House of the Dragon, la storia inizia a farsi bollente. Recensione episodio 4

L’episodio 4 di House of the Dragon da il via libera al contesto sessuale in una puntata sgradevole, ma efficace.

Il sess0 ha un ruolo importante nel mondo di Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin (come nel nostro). Non solo l’atto è, come dire, piacevole, ma la procreazione è una questione importante in un panorama politico dominato da dinastie ereditarie.

Quindi, mentre Game of Thrones si è certamente divertito a condire il genere fantasy con nudità e violenza, entrambi gli elementi sembravano almeno naturali per la storia che lo show voleva raccontare. Il problema, tuttavia, è che i momenti pruriginosi di Game of Thrones sono stati spesso realizzati in modo sciatto e poco sensuale, nel migliore dei casi, e in modo del tutto strumentale, nel peggiore.

Durante le ultime stagioni, lo show ha iniziato a rappresentare lo stupr0 di alcuni personaggi, come Sansa Stark e Cersei Lannister, qualcosa che persino l’autore Martin, tradizionalmente spietato, di solito spostava “fuori campo” nei suoi romanzi o trovava il modo di evitare del tutto. Inoltre, l’attrice di Daenerys Targaryen Emilia Clarke ha recentemente rivelato che se l’episodio pilota di Thrones fosse stato girato oggi, avrebbe chiesto meno nudità.

Se consideriamo House of the Dragon come un’opportunità per la HBO di mettere a punto e perfezionare quella che era già una superba esperienza televisiva con Game of Thrones, allora l’approccio dello show al sess0 sullo schermo è certamente pronto per essere perfezionato. E questo perfezionamento arriva nell’episodio 4 “King of the Narrow Sea”.

L’episodio 4 della House of the Dragon potrebbe anche essere intitolato “Quello in cui fanno tutti sess0”. Un’ormai diciottenne (credo?) Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) impara tutto sulle gioie dell’amore e, subito dopo, sulle sue conseguenze. Si tratta di uno speciale relativamente delicato e rispettoso di quanto sia facile per una ragazza reale piuttosto protetta farsi travolgere da emozioni sconosciute.

Certo, la maggior parte degli speciali dedicati all’argomento non tratta le complicazioni che derivano dal frequentare lo zio. Ebbene sì, ci risiamo. In questo episodio si chiede ancora una volta allo spettatore: “quale aspetto del concetto ‘i Targaryen sono incestuosi’ non avete capito?”.

C’è molto da apprezzare in “King of the Narrow Sea” anche al di fuori dello scambio carnale, ma prima occupiamoci di quello. I preliminari iniziano apparentemente quando Daemon Targaryen (Matt Smith) arriva alla casa dalle Pietre Funebri, con la corona di legno alla deriva in mano, pronto a causare un altro grosso mal di testa politico a suo fratello Viserys (Paddy Considine).

A sorpresa, però, il proclamato “Re del Mare Stretto” si toglie la corona, la porge al fratello e lo riconosce come unico vero re. L’ascia di guerra è sotterrata e l’atmosfera è gioiosa. L’intera sala del trono scoppia in un applauso quando i fratelli si abbracciano!

Questo porta a una delle migliori scene di Re Viserys finora, il che è tutto dire, visto che Paddy Considine sta facendo faville nel ruolo. Daemon, Alicent, Rhaenyra e un Viserys molto ubriaco si riuniscono nel cortile della Fortezza Rossa e Viserys è semplicemente il bambino più felice del reame. Il regno è sicuro, sua moglie è fedele e, soprattutto, suo fratello è tornato.

Scoppia a ridere al pensiero che Daemon venga invitato a vedere alcuni arazzi ammuffiti tra le mura del castello, c’è una certa mancanza di pretese quando si tratta di avere a che fare con la famiglia e questo deve essere molto rinfrescante per un re che si sta facendo strada attraverso le questioni stazionarie e cerimoniali del suo lavoro.

Sa che Daemon è uno stron*o, ma, per carità, gli vuole ancora bene, fino alla sua avversione per l’arte, quando le cose vanno bene, i difetti di qualcuno sono affascinanti, non irritanti. Purtroppo le cose non andranno bene ancora per molto.

Non è chiaro se Daemon abbia sempre avuto l’intenzione di corteggiare Rhaenyra e di mandare all’aria l’intera vita del fratello fin dal suo arrivo ad Approdo del Re. Trovo non sia del tutto chiaro se Daemon stesso fosse consapevole di ciò che voleva. È un individuo che si scatena, passando da uno stimolo all’altro come un organismo unicellulare. Succede così che l’ultimo stimolo ad attirare l’attenzione del suo sistema nervoso sia sua nipote.

House of the Dragon ha messo subito in chiaro che c’era qualcosa tra Daemon e Rhaenyra. Ce lo ricorda ancora una volta quando l’episodio si sofferma sulla collana di acciaio valyriano che Daemon ha regalato alla nipote. Tuttavia molti si aspettavano che questo avvenisse fuori dallo schermo o almeno dopo che l’attrice più anziana Emma D’Arcy fosse entrata a interpretare Rhaenyra.

Invece, House of the Dragon si butta a capofitto in questa storia e il risultato è più sensuale e interessante di quanto qualunque esempio di incesto sullo schermo abbia ragione di esistere.

I salti temporali della serie aiutano certamente in questo senso, Rhaenyra è almeno più vicina alla nostra percezione moderna dell’età adulta rispetto all’episodio 1, anche se è difficile vederla come se fosse diversa da una bambina.

A dire il vero, è ancora una bambina, avendo trascorso la maggior parte della sua vita rinchiusa nella Fortezza Rossa, chiacchierando con Alicent e leggendo storie di fanciulle e martiri mitiche. Quando Daemon la porta nel “mondo reale”, il suo senso di soggezione è facile da apprezzare.

Anche prima che si avvicini per un bacio sconsiderato, Daemon ha già cambiato radicalmente Rhaenyra per sempre. Tutta l’educazione ricevuta dai noiosi maestri viene immediatamente soppiantata da immagini di sputafuoco di bassa lega, indovini e rozzi mummificatori di Fondo delle Pulci. Tuttavia, Daemon porta Rhaenyra in una casa del piacere e si protende per quel bacio.

Rivedendo la scena, tutto avviene più rapidamente di quanto si possa ricordare e non si spinge così lontano come si potrebbe pensare. Daemon non sta tanto ammaliando Rhaenyra, quanto trasmettendo un messaggio: questa è la vita di una vera regina. Prendete quello che volete… chi volete. E se gli dei dicono che uno zio e una nipote non possono stare insieme, allora gli dei si sbagliano.

I due non consumano nemmeno il loro atto empio e Rhaenyra rimane sola e desiderosa, con gli indumenti intimi intorno alle caviglie.

Le numerose scene di sess0 di Game of Thrones hanno contribuito a coniare il termine critico popolare “sext0position”, in cui vengono presentate noiose spiegazioni o retroscena mentre persone nude si toccano per dare al pubblico qualcosa da guardare.

Si può dire quello che si vuole della relazione tra Daemon e Rhaenyra, ma non si tratta assolutamente di “sext0position”, non c’è bisogno di informazioni di base, succede tutto sul momento. Un messaggio cruciale viene comunicato a Rhaenyra nell’unico modo possibile. Per tutto questo tempo ha voluto essere l’erede di suo padre, ma non aveva idea di cosa significasse essere una regina. In qualche modo, ora lo sa. Sfidare la tradizione. Sfida gli dei. Prenditi quello che vuoi.

Sappiamo che Rhaenyra ha recepito il messaggio, perché nella scena successiva decide di mettere in atto i propri desideri, forse per la prima volta nella sua vita. Il flirt di Rhaenyra con Ser Criston Cole (Fabian Frankel), suo cavaliere giurato, e il fatto che alla fine vada a letto con lui, è un momento molto delicato. Mentre nella scena precedente le dinamiche di potere favorivano Daemon, qui favoriscono Rhaenyra.

Solo un episodio fa, Criston aveva detto a Rhaenyra che lui e la sua famiglia dovevano tutto a lei, avendo avuto il potere di scrivere “Criston Cole” nel Libro Bianco e di cambiare per sempre la rotta della Casa Cole. Ma ora sta mettendo a repentaglio quell’onore.

Il monologo interiore di Criston sembra essere un lungo urlo primordiale mentre resiste, poi non lo fa, poi resiste di nuovo, poi cede mentre, molto delicatamente, depone il candido mantello e prende in braccio la principessa. Le pulsioni passionali della coppia si contrappongono all’inespressivo atto doveroso di Viserys e Alicent.

I momenti consecutivi di risveglio di Rhaenyra fungono da climax dell’episodio, così come la guerra tra Daemon e Corlys nelle Stepstones lo era stata la settimana scorsa. Inizialmente, la scelta di mettere in risalto le scene in questo modo è apparsa strana o perlomeno scomoda, probabilmente a causa dei vari fattori in gioco, come l’età dei personaggi e l’incesto.

A posteriori, forse è una reazione spontanea ai fantasmi del passato di GOT, perché il sess0 di House of the Dragon non è superficiale, non è scontato e non è nemmeno sfruttato, in questo caso si conquista qualcosa di reale per Rhaenyra.

Naturalmente, come spesso accade nelle notti selvagge a Flea Bottom, qualcosa si perde. Questa volta, Rhaenyra perde una posizione preziosa nei confronti del padre, il re non riuscirà a convincere nessuno a sostenere che le dovrebbe essere permesso di spargere i suoi semi proprio come hanno fatto Viserys e Daemon. Lei non è Viserys né Daemon. È Rhaenyra, una ragazza.

Per quanto Viserys possa considerarsi il campione progressista di Westeros per aver nominato sua figlia erede, questa distinzione non significa molto se non le permetterà di comportarsi come una regina. La posizione di Viserys è perlomeno un po’ comprensiva.

Questa settimana ricorda a sua figlia e a noi le Cronache del ghiaccio e del fuoco di Aegon e rivela un messaggio inedito nascosto nel pugnale valyriano a forma di spada (lo stesso che un giorno eliminerà il Night King). Questo messaggio viene però sminuito dal fatto che, alla fine dell’episodio, egli consegna silenziosamente e passivamente la bevanda lunare di Rhaenyra (la versione di Westeros del Piano B).

Le conseguenze del risveglio sessuale di Rhaenyra sono la parte dell’episodio che funziona meno, George R.R. Martin ha un’abilità naturale nello scrivere di voci e pettegolezzi da una prospettiva storica che House of the Dragon non può ancora eguagliare.

Il viaggio di Rhaenyra e Daemon a Fondo delle Pulci, che diventerà l’oggetto di speculazioni senza fiato per la corte nel corso dei prossimi episodi, sarebbe stato storicamente più astuto e soddisfacente dell’istrionismo di Viserys. Ma la House of the Dragon ha un programma da rispettare. Otto Hightower deve andarsene e lo show deve presumibilmente saltare ancora una volta in avanti nella quinta settimana.

L’approccio della serie al tempo rimane un’arma valyriana a doppio taglio, House of the Dragon fa così bene tante piccole cose che si vorrebbe avere più tempo per assecondarle. La brillante scena d’apertura di questa settimana, ambientata a Storm’s End, riesce a comunicare contemporaneamente il peso della storia e le contraddizioni molto umane di una principessa annoiata.

La versione di Game of Thrones degli Hatfield e McCoy, i Bracken di Blackwoods delle Terre dei Fiumi, vengono alle mani durante il corteggiamento di Rhaenyra, mentre lei si preoccupa solo di non dover sposare un vecchio noioso o un ragazzino ingenuo.

Allo stesso tempo, però, il continuo salto in avanti nel tempo fa sì che alcuni momenti debbano essere portati alla ribalta rapidamente, invece di essere lasciati a cuocere in sottofondo per episodi interi. In fin dei conti, per i posteri conta solo che uno show riesca a fare bene le cose importanti. Nel caso di “King of the Narrow Sea”, House of the Dragon ci riesce quasi sempre.