Barbie Ferreria, Kat di Euphoria esce di scena prima della terza stagione

Barbie Ferreria, che ha interpretato Kat Hernandez dalla prima stagione di Euphoria, ha annunciato che lascerà la serie HBO in vista della terza stagione. La situazione si è conclusa in modo molto drammatico negli ultimi episodi della seconda stagione di Euphoria.

Il finale è stato un’esplosione di drammi: Cassie e Maddie hanno avuto una resa dei conti fisica durante la recita di Cassie, che ha fatto emergere molte emozioni da più parti. Anche se la terza stagione di Euphoria è stata annunciata, non è chiaro quando lo show tornerà.

Nonostante la grande popolarità e la vittoria agli Emmy di Zendaya, Euphoria sembra avviarsi verso la sua ultima stagione. Alcune delle star hanno suggerito che la terza stagione concluderà la sua corsa, anche se nessun annuncio ufficiale è stato fatto dalla HBO.

Al momento sono emersi pochissimi dettagli sulla trama, dal momento che la seconda stagione di Euphoria è andata in onda a fine febbraio.

Dopo aver interpretato Kat dalla prima stagione, la Ferreria ha condiviso un’emozionante storia su Instagram in cui afferma che, dopo aver lavorato allo show per quattro anni, l’attrice 25enne non apparirà nella terza stagione.

L’attrice ha ringraziato i suoi fan per tutto il sostegno ricevuto durante il periodo in cui ha interpretato Kat, condividendo anche alcune opere d’arte della sua controparte Hunter Schafer.

Sebbene sia uno shock per molti, l’arco narrativo di Kat è stato significativamente ridotto nella seconda stagione, con la Ferreria che ha avuto a malapena una trama, se non quella di reagire ad altri archi narrativi intorno al suo personaggio. La sua partenza arriva dopo molte indiscrezioni di problemi sul set con il creatore dello show Sam Levinson.

La Ferreria ha risposto a queste voci in un’intervista rilasciata a marzo smentendo quasi tutto e dichiarando che non era andata come la raccontavano. Sono circolate anche voci secondo cui la serie prodotta dalla HBO sarebbe colpevole di un ambiente di lavoro tossico, ma i produttori hanno continuato a negare queste accuse, così come la star di Euphoria Jacob Elordi, che interpreta Nate.

Resta da vedere come la terza stagione di Euphoria affronterà l’assenza di Kat. Data la natura adolescenziale della serie, non sarebbe sorprendente se in un dialogo si spiegasse che Kat si è trasferita e forse ha cambiato scuola, anche se questo non darà agli spettatori una conclusione con il personaggio della Ferreria.

È deludente non solo vedere che lo show ha sprecato quello che era un personaggio fenomenale, ma anche non darle un’uscita di scena adeguata, soprattutto perché la terza stagione di Euphoria potrebbe essere l’ultima.