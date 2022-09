House of the Dragon, cosa ci dice il finale dell’episodio 4 sul futuro della serie. Spiegazione

Nel quarto episodio della prima stagione dello spin-off di Game of Thrones, House of the Dragona farla da padrona sono stati sicuramente il sess0, usato per mostrarci la differenza nella vita della regina Alicent Hightower (Emily Carey) e della principessa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), e i conflitti famigliari che questo hanno portato a galla.

Dopo la vittoriosa spedizione contro il Nutrigranchi e il momentaneo rappacificamento con il fratello, Daemon Targaryen (Matt Smith) guida Rhaenyra alla scoperta dei piaceri della città e della carne, rifiutando poi la nipote e spingendola così a perdere la verginità con il membro della guardia reale e sua guardia del corpo Ser Criston Cole (Fabien Frankel).

Le azioni compiute da Daemon e Rhaenyra sono poi scoperte dal primo cavaliere del re e rivelate al padre: lo scandalo che queste potrebbero portare sulla corona e sulle pretese al trono della figlia portano così a sviluppi nella vita di corte che segneranno le future vicende del mondo di Westeros.

Conflitti famigliari

Tornato vittorioso e offrendo la corona di Re del Mare Stretto al fratello, l’ormai ex principe della Roccia del Drago Daemon Targeryen viene riaccolto a corte e perdonato; una rappacificazione destinata però a durare poco. L’avventura dei due in una casa di piacere viene infatti scoperta dalle spie del primo cavaliere del re, Otto Hightower (Rhys Ifans), il quale riporta l’accaduto di persona al re.

La mattina seguente Daemon viene interrogato dal Re suo fratello circa l’accaduto, il quale però mente dicendo che lui e Rhaenyra hanno effettivamente avuto un rapporto e lo provoca chiedendogli di dargli in sposa la nipote. Viserys (Paddy Considine) si vede così costretto a bandire di nuovo il fratello maledicendolo ed invitandolo a recarsi dalla moglie nella Valle e non fare mai più ritorno.

Daemon si conferma così una persona di puro caos, l’unico che probabilmente non mira al posto di re di Westeros quanto piuttosto ad essere accettato dal fratello ma che, non ricevendo la stima che il cavaliere ritiene di meritare, si getta in azioni che portano alla distruzione del mondo del re e fratello.

Matrimonio in vista

Richiamata nelle stanze del re, padre e figlia hanno un colloquio chiarificatore in cui quest’ultima nega di aver avuto un rapporto con lo zio. Il padre le comunica così che ha preso la decisione di darla in sposa a Laenor Velaryon (Theo Nate), figlio di Corlys Velarion (Steve Touissant), così da unire le due case più antiche e potenti di tutta Westeros e rendere così più sicure le pretese della figlia al Trono.

La decisione viene presa dal re dopo aver seguito il consiglio di Lyonel Strong (Gavin Spokes), maestro delle leggi, che già aveva suggerito allo stesso re di sposare la figlia del serpente del mare.

Conoscendo il modo in cui agiscono i personaggi all’interno del mondo di GOT, dove tutti cospirano ed agiscono con un secondo fine, viene da chiedersi se lo stesso Strong non stia cercando in qualche modo di farsi strada tra i ranghi della corte.

La profezia nel fuoco

Nell’incontro tra padre e figlia, l’uomo torna a parlare della daga in acciaio valiriano in suo possesso, che sappiamo avrà un ruolo importante nella storia di Game of Thrones, dato che darà il via alle vicende della serie originale e che sarà usata per mettere fine alla minaccia degli estranei.

Ci viene svelato che l’arma fu forgiata nell’antica Valirya, che appartenne a Aenar Targaryen, il quale portò la famiglia a Roccia del Drago prima del disastro di Valirya e che poi la diede al figlio Aegon che conquistò tutto il continente occidentale. Viserys mostra come scaldandone la lama si può leggere una profezia in valiryano, la stessa profezia che nella serie originale muoverà le azioni della strega rossa Melisandre.

Questo insistere del re sulla profezia e la responsabilità che porta con sé il saperne il suo contenuto serve a responsabilizzare ancora di più la figlia sul ruolo che la attenderà quando un giorno sarà lei a sedersi sul trono e a divenire regina del regno.

Esili ed allontanamenti

Nel corso dell’episodio vediamo due allontanamenti, entrambi atti a proteggere la figlia Rhaenyra.

Il primo riguarda il fratello Daemon, allontanato nuovamente da corte in seguito al rapporto che Viserys crede abbia avuto con sua figlia. Il secondo riguarda invece il primo cavaliere del re Otto Hightower il quale viene accusato dal re, dopo aver rivelato di persona dello scandalo perpetrato da fratello e figlia, di avere sempre mirato a mettere il suo primo figlio maschio Aegon, nonché suo stesso sangue, sul trono di spade, tanto da aver mandato lui stesso la figlia Alicent Hightower nelle camere del re per sedurlo e poi diventarne la consorte.

L’allontanamento dell’uomo più fidato e vicino al re, che serviva il reame da anni, ci fa capire come Viserys sia intenzionato a non guardare in faccia a nessuno, né a famigliari né a uomini fidati, pur di proteggere la figlia e la sua pretesa al trono.

L’amore di un padre per una figlia

Ciò che in questo episodio ci viene raccontato è come Viserys veda senza alcun dubbio Rhaenyra come la sua erede al trono. Se negli scorsi episodi potevamo avere alcuni dubbi su quale sarebbe stata effettivamente la scelta del re, data anche l’indole ribelle della figlia, vediamo qui come il padre sia disposto ad andare oltre qualsiasi cosa per la figlia.

Durante l’avventura di Rhaenyra in città vediamo come il popolino non veda di buon occhio la possibile ascesa al trono di una donna, cosa che negli scorsi episodi ci era stata più volte raccontata, e capiamo come sarebbe sicuramente tutto più semplice se Viserys nominasse il suo primogenito maschio Aegon come erede al trono invece che la figlia.

Il comportamento del re ci fa capire come sia disposto a compiere di tutto pur di salvaguardare le pretese al trono della figlia.

Il tè preparato e inviato alla figlia, un vero e proprio contraccettivo per non rischiare alcuna gravidanza indesiderata, ci fa però anche capire come lo stesso Viserys non si fidi più ciecamente della parola della figlia, la quale aveva negato di aver avuto un rapporto con lo zio Daemon e di come il loro rapporto si stia ormai sempre più incrinando.

Lo stesso matrimonio organizzato dal padre per la figlia, dopo che aveva dato il permesso a quest’ultima di cercare da sé il suo futuro consorte, testimonia come il rapporto tra i due stia sempre più cambiando.

Nonostante tutto questo però le azioni del Re fanno capire come Viserys sia pronto a difendere ad ogni costo e con ogni decisione la sua scelta di vedere la figlia Raenyra succedergli al trono, lasciandoci così con il dubbio che sarà forse proprio questa decisione a spaccare in due il regno in futuro e a dare il via alla Danza dei draghi.