Cabinet of Curiosities, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo della serie di Guillermo Del Toro

Netflix presenterà la serie Tv horror Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro: ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Le serie antologiche a episodi sono tornate in auge negli ultimi tempi, soprattutto nel genere horror. Show come Black Mirror (2011) hanno attirato gli spettatori perché non dovevano impegnarsi a guardare un’intera stagione in ordine, ma potevano scegliere i singoli episodi che sembravano interessanti. Questo formato è perfetto per gli spettatori possono decidere come guardare gli episodi che sono tutti autoconclusivi, molto diverso rispetto al dover guardare 8 episodi in ordine.

Conosciuto soprattutto per le sue creature magiche e terrificanti come ne Il labirinto del fauno (2006), La forma dell’acqua (2017) e Hellboy (2004), Guillermo Del Toro non è nuovo all’industria dell’intrattenimento. Recentemente ha firmato un accordo pluriennale con Netflix, con cui ha collaborato a progetti come la trilogia Trollhunters – I racconti di Arcadia (2016-2018), 3 in mezzo a noi: I racconti di Arcadia (2018-2019) e Wizards (2020).

Ha inoltre realizzato il lungometraggio Trollhunters – L’ascesa dei Titani (2021) e sta attualmente lavorando a un film in stop-motion, Pinocchio. La maggior parte dei suoi lavori, se non tutti, tende naturalmente a combinare folklore, fiabe e horror.

Ecco tutto quello che c’è da sapere (finora) sull’ultimo progetto di Del Toro: Cabinet of Curiosities.

Di cosa parla Cabinet of Curiosities?

Cabinet of Curiosities è una vecchia usanza, si tratta di un luogo in cui le persone raccoglievano oggetti unici e degni di nota da esporre. Il più delle volte, il “gabinetto” era in realtà una stanza, come era per i Warrens, gli investigatori del paranormale realmente esistiti interpretati da Vera Farmiga e Patrick Wilson nel franchise di The Conjuring, avevano una stanza in casa loro piena di oggetti posseduti e maledetti.

Ora Guillermo Del Toro presenta la propria collezione… di orrori! Nelle interviste ha parlato di un libro da lui creato intitolato Guillermo Del Toro Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions, che contiene un assortimento di schizzi, illustrazioni e pensieri mai visti prima. Questo libro di memorie è stato pubblicato nel 2013 e Del Toro ha lavorato duramente per produrre la serie horror su Netflix insieme ai produttori J. Miles Dale (La forma dell’acqua) e Gary Ungar (Il labirinto del fauno, Hellboy).

Originariamente intitolata Guillermo Del Toro Presents 10 After Midnight, ciascuno degli otto episodi di questa serie sarà creato in stile antologico, il che significa che ogni episodio avrà una trama e un cast completamente diversi dagli altri. Il regista descrive la serie come innovativa e destinata a sfidare le tradizionali concezioni dell'”horror”, con due episodi basati su racconti originali di Del Toro. Anche se non sappiamo ancora esattamente di cosa tratteranno queste storie, possiamo dare un’occhiata all’impressionante collezione di nomi e volti noti che sappiamo essere al lavoro su questa serie.

È disponibile un trailer per Cabinet of Curiosities?

Sì, esiste! Anzi, ne esistono due. Il teaser ufficiale della serie è stato pubblicato nel giugno 2022.

A questo è seguito un video anteprima, che potete vedere qui sotto:

Data di uscita di Cabinet of Curiosities

Netflix trasmetterà l’antologia horror a partire dal 25 ottobre 2022. A differenza della maggior parte delle uscite, Cabinet of Curiosities sarà distribuito nel corso di quattro giorni, con i primi due episodi rilasciati il giorno della prima. Successivamente, Netflix rilascerà i restanti episodi due alla volta fino al finale del 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Questa distribuzione di quattro giorni farà parte dell’evento Netflix and Chills Halloween del servizio di streaming.

Chi fa parte del cast di Cabinet of Curiosities?

Anche se continueranno a esserci nuove aggiunte al cast che non sono ancora state annunciate, alcuni dei membri più noti sono i seguenti:

Andrew Lincoln

Essie Davis

Hannah Galway

Luke Roberts

F. Murray Abraham

Tim Blake Nelson

Demetrius Grosse

Crispin Glover

Ben Barnes

Peter Weller

Sofia Boutella

Rupert Grint

David Hewlett

Eric André

Guida agli episodi di Cabinet of Curiosities

Questo è l’ordine previsto degli episodi di Cabinet of Curiosities, insieme ai titoli:

Episodio 1: “The Murmuring” (Il mormorio)

Questo sarà uno dei due episodi basati su un racconto originale di Guillermo Del Toro. Sarà diretto da Jennifer Kent (The Babadook) e vedrà la partecipazione di Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Hannah Galway (Sex/Life).

Episodio 2: “L’autopsia”

Diretto da David Prior (The Empty Man), questo episodio è interpretato da Luke Roberts (The Batman), F. Murray Abraham (Amadeus) e Glynn Turman. Basato su un racconto di Michael Shea, l’episodio è scritto da David S. Goyer (Il cavaliere oscuro).

Episodio 3: “Lot 36”

Il secondo episodio basato su un racconto di Del Toro, sarà scritto da Regina Corrado (The Strain) e diretto dal veterano direttore della fotografia Guillermo Navarro (Il labirinto del fauno). Il cast comprende Tim Blake Nelson (Fratello, dove sei?), Sebastian Roché, Demetrius Grosse (Lovecraft Country) e Elpidia Carrillo.

Episodio 4: “Il modello di Pickman”

Il quarto episodio sarà interpretato da Crispin Glover (Ritorno al futuro) e Ben Barnes (Tenebre e ossa); è basato su un racconto di H.P. Lovecraft e scritto da Lee Patterson. Il regista è Keith Thomas, che è anche il regista del remake di L’incendiaria di Stephen King per Universal e Blumhouse.

Episodio 5: “La visione”

Peter Weller (RoboCop) e Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service) compongono il cast del quinto episodio, sarà diretto da Panos Cosmatos e co-scritto con Aaron Stewart-Ahn, che hanno già lavorato insieme in Mandy.

Episodio 6: “I sogni nella casa stregata”

Il sesto episodio sarà il secondo basato su un racconto di H.P. Lovecraft e sarà diretto dalla regista di Twilight Catherine Hardwicke. La sceneggiatura è di Mika Watkins (Black Mirror) e il protagonista sarà Rupert Grint (The Servant).

Episodio 7: “I topi del cimitero”

Il settimo episodio di Cabinet of Curiosities avrà come protagonista David Hewlett (La forma dell’acqua). L’episodio è scritto da Henry Kuttner (The Twilight Zone) e sarà diretto da Vincenzo Natali (Cube, Nell’erba alta).

Episodio 8: “Some Other Animal’s Meat” (Carne di altri animali)

Diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone At Night), questo episodio è basato su un racconto di Emily Carroll e sarà scritto da Haley Z. Boston (Al nuovo gusto di ciliegia). Al momento non è stato confermato alcun membro del cast per l’episodio.