The Mandalorian 3, finalmente il trailer dove ritroviamo Grogu e suo padre mentre si uniscono alla guerra civile

Il trailer della terza stagione di Mandalorian rivela altre avventure con Grogu e molti altri Mandaloriani. Lo show ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del personaggio principale, con una nutrita schiera di attori che ricoprono vari ruoli nel corso della serie, tra cui Carl Weathers, Taika Waititi, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Ming-Na Wen, Bill Burr, Mark Hamill e molti altri. Dave Filoni (The Clone Wars, Ahsoka) è il produttore della serie, insieme a Kathleen Kennedy.

Creata da Jon Favreau, The Mandalorian ha avuto finora due stagioni, oltre a una lunga apparizione in The Book of Boba Fett, che porterà alla continuazione del suo viaggio nella stagione 3 di The Mandalorian. La stagione 2 ha debuttato nel 2020, lasciando un lungo intervallo tra una stagione e l’altra, dovuto in gran parte alla pandemia che ha bloccato la produzione e ha lasciato spazio al debutto della serie solista di Boba Fett.

Nella serie di Fett, il Mandaloriano è apparso negli ultimi episodi, che hanno anche continuato la storia di Grogu, tornato alla fine con Din Djarin, invece di diventare un Jedi sotto Luke Skywalker.

Il trailer della terza stagione di The Mandalorian ha debuttato al D23, mostrando ciò che i fan possono aspettarsi nel seguito, che riprende dopo gli eventi di Boba Fett.

Il trailer rivela la continuazione del viaggio di Djarin e Grogu e la voce di The Armorer che dice a Mando che “non è più un Mandaloriano” perché si è tolto l’elmo alla fine della seconda stagione. Nel trailer compaiono anche altri volti noti, come Babu Frik, l’amabile personaggio alieno apparso per la prima volta in Star Wars – L’ascesa di Skywalker.

Al D23, il cast della terza stagione di The Mandalorian, compreso il regista Rick Famuyiwa, è salito sul palco per presentare la nuova stagione. Insieme a Famuyiwa c’erano Emily Swallow, Katee Sackhoff, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito e lo stesso Mandalorian, Pedro Pascal. Famuyiwa ha dichiarato a proposito del lavoro sulla serie, “È stato un mio sogno da quando ho visto il primo film di Star Wars”. Pascal ha detto, “Descrivere il viaggio che si compie facendo parte di The Mandalorian è impossibile”.

I fan hanno atteso con impazienza per anni la terza stagione di The Mandalorian, adesso vedere Mandalore e conoscere tutte le implicazioni della guerra civile che sta per scoppiare tra le fila dei Mandaloriani sarà un’ottima continuazione della storia e permetterà all’universo di Star Wars di esplorare ulteriormente quell’angolo della galassia.

Il ritorno di Grogu, dopo che alla fine dell’ultima stagione sembrava se ne fosse andato per sempre, rende The Mandalorian 3 ancora più eccitante.