The Crown 6, Netflix starebbe considerando di interrompere la produzione in seguito alla morte della regina

The Crown di Netflix starebbe considerando di interrompere temporaneamente la produzione della sesta stagione in seguito alla morte della regina Elisabetta II.

The Crown starebbe valutando di interrompere temporaneamente la produzione della sesta stagione in seguito alla morte della regina Elisabetta II. Andata in onda per la prima volta su Netflix nel 2016, The Crown racconta le vite dei membri della famiglia reale britannica e gli eventi significativi del regno della regina Elisabetta II nella seconda metà del XX secolo.

Creato da Peter Morgan, il dramma storico è stato un successo di pubblico e di critica, con ogni stagione che approfondisce in modo drammatico le vicende pubbliche e personali della famiglia reale.

Dopo aver annunciato in precedenza che la prossima quinta stagione potrebbe essere l’ultima di The Crown, è stato confermato che il dramma storico tornerà per una sesta e ultima stagione su Netflix. La sesta stagione dovrebbe portare la storia negli anni Novanta, con la partecipazione del Principe William e di Kate Middleton.

Dopo aver interpretato la regina Elisabetta II per le stagioni 3 e 4, Olivia Colman ha passato il testimone a Imelda Staunton per la quinta stagione, che dovrebbe uscire su Netflix alla fine di quest’anno.

Scopriamo però che da alcune indiscrezioni trapelate da Variety, la produzione della stagione 6 di The Crown potrebbe essere temporaneamente interrotta a causa della scomparsa della Regina Elisabetta II. La regina è morta oggi a 96 anni dopo un regno impressionante durato 70 anni, e il principe Carlo dovrebbe succederle come re prendendo il nome di Carlo III.

I rappresentanti di Netflix non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sullo stato della sesta stagione di The Crown dopo la recente perdita. Considerando che l’intera serie di The Crown ruota attorno alla vita della Regina Elisabetta II, la notizia non è necessariamente inaspettata, soprattutto se si considera il rispetto che lo show ha per i suoi sudditi reali.

Attualmente, persone di tutto il mondo stanno piangendo la scomparsa della sovrana e celebrando il suo lungo regno. Anche se non è ancora confermato se le riprese della sesta stagione si fermeranno e per quanto tempo, continuare la produzione della serie così presto dopo la morte della Regina potrebbe essere considerato insensibile da alcuni.

Sebbene i fan di The Crown non abbiano ancora visto la quinta stagione, qualsiasi pausa nella produzione significherà un’attesa più lunga per la sesta. Si prevede che la stagione finale dello show non tratterà nulla di ciò che è accaduto oltre i primi anni 2000, il che significa che gli eventi recenti che coinvolgono la famiglia reale, tra cui il dramma con Meghan Markle e la morte della Regina, non saranno probabilmente rappresentati nella serie.

Non è chiaro, tuttavia, se la scomparsa della Regina avrà un impatto sulla sesta stagione, al di là della potenziale interruzione della produzione, in termini di modifica delle decisioni sulla storia. Per ora, i fan della serie possono aspettarsi una dichiarazione ufficiale da parte di Netflix riguardo alla produzione nei prossimi giorni.