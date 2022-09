Non ho mai… 3: al centro l’importanza di amare se stessi. Recensione

Torna su Netflix Non ho mai… con la terza stagione: nell’arco di 10 puntate la protagonista Devi compie una strada tortuosa e difficile da percorrere che ha come destinazione l’amor proprio. Sì, Devi cercherà di imparare ad amarsi di più per poi amare senza paura gli altri.

Non ho mai… 3: quando le insicurezze compromettono la realtà

Non ho mai…3 inizia mostrandoci Devi che vive finalmente il suo sogno: è fidanzata con il ragazzo più bello dell’istituto, Paxton, con cui passeggia per i corridoi facendo invidia anche alle ragazze popolari.

Lei, che si definisce una nerd d’eccezione, ce l’ha fatta: è riuscita a fidanzarsi con il più popolare della scuola e lui sembra essere anche molto innamorato di lei.

Nonostante Devi voglia sembrare coraggiosa e fare da esempio alle altre, in realtà sappiamo che è molto fragile, e saranno proprio le sue fragilità a minacciare la sua relazione.

Devi è insicura e per quanto voglia dimostrare di aver raggiunto il suo obiettivo, ogni volta che si trova sola, faccia a faccia con Paxton e i suoi sentimenti, si chiede perché lui stia con lei. Prova a darsi tante risposte, ma mai quello corretta: perché a lui piace davvero Devi.

Le sue insicurezze mettono fine alla loro relazione, ma non prima di affrontare dei passaggi obbligati nella vita di ogni adolescente: il primo amore, l’impacciataggine del bacio in pubblico, il timore della prima volta. E poi la vendetta e la voglia di fare nuove esperienze.

Ancora una volta Devi si fa portavoce di tutti quei sentimenti adolescenziali che ognuno di noi, in misure diverse, ha vissuto. E lo fa attraverso la spontaneità che la caratterizza da ormai tre stagioni.

Il primo fidanzato indiano di Devi

Devi nelle scorse due stagioni si auto definitiva “la ragazza indiana che ha perso il papà”. Questa volta non si mette più quell’etichetta, ma ne fa tesoro: ricorda con amore i consigli di Mohan e li applica della vita di tutti i giorni. I ricordi dei giorni passati insieme a lui diventano un preziosissimo diario da cui attingere ogni qualvolta che ne senta il bisogno.

In questa stagione la mamma di Devi le permette anche di avere un fidanzato: indiano, ovviamente. Sì, perché quando Devi viene scaricata da Paxton per via delle sue insicurezze che rendono impossibile continuare a vivere serenamente la loro relazione, Devi trova un altro fidanzato.

Si tratta di Prashant, figlio di un amica di Nalini: un ragazzo intelligente, bello, gentile e soprattutto indiano. Per Devi sembra essere la ricetta perfetta, e per un po’ sarà così.

Un giorno la mamma di Prashant conforta Devi in lacrime per aver visto tra il pubblico il padre e, dopo questo avvenimento, suggerisce al figlio di lasciarla. Lui termina la loro storia d’amore e solo in quel momento Devi capisce che il motivo per cui Paxton stava con lei: perché aveva a cuore la sua felicità e i suoi interessi.

La borsa di studio per il Colorado

Devi in questa stagione riceve una borsa di studio per trascorrere l’ultimo anno in una delle scuole più prestigiose del Colorado. Questa opportunità porterà alla luce una consapevolezza: nonostante le divergenze, Devi non è pronta a lasciare la mamma un anno prima del College. Così, declina l’offerta per godersi un anno in più con lei.

Siamo alla fine della recensione di Non ho mai … 3 ma non abbiamo ancora parlato di Ben, perché in questa stagione è stato nell’ombra per ben nove puntate. Lo vediamo muoversi a scuola e rapportarsi con Devi nel solito modo: con competitività e talvolta ironia.

Alla fine del decimo episodio, però, colpo di scena: Devi bacia Ben e la sua prima volta sarà consumata proprio con lui. Insomma, per la prima volta nella sua vita Devi non segue i tipici piani da adolescente americana a cui pensava di potersi adattare.

Non ho mai… criticato questa serie tv

Non ho mai criticato questa serie tv perché l’ho sempre trovata fresca, attuale e realistica: Devi è una protagonista imperfetta che – cerca di – imparare dai suoi sbagli. Spesso pecca di superficialità per poi scontrarsi duramente la realtà.

Questa volta, però, devo dire che la trama viaggia un po’ lenta, e alcuni personaggi non sono valorizzati al meglio.

Si sente poco parlare di Ben, che – come sempre – ha un ruolo fondamentale per Devi: i loro scontri la spingono a farsi domande, ragionare e crescere. In questa stagione lui ricopre la sua funzione, ma non abbiamo l’opportunità di vivere il suo personaggio a 360 gradi. Eppure, nel finale, ha un ruolo davvero importante.

Stessa cosa per Aneesa, che in passato è stata fondamentale perché Devi comprendesse meglio e imparasse ad apprezzare le sue origini. Questa volta è poco attiva nella trama.

La forza di questa serie tv è la semplicità con cui si raccontano i drammi adolescenziali, senza costruzioni eccessive, come spesso accade.

I personaggi che popolano l’universo di Devi, portano tutti punti di vista differenti e fondamentali per far maturare la protagonista. Non valorizzarli, vuol dire compromettere un tassello fondamentale del carattere di Devi.

Ma cosa ci aspetterà nella prossima stagione di Non ho mai… 4? Sicuramente l’ultimo anno di liceo di Devi, fidanzata con Ben e lontana da Paxton, ormai al College. Insomma, si scardinano i suoi piani: non c’è più il belloccio della scuola e lei è fidanzata con un nerd. Ma come affronterà tutti questi cambiamenti?