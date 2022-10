The Witcher, Henry Cavill ha spiegato la vera ragione per cui ha lasciato la serie Netflix

Henry Cavill lascerà purtroppo The Witcher dopo la terza stagione – e alcune interviste rilasciate in passato avevano già rivelato il vero motivo della sua inaspettata uscita di scena.

Da tempo Henry Cavill aveva accennato alla sua insofferenza verso The Witcher e, purtroppo, non dovrebbe sorprendere la sua uscita di scena. Per Cavill, l’opportunità di interpretare il personaggio di Geralt ha rappresentato una sorta di sogno che si realizzava.

“Mi piace molto giocare a questo tipo di giochi e leggere questo tipo di libri nel mio tempo libero”, ha dichiarato durante un’intervista rilasciata nel 2019, “Non lo considero un lavoro. Per me è più una straordinaria opportunità di vivere le mie fantasie di bambino e di adulto”.

Proprio per questo motivo, la recente notizia del suo abbandono al termine della terza stagione è stata particolarmente scioccante. In realtà, però, l’attore aveva manifestato da tempo il suo malcontento nei confronti del franchise di The Witcher di Netflix.

I problemi derivano dal fatto che lui è un fan del materiale di partenza, sia dei libri che dei giochi. Voleva chiaramente far parte di un adattamento fedele, che portasse in vita tutto ciò che amava dei romanzi di Andrzej Sapkowski e dei giochi classici. Al contrario, il team creativo di The Witcher ha mostrato scarso rispetto per il contenuto originale e la storia ha la sensazione di allontanarsi sempre più da quella amata da Cavill.

In che modo gli sceneggiatori di The Witcher hanno allontanato Cavill

Cavill si era già impegnato in precedenza per il progetto in sette stagioni di The Witcher, ma nelle interviste aveva chiarito che esisteva una clausola, aveva insistito sul fatto che sarebbe stato a bordo “solo finché potremo continuare a raccontare grandi storie che onorano il lavoro di [Andrzej] Sapkowski”.

Questo punto è emerso più volte, anche quando Cavill è stato interpellato sulla possibilità che il suo personaggio, Geralt, possa collaborare maggiormente con altri Witcher nelle stagioni future. “Tutto dipende da quanto la storia lo consente”, ha dichiarato in un’intervista pubblicata sul canale YouTube di The Witcher. “Sono un grande fan dei libri e sono rimasto fedele ad essi, si tratta di fare in modo che la storia si svolga senza troppe deviazioni o vicende secondarie che intorbidiscano le acque”.

Da tempo, però, è emerso che il team creativo di The Witcher non condivideva lo stesso approccio, il finale della seconda stagione è andato in una direzione molto diversa da quella dei libri di Sapkowski, con la presenza di un cattivo principale – the Deathless Mother – inesistente nei romanzi.

Recentemente lo sceneggiatore Beau DeMayo ha svelato un raro retroscena, spiegando di aver lasciato The Witcher in parte a causa dell’atteggiamento di alcuni suoi colleghi sceneggiatori verso i giochi e i romanzi. In una storia di Instagram, DeMayo ha affermato che “alcuni di loro non erano [fan] o non amavano assolutamente i libri e i giochi (addirittura prendevano apertamente in giro il materiale di partenza)”. Si capisce subito perché un fan come Cavill non fosse soddisfatto di questo approccio e di questo ambiente di lavoro.

Le conseguenze dell’abbandono di Cavill per l’adattamento di The Witcher

Ci sono già stati segnali che la terza stagione di The Witcher si allontanerà dai libri, con Robbie Amell nel ruolo di quello che sembra essere un importante personaggio elfico che non esiste nemmeno nelle opere di Sapkowski. Presumibilmente il team di sceneggiatori di The Witcher – e, di fatto, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich – non hanno intenzione di attenersi rigorosamente al contenuto dei libri, il che ha portato a divergenze creative tali da far pensare a Cavill di non poter più far parte dello show di successo di Netflix. Questo farà sicuramente infuriare alcuni fan, facendo sì che le future stagioni di The Witcher siano sempre più controverse.

The Rock potrebbe aver aiutato Cavill ad andarsene

È risaputo che Dwayne Johnson ha spinto per il cameo di Cavill in Black Adam, mettendo in difficoltà l’allora capo della DC Films Walter Hamada per ottenere la sua parte. Probabilmente ha avuto un ruolo importante anche nell’incoraggiare Cavill a lasciare The Witcher, offrendogli la possibilità di tornare nel franchise di Superman e di diventare il Superman che ha sempre voluto essere.

È interessante notare, tuttavia, che Cavill si riunirà anche con Guy Ritchie per The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Avrà l’opportunità di interpretare Ian Fleming, il creatore di James Bond, e Ritchie spera che il film sia l’inizio di un nuovo franchise.

Tutto ciò fa pensare che per Henry Cavill si siano presentate delle opportunità molto interessanti proprio nel momento in cui The Witcher ha preso una direzione che non condivideva. La soluzione più semplice è stata quella di abbandonare la nave, con Cavill che se ne va e Liam Hemsworth che prende il posto di Geralt a partire dalla quarta stagione.

Per gli amanti di The Witcher di Netflix si tratta di una notizia dolorosa, che lascia in dubbio l’intero futuro del franchise. Ma è una decisione del tutto comprensibile da parte di Cavill.