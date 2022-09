The Handmaid’s Tale, riassunto della quarta stagione in vista della quinta

June è pronta all’azione, ecco cos’è successo nella stagione 4 di The Handmaid’s Tale per essere pronti alla quinta.

The Handmaid’s Tale sta per entrare nella sua quinta stagione, nella quarta finalmente, abbiamo trovato un po’ di speranza quando Gilead ha iniziato a mostrare segni di debolezza. Purtroppo, il dolore da stress post-traumatico è destinato a rimanere e anche se si riesce a uscire da Gilead, è possibile eliminare Gilead da se stessi? Ripercorriamo la quarta stagione e vediamo dove abbiamo lasciato June e il resto del gruppo.

Un secondo piano di fuga

Dopo aver aiutato a far scappare un aereo pieno di bambini in Canada, June viene colpita da un proiettile, ma le ancelle riescono a portarla in una casa sicura. La casa appartiene a Esther (McKenna Grace), che ha solo 14 anni, ma è sposata con l’anziano comandante Keyes. Quest’ultimo sembra soffrire di demenza senile, cosa di cui Esther approfitta pienamente.

Mentre June viene curata da Esther, Janine (Madeline Brewer), Alma (Nina Kiri) e Brianna (Bahia Watson) e da altre due ancelle, inizia a sentirsi protettiva nei confronti della giovane. Quando scopre che un gruppo di cittadini ha violentato la ragazza, June organizza uno pseudo-processo nel fienile e fa giustiziare uno degli stupratori.

Questo ispira June a riprendere una volta per tutte il suo potere e a pianificare un’altra fuga da Gilead. Quando esplora una nuova casa in cui le ancelle in fuga possano recarsi, scopre un bordello, pieno di comandanti di alto rango e di Jezebels. Esther prepara per loro un cocktail di bacche velenose e insieme avvelenano un gruppo di comandanti.

Sfortunatamente, gli Occhi trovano la fattoria poco dopo, guidati da Nick (Max Minghella), che prende June in custodia, viene torturata per farle rivelare la posizione delle ancelle. Si rifiuta, e per questo gettano due Martha da un tetto, niente sembra funzionare finché non portano sua figlia Hannah e minacciano di farle del male. June è sconvolta nel vedere che Hannah, ormai grande, non solo non si ricorda di lei, ma ne ha paura.

June è impotente e rivela il luogo in cui si nascondono, la fattoria di Esther. Vengono catturate e condannate alla “Colonia Magdelene”, che è in qualche modo la parte peggiore di Gilead, tuttavia, durante il tragitto verso la colonia, il camion si ferma sui binari di un treno e le ancelle si danno alla fuga. Assistiamo alla fuga delle sei ragazze per salvarsi la vita.

L’autista riesce a sparare e a uccidere due di loro, mentre June e Janine riescono a scappare e a saltare sui binari prima che arrivi il treno. Alma e Brianna non sono altrettanto fortunate e vengono uccise dal treno in arrivo.

Finalmente libere, June e Janine devono nascondersi in un vagone pieno di latte freddo per scappare. quando il treno si ferma, si ritrovano a Chicago che non è tecnicamente a Gilead, ma è molto vicina e si sta muovendo per conquistare la città. June e Janine trovano un gruppo di combattenti a cui unirsi.

Il loro capo, Steven (Omar Maskati), accetta di concedere loro un rifugio, a patto che una di loro si renda ‘disponibile’ ai suoi desideri. La nostra protagonista è giustamente inorridita, ma Janine accetta perché ritiene che sia meglio che stare da sola per strada. June, per nulla contenta della nuova “relazione” di Janine con Steven, vuole andarsene. Janine decide di andare con lei e vengono subito coinvolte nel bombardamento della città.

Nel frattempo a Gilead…

Il comandante Lawrence (Bradley Whitford) è in guai seri, poiché è stata la sua ancella, June, a guidare la ribellione, è pronto a essere giustiziato, ma viene assunto come consulente per il Consiglio dei Comandanti. Non ha più il potere che aveva, ma hanno comunque bisogno del suo cervello strategico.

Anche zia Lydia (Ann Dowd) è in difficoltà dopo aver fatto fuggire le ancelle. Zia Ruth (Jeananne Goossen), sua affezionata predecessora, la spinge al prepensionamento. Lydia propone a Lawrence un accordo: se lui la farà reintegrare come zia attiva, lei lo aiuterà a essere reintegrato nel Consiglio con tutto il marcio che ha su tutti i Comandanti del Consiglio.

Il loro piano funziona e i Comandanti accettano il consiglio di Lawrence di fare un cessate il fuoco temporaneo ai loro confini per consentire l’arrivo di alcuni aiuti umanitari. Lawrence è piuttosto soddisfatto di sé, finché non si rende conto che hanno accettato solo perché stavano pianificando un attacco aereo su Chicago.

La nuova vita dei Waterford

Nel frattempo, in Canada, Serena (Yvonne Strahovski) e Fred (Joseph Fiennes) si sono rivoltati l’uno contro l’altro quando hanno capito che potrebbero dover pagare le reali conseguenze delle loro orribili azioni a Gilead. Quando vengono a sapere dell’atterraggio dell’aereo con tutti i fuggitivi, Serena cerca di fare un tentativo di riconciliazione, ma Fred non è interessato.

Le cose si complicano quando l’agente Tuello (Sam Jaeger) dà a Serena i risultati della sua visita medica e si scopre incinta. Tutto ciò che Serena ha sempre desiderato ora è reale, e viene incarcerata. Rendendosi conto che dovrà crescere il bambino da sola, invia una richiesta a Rita (Amanda Brugel) per chiedere alla sua ex Martha se è disposta a fare da badante al nascituro.

Rita ci pensa, ma presto le invia una lettera in cui la informa che non la aiuterà e che invece svelerà a Fred il suo segreto, cosa che Serena le aveva chiesto espressamente di non fare. Si direbbe che se si abusa di qualcuno per anni, questi non sia davvero interessato ad aiutarti o a soddisfare i tuoi desideri, guarda un po’.

Comunque sia, Fred e Serena devono fare fronte comune contro June e la sua testimonianza, alla fine decidono di fare un accordo e di informare la Corte Penale Internazionale su tutti i meccanismi interni di Gilead in cambio del rilascio.

Moira (Samira Wiley), che ha lavorato con un’organizzazione di soccorso, è sbalordita quando arriva a Chicago e trova June tra le macerie dopo l’attentato, la convince a partire sulla nave di soccorso per il Canada. Dopo un viaggio pericoloso e dopo aver dovuto convincere alcune guardie di frontiera di Gilead che June è un’operatrice umanitaria e non un’evasa, riesce finalmente ad arrivare in Canada.

Forse è il momento di fare un po’ di terapia

June si riunisce a Luke (O.T. Fagbenle) e Rita, insieme alla figlia Nicole. Il ritorno alla normalità di June è tutt’altro che rapido, poiché le viene subito detto che Serena è incinta, cosa che la manda su tutte le furie. Luke comincia a capire il suo trauma solo dopo aver assistito alla sua testimonianza davanti al Tribunale Penale Internazionale. Più tardi, quella sera, June si impone a Luke e lui capisce che ha bisogno di una terapia seria.

La vecchia amica di June a Gilead, Emily (Alexis Bledel), è tornata a fare la consulente e gestisce una sessione di terapia di gruppo per gli ex prigionieri di Gilead. Sembra che Emily stia superando il trauma e abbia una buona padronanza della sua nuova realtà, finché un’ex Martha non si avvicina a lei per chiedere perdono e Emily non le concede il tempo di parlare.

Quando l’ex Martha muore suicida, Emily non ha alcuna compassione. Moira fa parte del gruppo e vuole davvero che il gruppo lavori per lasciare il trauma nel passato e trovare un modo per andare avanti. Quando June arriva, è furiosa e si fa portavoce di tutta la loro rabbia, compresa quella di Emily. Moira è a disagio per la rabbia che June suscita e teme che il gruppo stia scegliendo la strada sbagliata.

Nel frattempo, Janine, catturata nell’attentato di Chicago, ed Esther sono tornate a essere ancelle. lei sta facendo uno sciopero della fame e anche Janine non vuole esserci. Tuttavia, sotto l’occhio attento di zia Lydia, Janine convince Esther a interrompere lo sciopero e a unirsi a lei per diventare una doverosa ancella. Zia Lydia è orgogliosa e viene nuovamente promossa alla sua posizione di potere.

Fred Waterford riceve la sua punizione

June è assolutamente infuriata quando viene a sapere dell’accordo di immunità dei Waterford; tuttavia, l’agente Tuello le organizza un incontro con il comandante Lawrence. Gilead non è affatto contenta del comportamento di Fred, poiché ha scelto di rivelare tutti i segreti per salvarsi le spalle.

Gilead offre a Tuello 22 prigionieri per Fred, in modo da poter “gestire la situazione internamente”, proprio quando Fred pensa di essere libero e di essere pronto a fuggire dal Paese, Tuello lo arresta e lo riporta a Gilead. È terrorizzato all’idea di affrontare i Comandanti, ma Fred vorrebbe solo che fosse questo il suo destino. Invece, Lawrence fa in modo che venga abbandonato nella Terra di Nessuno, e June insieme alla sua nuova banda di ex ancelle arrabbiate lo fanno a pezzi e lo giustiziano. È un atto brutale. Serena, ignara di tutto ciò, riceve per posta un pacco da June con all’interno il dito di Fred e la sua fede nuziale.

June torna a casa, ancora coperta di sangue, per vedere Nicole. Luke è inorridito nel rendersi conto di ciò che ha fatto, lei è quasi certa che il suo futuro sia incerto a quel punto. Forse ha superato il punto di non ritorno con il suo amato Luke, quindi gli dice che se ne andrà. Ed è qui che ci lascia la quarta stagione.

The Handmaid’s Tale torna con la quinta stagione il 15 settembre su Tim Vision.