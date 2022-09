The Witcher 3, terminate le riprese per la terza stagione con una misteriosa immagine di un teschio

La terza stagione di The Witcher di Netflix termina ufficialmente le riprese e rivela un’immagine dietro le quinte di un misterioso teschio dal set della serie fantasy.

Le riprese della terza stagione della serie sono iniziate nell’aprile del 2022 e sono durate oltre cinque mesi, oltre ad aver toccato varie località come la nostra bellissima Italia, il castello di Predjama in Slovenia, il Galles, il Marocco, il deserto del Sahara, la Croazia e l’Inghilterra.

Se si considera la lunga durata della lavorazione, sia per il cast che per la troupe, il team di produzione si è trovato anche nella situazione di dover cambiare rapidamente le scene in cui non era coinvolto direttamente il protagonista, ovvero Cavill dopo essere risultato positivo al COVID a luglio, una situazione che ha creato un po’ di difficoltà per evitare di non riuscire a rispettare i tempi previsti.

Steve Gaub, produttore esecutivo di The Witcher, ha infine rivelato su Instagram che la terza stagione di The Witcher è arrivata alla fine delle riprese e per comunicarlo ha pubblicato l’immagine di un teschio tra i libri.

Anche Bola Ogun, regista degli ultimi due episodi della terza stagione di The Witcher, ha postato la sua storia per celebrare la conclusione delle riprese della terza stagione. La didascalia del post di Gaub recita: “E questa è l’immagine che chiude la stagione 3 di @witchernetflix!”.

Anche se la seconda stagione di The Witcher è uscita nel dicembre 2021, è improbabile che il team di post-produzione abbia abbastanza tempo per finire la terza stagione entro il dicembre 2022.

Chi sia il teschio nell’immagine postata da Gaub rimane al momento un mistero, ma altri Easter egg riguardanti la terza stagione di The Witcher potrebbero arrivare nei prossimi mesi e dare agli spettatori un’idea più precisa del significato del che si voleva dare con quel teschio.

Della trama per la prossima stagione sappiamo ben poco, dopo il caotico finale della seconda stagione è possibile che si concentrerà sul destino di Ciri come distruttrice del mondo, o, si spera, come salvatrice se vogliamo che esista anche una quarta stagione. Molte forze si riuniranno per manipolare il potere della principessa, incluso il suo stesso padre (precedentemente defunto), la nota positiva è che adesso Ciri ha Geralt e Yennefer al suo fianco.

Tutti gli appassionati della serie di successo Netflix, The Witcher dovranno mettersi l’animo in pace e attendere speranzosi che la produzione e gli stessi attori decidano di darci qualche assaggio in più di quello che ci aspetta, nel frattempo noi pubblicheremo tutti gli aggiornamenti relativi alla terza stagione, che per ora è ancora estremamente riservata.