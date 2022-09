House of the Dragon ha già confermato una delle principali teorie dei fan

L’episodio 4 di House of the Dragon conferma un’enorme teoria dei fan sul sogno di Aegon delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, che ancora una volta influisce sul finale di Game of Thrones.

(*ATTENZIONE! Questo articolo contiene SPOILER per l’episodio 4 della stagione 1 di House of the Dragon!*)

L’episodio 4 di House of the Dragon conferma un’importante teoria su come il sogno di Aegon si colleghi a una grande profezia di Game of Thrones. Mentre l’importanza delle profezie, dei sogni e della magia sembrava avere poco peso nella storia di Game of Thrones, per House of the Dragon è tutto il contrario.

Dopo aver rimproverato Rhaenyra per aver messo a rischio la stabilità del suo status di erede e quindi l’unità dei Targaryen nel regno, Re Viserys spiega che il sogno di Aegon ha un valore più grande di ogni cosa, dimostrato senza dubbio dal finale di Daenerys e Jon Snow, i Targaryen di Game of Thrones.

La première della House of the Dragon si è conclusa con un colpo di scena sull’eredità dei Targaryen a Westeros, quando Viserys ha rivelato a Rhaenyra il segreto del sogno di Aegon il Conquistatore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Tramandato solo attraverso i re Targaryen e i loro eredi dichiarati, Aegon ebbe una visione che prevedeva l’arrivo degli Estranei, indicando che un re o una regina Targaryen dovevano sedere sul Trono di Spade e unire il regno per sconfiggere il freddo e l’oscurità.

Il sogno di Aegon sembrava troppo simile alla profezia del Principe Promesso di Game of Thrones per essere una coincidenza, e ha ispirato molte teorie dei fan riguardo al fatto che le due cose fossero la stessa identica realtà.

Viserys, spiegando le origini del pugnale d’acciaio valyriano dei Targaryen (lo stesso che ha ucciso il Re della Notte in Game of Thrones) nel finale dell’episodio 4 di House of the Dragon, ha confermato la teoria che il sogno di Aegon fosse la stessa profezia de Il Principe Promesso. Prima della morte di Aegon, i piromanti hanno inciso la profezia nel pugnale a spada di gatto, e recita: “Dal mio sangue uscirà il principe promesso, e il suo sarà il canto del ghiaccio e del fuoco”.

Il sogno di Aegon è quindi un’estensione della profezia del Principe Promesso del Signore della Luce, che rivela che il salvatore immaginato sarebbe venuto dalla linea Targaryen a Westeros. Con la profezia di Aegon che coincide con quella del Principe Promesso, House of the Dragon sta creando una visione molto più coerente della storia complessiva di Game of Thrones, dando maggiore profondità ai destini finali di Daenerys, Jon e della Casa Targaryen.

Chi era il Principe Promesso in Game of Thrones?

In Game of Thrones, Melisandre ha predicato che il salvatore del Signore della Luce, il Principe Promesso, sarebbe nato tra “sale e fumo”, avrebbe liberato il Portatore di Luce dalle fiamme e avrebbe usato quest’arma per combattere e sconfiggere le tenebre. Oltre alle informazioni della profezia di Aegon in House of the Dragon, viene dato maggior peso all’idea che sia Jon Snow che Daenerys Targaryen rientrino nella descrizione del Principe Promesso.

Entrambi sono di sangue Targaryen, sono stati regina e re (anche se nessuno dei due sedeva sul Trono di Spade durante la battaglia) e hanno collaborato per unire il regno contro gli Estranei. Entrambi hanno anche avuto la possibilità di nascere in mezzo al sangue e al ghiaccio, con la profetizzata “stella sanguinante” di Azor Ahai che è stata vista in momenti molto importanti dei loro viaggi.

Mentre Jon Snow è stato ampiamente accettato come il Principe Promesso dopo Game of Thrones, House of the Dragon sottintende che lui e Daenerys Targaryen condividano il titolo. Melisandre credeva fermamente che sia Jon sia Daenerys avessero ruoli importanti nella profezia del Principe Promesso, quindi Aegon potrebbe semplicemente non aver visto che due Targaryen si sarebbero uniti per salvare i vivi.

In Lightbringer la visione si confonde, poiché House of the Dragon suggerisce che il pugnale di acciaio valyriano su cui è inciso il sogno di Aegon sia l’arma profetizzata per sconfiggere il Night King. Nel finale di Game of Thrones, è stato dimostrato che si tratta dell’arma per sconfiggere l’oscurità e il freddo, ma è stata brandita da Arya Stark piuttosto che da Jon o Daenerys.

Tuttavia, i draghi di Daenerys sono stati considerati soluzione alternativa al Portatore di Luce, così come le ipotesi che Jon Snow stesso fosse l’arma.