Stranger Things, il regista risponde senza mezzi termini alle possibilità di ritorno di Eddie

Shawn Levy, regista di Stranger Things, risponde senza mezzi termini alle possibilità di ritorno di Eddie nell’ultima stagione, l’affermazione lascia i fan senza parole.

Mentre i dettagli sulla quinta stagione rimangono in gran parte sconosciuti, il regista di Stranger Things Shawn Levy ha risposto senza mezzi termini alle domande sul ritorno di Eddie nella serie. L’ultima stagione horror fantascientifica di Netflix ha visto la città di Hawkins attaccata da Vecna, un potente essere che vive nel Sottosopra e che ha legami con il passato di Undici e ha intenzione di distruggere il mondo.

La quarta stagione di Stranger Things ha visto anche l’Undici di Millie Bobby Brown lottare per riacquistare i suoi poteri e la Joyce di Winona Ryder e il Murray di Brett Gelman andare in Russia per salvare l’Hopper di David Harbour da un gulag pieno di Demogorgoni.

Con la quarta stagione di Stranger Things che si è rivelata la più grande di tutti itempi, sono stati introdotti numerosi nuovi personaggi, tra cui l’Eddie Munson di Joseph Quinn. L’eccentrico leader del gruppo di Dungeons & Dragons Hellfire Club si è trovato coinvolto nell’ultima minaccia del Sottosopra quando è diventato il principale sospettato della morte della prima vittima di Vecna e ha collaborato con il gruppo per abbatterlo.

Eddie sarebbe infine morto nel finale della quarta stagione di Stranger Things, lasciando molti con il cuore spezzato e altri teorizzando un suo possibile ritorno, anche se quest’ultimo gruppo potrebbe dover frenare gli sforzi.

Parlando con The Hollywood Reporter durante gli Emmy Awards di questa settimana, Shawn Levy ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un ritorno di Eddie nella quinta stagione di Stranger Things. Il produttore ha risposto senza mezzi termini alle speranze dei fan sul ritorno del personaggio, affermando che è “altamente improbabile” che Eddie torni sullo schermo nella stagione finale dello show.

Ecco cosa ha detto Levy, “Molte persone non riescono a sopportare il pensiero di una quinta stagione senza una qualche scusa per la presenza di Eddie. Altamente improbabile. Ma ti capiamo, mondo. Lo sappiamo. Siete ossessionati da Eddie. Anche noi lo eravamo”.

All’inizio della stagione, molti fan erano già preoccupati per le possibilità di Eddie di uscire vivo alla fine della quarta stagione di Stranger Things. Data la tendenza a far morire i personaggi secondari preferiti dai fan, a partire dalla prima stagione di Barb e continuando con Bob della seconda stagione e Alexei della terza, le probabilità sembravano essere contro Eddie, diventato il reietto della città e costretto a nascondersi dalla malavita di Hawkins e da Vecna.

Sebbene gli sia stata dedicata un’epica sequenza dove suona un pezzo iconico dei Metallica in un’ambientazione incredibile nel finale della quarta stagione di Stranger Things, il suo sacrificio per aiutare il Dustin di Gaten Matarazzo a fuggire avrebbe portato alla sua morte e alle conseguenti lacrime di molti fan.

Come nota Levy, i fan della serie hanno parlato di un possibile ritorno di Eddie per la quinta stagione di Stranger Things, proponendo di tutto, dall’essere un frutto dell’immaginazione di Dustin all’essere trasformato nel braccio destro di Vecna.

Sebbene i commenti di Levy sull’improbabilità di un ritorno di Eddie lascino la porta leggermente aperta al personaggio, la nota del produttore secondo cui lui e il team creativo “erano” ossessionati dal personaggio sembra una risposta piuttosto definitiva al fatto che Eddie resterà morto.

Nel frattempo, il pubblico può rivedere l’arco emotivo di Eddie con la quarta stagione di Stranger Things, disponibile in streaming su Netflix.