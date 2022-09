Andor, un nuovo filmato dietro le quinte di racconta un thriller spionistico di Star Wars

Una nuova featurette di Andor mostra un emozionante dietro le quinte del nuovo show di Star Wars Disney+, descritto come un thriller di spionaggio.

Una nuova featurette di Andor mostra il dietro le quinte e anticipa l’interpretazione di Star Wars del genere spy thriller. Come prequel di Rogue One del 2016, l’ultimo show di Disney+ dedicato a Star Wars racconta gli anni formativi di Cassian Andor (Diego Luna) e di come sia diventato un leader della Ribellione.

L’uscita di Andor su Disney+ è prevista per la fine del mese, con la prima stagione composta da 12 episodi e una seconda stagione già confermata in arrivo.

Oltre a Luna, Andor è interpretato anche da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw e Denise Gough. Un trailer della serie ha già anticipato qualcosa di ciò che il pubblico può aspettarsi, vantando immagini impressionanti e un’estetica grintosa.

Andor si svolge dopo gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith, ma 5 anni prima degli eventi di Rogue One, raccontando i primi giorni della Ribellione quando non è ancora una forza unificata. Proprio come Rogue One ha operato in una sorta di zona grigia, con lo stesso Andor che ha ucciso un alleato per sfuggire alla cattura all’inizio del film, il nuovo show di Star Wars sembra essere oscuro e diverso da qualsiasi cosa i fan abbiano visto prima.

In una nuova featurette condivisa dall’account Twitter ufficiale di Star Wars, un dietro le quinte di Andor offre un assaggio di quanto sarà unico. Il trailer mostra gli impressionanti set, le location reali e il modo in cui sono state riprese alcune scene d’azione, dimostrando ulteriormente l’enorme scala e portata di Andor.

Il video mostra anche alcuni membri del cast che parlano delle loro esperienze nello show, con O’Reilly, che interpreta Mon Mothma, che descrive la serie come un “intricato thriller spionistico incentrato sui personaggi ed ambientato nel mondo di Star Wars”.

Rewind to the beginning of Rebellion. Prepare for the newest Star Wars event with this brand-new featurette for #Andor, streaming September 21 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/z7RMXv9nC6 — Star Wars | Andor Premieres Sept 21 on Disney+ (@starwars) September 14, 2022

Anche se descrivere Rogue One solo come un thriller di spionaggio non sarebbe del tutto accurato, lo scrittore Tony Gilroy ha certamente preso in prestito parte di questo genere. Gilroy, che ha anche ideato Andor, non è nuovo ai thriller di spionaggio, avendo scritto quattro film di Jason Bourne, e sembra che questa volta sia riuscito a portare Star Wars in un territorio più profondo che mai.

Mentre Il Mandaloriano è essenzialmente un western, una novità assoluta per Star Wars, Andor sta chiaramente cercando di fare qualcosa di altrettanto fresco, eccitante e nuovo.

Naturalmente, non è solo il genere a rendere Andor unico, ma, come viene mostrato nell’ultima featurette, lo show ha anche posto una grande enfasi sul rendere le cose il più possibile reali e tangibili. Show come The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi si sono basati molto su The Volume, un enorme muro di schermi digitali reattivi, per creare i vasti fondali di Star Wars, ma Andor ha evidentemente puntato sull’utilizzo di luoghi reali e sulla costruzione di set tangibili.

Resta da vedere se Andor sarà così rivoluzionario come suggeriscono i trailer, ma fortunatamente il pubblico non dovrà aspettare molto per scoprirlo, visto che mancano meno di due settimane all’uscita della serie su Disney+ programmata per il 21 settembre.