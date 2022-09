Lee Jung-Jae è il primo attore coreano a vincere l’Emmy come protagonista di una serie drammatica

Lee ha vinto per il suo ruolo nella serie di successo “Squid Game” e ha segnato un importante traguardo.

Lee Jung-jae è diventato il primo attore coreano a vincere l’Emmy Award come Miglior attore protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo nel fenomeno globale Squid Game. Inoltre, è il primo a vincere il premio per un ruolo non anglofono.

Lee ha vinto il premio battendo una folta concorrenza di talenti, altri candidati nella categoria erano Jeremy Strong (Succession), Brian Cox (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Severance) e Jason Bateman (Ozark). Sebbene chiunque dei sei avrebbe potuto legittimamente portarsi a casa il premio, la vittoria di Lee cementa il suo status di star emergente a Hollywood e lo colloca probabilmente tra i talenti di alto livello che sono riusciti a passare dal mercato sudcoreano a quello statunitense.

Sebbene sia una star nota in Corea del Sud da decenni, è stato il suo ruolo in Squid Game a portarlo al successo internazionale e a renderlo un nome familiare al di fuori dell’Asia. Lee ha interpretato il ruolo di Seong Gi-hun, un giocatore d’azzardo sfortunato che non riesce a liberarsi dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Al verde, indebitato con persone pericolose e senza altre opzioni, Seong si rivolge allo Squid Game, un contest in cui le persone devono competere in una serie di giochi mortali. L’ultimo concorrente rimasto in vita vince un enorme premio in denaro di 45 miliardi di dollari coreani, che gli permetterà di vivere per tutta la vita.

Nel corso della serie, Seong deve stringere alleanze con altri giocatori per sopravvivere, tra questi ci sono persone come Kang Sae-byeok, interpretata da HoYeon Jung, che ha ricevuto anche una nomination agli Emmy per la sua interpretazione, e Cho Sang-woo, interpretato da Park Hae-soo.

Il ruolo di Lee, acclamato dalla critica, gli ha fatto guadagnare non solo l’Emmy Award, ma anche una serie di altri riconoscimenti del settore, per la sua interpretazione di Seong, Lee ha vinto anche un SAG Award per l’eccezionale performance di un attore maschile e un Critics’ Choice Award come miglior attore in una serie drammatica.

È stato anche nominato ai Golden Globe come miglior attore in una serie televisiva drammatica, anche se alla fine il premio è andato a Jeremy Strong di Succession. Lee è stato inoltre incluso in molti altri riconoscimenti del settore come parte delle nomination assegnate a Squid Game, tra cui una nomination agli Emmy per Miglior serie drammatica e una nomination ai Golden Globe per Best Drama Series.

Poiché ora Lee vuole continuare a farsi un nome sugli schermi americani, l’attore non ha tardato a trovare il suo prossimo grande ruolo. Recentemente è stato annunciato che si unirà alla serie di Star Wars The Acolyte per Disney+, accanto ad Amandla Stenberg e Jodie Turner-Smith. Il personaggio di Lee nella serie, come la maggior parte delle cose legate a Star Wars, non è stato reso noto, ma ci si aspetta che abbia un ruolo significativo, la cui uscita è prevista per il 2023.

L’enorme successo di Squid Game – diventata la serie più vista di sempre di Netflix, con oltre 1,65 miliardi di streaming – ha fatto sì che il servizio di streaming desse il via libera a una seconda stagione il prima possibile. Sebbene i dettagli sulla seconda stagione di Squid Game siano ancora scarsi, è confermato il ritorno di Lee nel ruolo di Seong ed è probabile che tornino anche altri volti noti della prima stagione.