The Handmaid’s Tale si concluderà con la sesta stagione, la conferma di Hulu

Hulu ha rinnovato la serie acclamata dalla critica The Handmaid’s Tale per una sesta e ultima stagione in vista della première della quinta stagione il 14 settembre in America e in 15 in Italia.

Hulu ha confermato che The Handmaid’s Tale è stata rinnovata per la sesta stagione, che sarà anche l’ultima. Basata sull’omonimo libro di Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (Il racconto dell’ancella) è stata presentata per la prima volta nel 2017 e ha ricevuto un grande successo di critica per tutta la sua durata.

La serie ha vinto diversi premi importanti, tra cui un Emmy per Outstanding Drama Series nel 2017; la prima volta che una serie di un servizio di streaming ha vinto il premio. Nel 2019 è stato annunciato lo sviluppo di una serie sequel, basata sul romanzo spinoff The Testaments (I testamenti) della Atwood.

The Handmaid’s Tale si svolge in un universo distopico dopo una seconda guerra civile americana, in cui le donne fertili sono costrette alla schiavitù da parto e vengono soprannominate “ancelle”. La serie segue un’ancella, June (Elisabeth Moss), mentre cerca di sfuggire alla sua schiavitù.

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale debutterà il 14 settembre, in Italia uscirà in esclusiva su TimVision il giorno dopo, ovvero il 15 settembre e riprenderà da dove si era interrotta la quarta stagione.

June dovrà affrontare le conseguenze dell’omicidio del comandante Waterford e potenzialmente tornare a Gilead.

Giovedì Hulu ha annunciato che The Handmaid’s Tale è stata rinnovata per la sesta stagione, l’ultima. Lo showrunner della serie, Bruce Miller, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la sua gratitudine nei confronti di Hulu per aver concesso alla serie un’ultima stagione.

Lo stesso ha commentato, “È stato un vero onore raccontare la storia del romanzo innovativo e del mondo agghiacciante di Margaret Atwood, e siamo entusiasti di portare agli spettatori una sesta e ultima stagione. Siamo grati a Hulu e MGM per averci permesso di raccontare questa storia, che purtroppo è rimasta più che mai attuale nel corso della sua durata, e siamo in visibilio nei confronti dei nostri incredibili fan per il loro incrollabile supporto, senza il quale non saremmo mai arrivati a questo punto.”

Mentre The Handmaid’s Tale si concluderà con la sesta stagione, la prossima serie spinoff The Testaments è in fase di sviluppo. Si svolgerà anni dopo gli eventi della stagione finale. Poiché The Handmaid’s Tale ha modificato gran parte della trama rispetto al materiale originale, non è chiaro quanto The Testaments seguirà il romanzo della Atwood e quanto ci sarà un ponte tra le due serie.

Senza una data di uscita o aggiornamenti sulla produzione, potrebbe passare ancora del tempo prima che la serie spinoff arrivi sugli schermi.

Tuttavia, pare probabile che la sesta stagione di The Handmaid’s Tale contenga alcuni importanti indizi sulla direzione che prenderà la serie sequel. Con la fine dello show in vista, Miller è in grado di concludere The Handmaid’s Tale e di gettare le basi per ciò che verrà.

Con il romanzo originale di The Testaments che rivela cosa è successo a June anni dopo gli eventi del primo romanzo, la sua storia potrebbe non finire con la sesta stagione, tuttavia, probabilmente sono in pochi a dire che la serie principale dovrebbe continuare.

Ci sono stati argomenti a favore della conclusione di The Handmaid’s Tale e ora è chiaro che il team creativo ha un piano adeguato, anche se The Handmaid’s Tale sta lentamente volgendo al termine, i fan più accaniti possono stare tranquilli sapendo che c’è ancora molto altro di Gilead da esplorare nei prossimi anni.

La quinta stagione di The Handmaid’s Tale debutta giovedì 15 settembre su Tim Vision.