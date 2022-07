Euphoria 3, il salto temporale è intelligente, ma causerebbe problemi a 4 personaggi

La narrazione di Rue alla fine della stagione 2 di Euphoria lascia intendere un salto temporale nella stagione 3, ma questo causa anche problemi a 4 personaggi principali.

Il finale della seconda stagione di Euphoria lascia intendere un necessario salto temporale nella terza stagione, ma questo causerebbe problemi a quattro personaggi principali.

Euphoria della HBO segue le vite interconnesse di un gruppo di liceali californiani, molti dei quali hanno storie che riguardano dipendenze da droghe, relazioni abusive, risvegli sessuali online, aborti e violenze sessuali. Se le numerose esperienze traumatiche con varie conseguenze che i ragazzi tra i 16 e i 18 anni di Euphoria affrontano nelle prime due stagioni sono scioccanti, è ancora più sorprendente che si siano verificate tutte in un lasso di tempo molto breve.

Sebbene la stagione 1 di Euphoria abbia debuttato nel 2019, la serie ha coperto solo un breve lasso di tempo nella vita dei personaggi, inizia a settembre 2018 e si conclude a dicembre dello stesso anno, mentre la stagione 2 riprende a Capodanno 2018 e termina all’inizio del 2019.

Dal momento che la stagione 2 di Euphoria non ha debuttato né si è conclusa fino all’inizio del 2022, la serie è estremamente in ritardo rispetto alla linea temporale del mondo reale. Poiché una parte significativa della stagione 2 è costituita da flashback o sequenze di sogni, non c’è da stupirsi che la serie abbia fatto pochi progressi temporali.

La decisione della HBO di mantenere la progressione temporale di Euphoria estremamente lenta è forse una scelta creativa volta a risolvere i futuri problemi di invecchiamento dei personaggi, ma rende anche la sospensione dell’incredulità più difficile da realizzare, sia per il cast di Euphoria che interpreta personaggi adolescenti, sia per l’incredibile quantità di eventi che si verificano così rapidamente.

Fortunatamente, la terza stagione di Euphoria sembra risolvere il problema della linea temporale, dato che Rue ha accennato a un salto temporale nell’episodio finale della seconda stagione.

Come il finale della seconda stagione di Euphoria fa pensare a un salto temporale

La seconda stagione di Euphoria si conclude con Rue Bennett (Zendaya) che cammina per i corridoi dell’East Highland riflettendo su come Jules sia stato il suo primo amore, per poi concludere l’episodio dicendo che “è rimasta pulita per il resto dell’anno scolastico”.

Poiché la seconda stagione di Euphoria si conclude all’inizio del 2019, è ancora troppo lontano per essere vicino alla fine dell’anno scolastico. Anche se Rue è la voce narrante di Euphoria e sa cosa succede più avanti nel tempo, questa è probabilmente la prima volta che la serie le fa menzionare specificamente qualcosa di molto più lontano nel futuro.

Questa è stata anche l’ultima battuta del finale della seconda stagione, suggerendo che la prossima riprenderà dopo l’anno scolastico 2018-2019. Se si parte dall’arco di tempo che Rue ha indicato per quanto tempo è stata pulita, la stagione 3 di Euphoria inizierà probabilmente nell’estate o nell’autunno del 2019.

Perché il salto temporale di Euphoria 3 è intelligente

Euphoria ha già sfiorato il limite della credibilità per il suo cast – quasi tutti ventenni – che interpreta sedicenni, diciassettenni e diciottenni. La prima stagione di Euphoria è stata presentata nel 2019, mentre la seconda stagione ha debuttato tre anni dopo, nel 2022, anche se ogni personaggio ha la stessa età.

L’età della sorella minore di Rue, Gia (Storm Reid), era di 13 anni all’inizio di Euphoria e il suo personaggio sembra avere ancora 13-14 anni alla fine della seconda stagione, quindi Reid ha ora 18 anni e interpreta una studentessa delle medie.

Con tutto questo tempo che intercorre tra la produzione di una stagione e l’altra, la terza stagione di Euphoria deve iniziare ad adeguarsi alla progressione temporale del mondo reale e all’invecchiamento del suo cast.

Anche se il salto temporale suggerito sarebbe solo di pochi mesi, sarebbe comunque sufficiente per avvicinare i personaggi all’età adulta e quindi all’età reale degli attori che li interpretano.

La terza stagione di Euphoria debutterà nel 2024, ovvero altri due anni dopo la data di uscita della seconda stagione, il che significa che la maggior parte del cast principale sarà più vicina ai 30 anni che ai 17-18 per allora. Dato che la posta in gioco per i personaggi si fa più alta, ha più senso un salto temporale che permetta loro di vivere il dramma da una prospettiva un po’ più matura.

Euphoria ha coperto solo circa 6 mesi della vita dei suoi personaggi, quindi un salto temporale è intelligente anche perché ci sono molti altri problemi che sorgono con l’avanzare dell’età. Inoltre potrebbe far saltare qualsiasi periodo di carcere che Fez potrebbe dover affrontare dopo il finale della seconda stagione, reintroducendolo così nel conflitto principale molto prima.

Il salto temporale della terza stagione di Euphoria crea 4 problemi ai personaggi

Il salto temporale nella terza stagione di Euphoria è necessario per la progressione dello show e dei personaggi, ma introduce anche diversi problemi per quattro dei protagonisti. In particolare, Nate, Cassie, Maddy e Kat si troverebbero ad affrontare problemi se il salto temporale portasse la serie al prossimo anno scolastico.

Questi quattro personaggi di Euphoria sono tutti all’ultimo anno di liceo durante le stagioni 1 e 2, il che significa che questa è la fine del loro periodo a East Highland con Rue, Lexi e Jules. Se la terza stagione di Euphoria riprenderà nell’autunno del 2019, Nate, Cassie, Maddy e Kat avranno probabilmente preso strade diverse per il college, il lavoro o qualsiasi altra cosa dopo il liceo.

Dal momento che il dramma tra questi personaggi si basa in gran parte sui loro legami reciproci, la separazione nella terza stagione causerebbe un problema alle loro storyline.

Alla fine della seconda stagione di Euphoria, Maddy ha ufficialmente abbandonato l’idea di tornare insieme a Nate, mettendo fine anche alla sua amicizia con Cassie. Dato che Maddy starebbe meglio in un mondo lontano dalla East Highland, dove può prosperare al di fuori di queste relazioni abusive, un salto temporale all’anno scolastico successivo significherebbe probabilmente la sua uscita dalla serie.

La storia di Cassie, tuttavia, non è affatto conclusa: ha ancora tensioni irrisolte con Lexi dopo la recita, probabilmente cercherà di tornare con Nate e non ha amici dopo aver tradito Maddy. Essendo la sorella maggiore di Lexi, è possibile mantenere Cassie nella storia a prescindere, ma il salto temporale complicherebbe le sue storie con Maddy e Nate.

Parlando di Nate Jacobs (Jacob Elordi), lo sviluppo del suo personaggio è tutt’altro che concluso – soprattutto per quanto riguarda la storyline di Cal e Nate – il che significa che dovrebbe tornare per la terza stagione di Euphoria. Dopo aver consegnato suo padre alla polizia nel finale della seconda stagione, Nate sembra aver intrapreso un percorso di redenzione, ma c’è ancora molto lavoro da fare prima che ciò accada.

Tuttavia, un salto temporale potrebbe ancora tenerlo legato agli altri personaggi, dato che potrebbe rilevare l’azienda di famiglia di Cal piuttosto che partire per il college. Sebbene non sia confermato che Kat (l’altra migliore amica di Cassie e Maddy) sia all’ultimo anno nella seconda stagione di Euphoria, tutti gli indizi fanno pensare che abbia la stessa età di Cassie e Maddy piuttosto che di Rue e Lexi.

Kat è stata largamente assente dalla seconda stagione di Euphoria (e voci di corridoio la attribuiscono a una serie di litigi con il creatore dello show Sam Levinson), il che fa pensare che il suo personaggio sarà ancora meno presente sullo schermo se la terza stagione di Euphoria avrà un salto temporale nel prossimo anno scolastico.

La seconda stagione di Euphoria ha già sofferto di problemi nel mantenere le trame interconnesse e coerenti, quindi un salto temporale che separa ulteriormente quattro personaggi da Rue, Lexi e Jules non farebbe che esacerbare il problema.

Quando Rue ha salutato Lexi e alcuni altri personaggi nel bagno della scuola durante la seconda stagione di Euphoria, molti hanno osservato che sembrava un evento crossover, a riprova di quanto i personaggi siano già lontani l’uno dall’altro.

Sembra che East Highland sia stato l’elemento che ha tenuto uniti i personaggi principali di Euphoria nella seconda stagione, fino a quando non si sono riuniti tutti per la recita di Lexi, quindi l’abbandono di questo luogo renderebbe difficile lavorare per una serie più unitaria.

Se la terza stagione di Euphoria dovesse davvero iniziare con un salto temporale, il periodo migliore sarebbe l’estate del 2019, in modo da tenere tutti i personaggi collegati e più vicini prima dell’inizio della scuola.