la crudeltà di Aegon Targaryen dopo aver visitato i luoghi che notoriamente frequentava.

Tuttavia, Arryk insiste nel fare il suo dovere verso il re, arrivando a combattere Criston Cole per portare Aegon da Otto Hightower, il Primo Cavaliere. Erryk, invece, ha abbandonato Aegon e ha aiutato Rhaenys a fuggire dalla Fortezza Rossa.

L’episodio 10 sembra basarsi su questo aspetto, mostrando Erryk che giura fedeltà a Rhaenyra a Roccia del Drago, con la corona di Viserys in mano. Questo dimostra che egli considera Rhaenyra come il vero erede e che sta andando contro i verdi nella Danza dei Draghi, anche contro suo fratello gemello.

Lucerys e Arrax volano a Capo Tempesta

Una delle immagini del video mostra Lucerys mentre assolve al suo ruolo come inviato di Rhaenyra. Il giovane Velaryon, in sella al suo drago Arrax, viene visto volare in un cielo tempestoso. In Fuoco e Sangue, la visita di Lucerys a Capo Tempesta per cercare l’aiuto di Borros Baratheon viene descritta avvenire durante una tempesta implacabile.

Ciò dimostra che House of the Dragon includerà questa visita e il freddo ricongiungimento di Lucerys e Aemond Targaryen. Il viaggio è stato affidato a Lucerys perché Rhaenyra si aspettava che fosse un missione meno pericolosa, anche se né lei né Lucerys hanno tenuto conto della visita di Aemond presso Casa Baratheon.

Chi è il drago a cui Daemon canta?

Il trailer mostra inoltre che i neri si preparano alla guerra in un altro modo, acquisendo altri draghi. Una delle maggiori preoccupazioni di Rhaenyra all’inizio della Danza dei Draghi, secondo Fuoco e Sangue, è la mancanza di dragonieri da parte loro, soprattutto se Vhagar si schiera dalla parte dei verdi.

Il finale della prima stagione di House of the Dragon sembra affrontare questo problema, con il trailer che mostra Daemon nel tentativo di calmare un drago che potrebbe essere cavalcato da qualcuno dei loro. Questo drago è Vermithor, soprannominato Furia di Bronzo.

All’epoca Vermithor era il secondo drago più grande del Continente Occidentale, solo Vhagar lo batteva. È stato cavalcato da Re Jaehaerys durante il suo regno, prima di rimanere senza cavaliere dopo la sua morte. Il drago è poi fuggito a Roccia del Drago dove ha vissuto da solo. L’episodio 10 annuncia che Daemon cercherà di conquistare il favore di Vermithor come potenziale arma nella guerra che verrà.

La danza dei draghi ha davvero inizio

Una cosa che il trailer promette nel modo più assoluto è il vero inizio della Danza dei Draghi, che inghiottirà Westeros tra le fiamme della guerra. Fin dall’inizio di House of the Dragon, è stato chiaro che la serie si sta preparando alla guerra tra i verdi e i neri per il Trono di Spade. Dalla promessa di rappresaglia dei neri contro l’incoronazione di Aegon alle allusioni alla possibilità che entrambe le parti ottengano il sostegno delle famiglie di Westeros, è chiaro che la guerra civile dei Targaryen, chiamata Danza dei Draghi, sta finalmente arrivando e sarà mostrata nel prossimo episodio di House of the Dragon.

Lo scontro di Daemon e Otto a Roccia del Drago

Un’inquadratura fa riferimento a un episodio precedente dello show, che coinvolge Daemon Targaryen e Otto Hightower. Nell’episodio 2, Daemon ha tentato di sposare Mysaria a Roccia del Drago e ha rubato un uovo di drago, inducendo Otto a portare con sé alcuni uomini per recuperarlo.

Questo ha portato a un breve stallo sui gradini di Roccia del Drago, risolto da Rhaenyra senza spargimento di sangue. L’episodio 10 promette un secondo round, con un’inquadratura che mostra un confronto quasi identico sui gradini di Roccia del Drago tra i due, il cui odio reciproco è stato seminato sin dal primo episodio. Tuttavia, a differenza dell’episodio 2 questo scontro potrebbe concludersi in modo più cruento del primo, visto la minaccia di una guerra che incombe.

Vhagar e Aemond cambiano il futuro di Westeros

L’ultima inquadratura del trailer annuncia che il futuro di Westeros cambierà per sempre e alimenterà le fiamme della guerra in un conflitto senza esclusione di colpi. L’inquadratura ritrae Vhagar, il drago di Aemond, durante la visita a Capo Tempesta, dove si sta tenendo il confronto con Lucerys.

Se il finale della prima stagione dovesse davvero mostrare la storia della visita a Capo Tempesta nella sua interezza, questo fotogramma di Vhagar, in piena fase d’attacco, indica che all’orizzonte si prospettano tempi bui per Lucerys Velaryon.

In Fuoco e Sangue, la visita a Capo Tempesta si trasforma in un inseguimento di Lucerys e Arrax da parte di Aemond e Vhagar, con il principe con un occhio solo che si vendica del nipote e uccide entrambi i bersagli. Questo provoca la vendetta di Rhaenyra e Daemon su uno dei figli di Aegon, dando inizio alla Danza dei Draghi, su cui si concentreranno le future stagioni della House of the Dragon.