Loki 2, il trailer mostra un multiverso in espansione e pericolosi dilemmi temporali

Il filmato di Loki 2 ha visto il ritorno dei personaggi preferiti dai fan in un multiverso in espansione.

Uno dei più grandi successi di Disney+ dello scorso anno è stata la serie dedicata a Loki. Sebbene non sia esattamente uno shock che il personaggio preferito dai fan, Loki Laufeyson, abbia ottenuto una risposta così forte da parte del pubblico, la serie ha ottenuto il rinnovo della stagione dopo la prima superba, finora è unico show Disney+ del MCU a ottenere un rinnovo.

Questo fine settimana, sul palco del D23 Expo, Kevin Feige ha presentato Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson e un nuovo membro del cast a sorpresa: Ke Huy Quan! Dopo essersi fatto apprezzare nel ruolo di Waymond Wang in un’altra avventura multiverso intitolata Everything Everywhere All At Once, sembra che Quan tornerà di nuovo nel multiverso.

A parte l’annuncio di Quan e la rivelazione che sono appena tornati da Londra dove hanno girato le riprese della stagione 2 nelle ultime 12 settimane – e hanno ripreso immediatamente dopo un aereo per tornare a Londra, la presentazione di Loki 2 è stata breve ma intensa. A differenza di altri annunci ancora più brevi (come quello di Fantastic 4), è stato presentato qualcosa che i fan aspettavano da tempo: un primo sguardo alla nuova stagione.

La clip, che si è svolta come un trailer, inizia con Loki (Hiddleston) che arranca lungo un corridoio, sembra che lo stiano facendo a pezzi. I salti passano attraverso diverse versioni di lui, mentre una musica inquietante suona. “Questo sembrerà strano”, dice, “Sono stato trascinato nel tempo e ho visto cose terribili, orribili”.

Non è chiaro con chi stia parlando, ma è chiaro che la TVA e l’universo sono in grave difficoltà o, come dice Loki, “stanno affrontando la distruzione totale”. Anche se questo è un mondo in cui nessuno sembra ricordarsi di Loki, a giudicare dal filmato, non ci vuole molto perché lui e Mobius (Wilson) facciano di nuovo squadra. Questa volta affrontano un nemico più grande di Sylvie (Di Martino).

Si vedono inquadrature di Loki che sfonda un muro nella TVA e il volto di Kang è scolpito in un motivo ripetuto in oro sotto di esso.

In seguito un nuovo saltare nel tempo, a un certo punto sembra che si trovi nell’era del proibizionismo e con Mobius al suo fianco, oltre a molteplici varianti di se stesso.

Ma, naturalmente, la variante più importante sembra essere assente da questi giochetti, Sylvie ha un aspetto trasandato, con le cuffie in testa e con un’aria piuttosto triste in un salotto dall’aspetto tipico. Sembra che non abbia ancora trovato l’equilibrio dopo aver ucciso Colui che resta (Jonathan Majors). Attendiamo con ansia il ricongiungimento tra Loki e Sylvie, sembra che non sia ancora avvenuto.

Ke Huy Quan è visibile in una scena, con l’aspetto di un operaio della TVA, si vede anche il ritorno dell’impiegato di Eugene Cordero, Casey. Il filmato mostra la Ravonna Renslayer di Gugu Mbatha-Raw. L’atmosfera del primo trailer sembra quasi inquietante. All’inizio ci sono alcuni momenti che emulano l’horror più di ogni altra cosa.

Tuttavia, alla fine c’è una scena tra Mobius e Loki in cui Loki elenca tutte le persone che lo trovano fastidioso (attenzione agli spoiler: è una lunga lista).

Senza molto altro, tutto ciò che sappiamo è che la stagione 2 riprende da dove si era interrotta la prima, Loki è tornato alla TVA dopo essersi separato da Sylvie, e Mobius e il cacciatore B-15 non sembrano sapere chi sia.

Il cast di personaggi nuovi e di ritorno “esplorerà il multiverso in continua espansione e infinitamente più pericoloso”, dice Tom Hiddleston.

Owen Wilson aggiunge che in questa stagione i personaggi si chiederanno continuamente: “Come sono arrivato qui?”. Il tempo ci dirà se avremo queste risposte. La seconda stagione di Loki debutterà nel 2023.