The Handmaid’s Tale 5, arriva il trailer e mostra il ritorno di June a Gilead

Hulu pubblica il primo trailer ufficiale di The Handmaid’s Tale 5, in cui Serena e June probabilmente si affronteranno nella battaglia contro Gilead.

Il trailer ufficiale della quinta stagione di The Handmaid’s Tale annuncia importanti conseguenze per le azioni di June, promettendo una battaglia imminente che potrebbe vederla tornare a Gilead.

The Handmaid’s Tale, che è adattato ed espande il mondo dell’omonimo romanzo di Margaret Atwood del 1985, ha debuttato su Hulu nel 2017, poi arrivato anche in Italia.

La serie si svolge in un mondo distopico in cui i tassi di fertilità sono scesi a livelli pericolosi e la costa orientale dell’America è diventata una nazione fondamentalista nota come Gilead, dove le donne in grado di concepire figli vengono imprigionate dalla classe superiore per servire come “ancelle” e partorire i loro figli. La protagonista, interpretata da Elisabeth Moss, è una di queste ancelle, il cui vero nome è June.

June, che sta diventando sempre più importante nella ribellione contro Gilead, ha compiuto una delle azioni più scioccanti nel finale della quarta stagione. Ha ucciso il Comandante Waterford, personaggio interpretato da Joseph Fiennes, che è una delle figure strumentali nella creazione e nel mantenimento di Gilead ed era il suo Signore all’inizio della serie.

La moglie Serena, interpretata da Yvonne Strahovski, è attualmente incinta e non ha alcuna remora a cercare una sanguinosa vendetta contro June. Hulu ha finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, che debutterà il 14 settembre su Hulu e in Italia su Tim Vision.

La maggior parte del trailer riguarda le conseguenze della decisione di June, che spiega di aver amato uccidere il comandante Waterford “così tanto”, una dichiarazione che fa riflettere il marito e gli alleati. Anche se le conviene fingere di essere innocente, insiste sul fatto che vuole che Serena sappia che è stata lei a uccidere suo marito, e il trailer lascia intendere che questa stagione porterà June e Serena a confrontarsi in un grande scontro, forse di nuovo a Gilead.

Il rapporto tra June e Serena nel corso della serie è stato incredibilmente complicato. Sono entrambe donne intrappolate in un sistema che non è stato progettato per favorirle, anche se la posizione di Serena nella società di Gilead è chiaramente molto più elevata di quella di June. Tuttavia, anche se a volte hanno ammesso un certo rispetto reciproco, l’uccisione del marito di Serena è stata probabilmente un passo troppo lungo e la sua ira si abbatterà su June e su coloro che ama.

The Handmaid’s Tale è noto per i suoi sorprendenti colpi di scena, quindi potrebbe esserci ancora una speranza per Serena di passare dalla parte di June nella guerra contro Gilead. Tuttavia, anche se ciò dovesse accadere, le cose peggioreranno molto prima di migliorare.

Considerando che la serie ha già fatto morire uno dei suoi personaggi principali, sta preparando il terreno per un esito altrettanto devastante in questa stagione. Il fatto che questo possa riportare June a Gilead è interessante: la sua prolungata permanenza nella nazione fondamentalista è stata un punto di contestazione per il pubblico, quindi il suo ritorno nel Paese (anche se per salvare sua figlia) potrebbe risultare controverso.