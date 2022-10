The Crown 5, il nuovo trailer mostra la battaglia di Diana contro la famiglia reale

Il nuovo trailer di Netflix per la quinta stagione di The Crown mostra la famiglia reale in crisi durante il periodo che precede il divorzio del Principe Carlo e della Principessa Diana.

Il nuovo trailer della quinta stagione di The Crown mostra la famiglia reale in preda al caos durante il periodo che ha preceduto il divorzio tra il principe Carlo e la principessa Diana. La serie di Netflix, andata in onda a partire dal 2016, è una drammatizzazione della vita della monarca britannica Elisabetta II; ogni due stagioni affronta un periodo diverso e ha come protagonista una diversa attrice.

La serie è iniziata in gioventù, quando è stata incoronata regina per la prima volta, interpretata da Claire Foy, per poi proseguire nel periodo della Thatcher, dove è interpretata da Olivia Colman. In quella stagione viene introdotta anche la Principessa Diana, interpretata da Emma Corrin.

La nuova stagione di The Crown, la penultima, sarà caratterizzata da un cast completamente nuovo che interpreterà i personaggi principali dopo un nuovo salto temporale. Il nuovo cast include Imelda Staunton, che subentra alla Colman nel ruolo della regina Elisabetta II, Elisabetta Debicki che sostituisce la Corrin nel ruolo della principessa Diana e Dominic West che prende il posto di Josh O’Connor nel ruolo del principe Carlo.

Si uniscono al cast anche Lesley Manville nel ruolo della Principessa Margaret, Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo e Jonny Lee Miller nel ruolo del Primo Ministro John Major.

“La famiglia reale si trova in una vera e propria crisi”, si legge nel nuovissimo trailer di The Crown 5, appena diffuso da Netflix. Mentre alle sue spalle risuonano le note di “Bittersweet Symphony”, il filmato mostra che Diana sta raggiungendo un “punto di rottura” e che la famiglia reale la vede come una minaccia. Appena la famiglia serra i ranghi, viene detto, “tutto sta per esplodere”.

Quali sono i veri eventi che The Crown racconterà prima del suo finale?

Il nuovo trailer della quinta stagione di The Crown ci parla dell’inizio di uno dei più grandi scandali internazionali degli anni Novanta. Il controverso divorzio di Carlo e Diana ha occupato le pagine di riviste e giornali, mentre entrambi cercavano di guadagnarsi la fiducia della stampa. Tuttavia, l’epilogo di quel particolare capitolo della famiglia reale – la tragica morte della Principessa Diana in un incidente d’auto – non verrà rappresentato sullo schermo, ma solo citato come parte di una storia più ampia attualmente esistente.

Sebbene The Crown stia entrando in un’era più moderna della famiglia reale, la stagione finale della serie avrà un punto di arrivo ben preciso. I creatori non vogliono affrontare le situazioni più contemporanee che coinvolgono la famiglia e che sono ancora in corso, come l’uscita di scena del principe Harry e di Meghan Markle e le conseguenze della recente morte della regina Elisabetta II.

Tuttavia, lo show si spingerà ancora più in là nella storia recente rispetto alle discordie tra Diana e Carlo, includendo il principe William che incontra la sua futura sposa, Kate Middleton. The Crown 5 debutterà il 9 novembre su Netflix.