Sex Education 4, tutti gli attori che lasciano il cast sono la prova che è ora di finirla

Sex Education è stato uno dei maggiori successi commerciali e di critica di Netflix, ma i problemi di casting dimostrano che la serie è giunta al capolinea.

Poiché sempre più membri del cast originale abbandonano la serie, è chiaro che si sta avvicinando il momento in cui Sex Education dovrà terminare. La serie di Netflix è stata un successo di critica e pubblico da quando ha fatto irruzione sul piccolo schermo nel 2019. Tuttavia, dato il ruolo integrante che il suo cast e i suoi personaggi ricoprono, il numero crescente di assenti è motivo di grande preoccupazione.

Dalla prima stagione, Sex Education ha mantenuto un cast regolare, con alcuni cambiamenti tra le diverse serie. Protagonisti come Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa ed Emma Mackey hanno tutti fornito interpretazioni iconiche, consolidandosi come personaggi preferiti dai fan e parte integrante del futuro della serie.

Accanto a questi ruoli principali, interpreti come Mimi Keane nel ruolo di Ruby Matthews e Jim Howick in quello dell’eccentrico insegnante di musica Colin Hendricks hanno reso lo show una delle serie più eclettiche e colorate della televisione.

Di conseguenza, mentre Sex Education segue apparentemente le prove e le tribolazioni dell’Otis di Butterfield, dell’Eric del nuovo Doctor Who Gatwa e della Maeve di Mackey, lo show copre in realtà una vasta gamma di esperienze e storie diverse.

L’ampia gamma di personaggi consolidati è stata uno dei maggiori punti di forza, ma significa anche che la serie è insolitamente suscettibile all’abbandono di qualcuno. Sia Patricia Allison (che interpretava Olsa) che Tanya Reynolds (Lily Inglehart, amante degli alieni) hanno confermato che non torneranno per la quarta stagione, lasciando un vuoto significativo per gli spettatori.

Il fatto che i volti noti sembrino abbandonare il progetto con crescente regolarità dimostra che forse la quarta stagione di Sex Education segnerà la fine. Anche se è possibile che le serie continuino a zoppicare con un importante ricambio del cast, il fatto è che sono i personaggi a rendere Sex Education così speciale.

In loro assenza, è giusto che la serie si concluda in bellezza, piuttosto che cercare frettolosamente di rimettere insieme la magia e rischiare di rovinare la sua eredità più avanti nel tempo.

Sex Education 4 sarà l’ultima stagione?

La notizia dell’abbandono dei membri del cast non ha fatto altro che aumentare le speculazioni sul fatto che la quarta stagione di Sex Education sarà l’ultima. A metà del 2022, non c’è stata alcuna conferma da parte di Netflix che la stagione 4 segnerà la fine dello show, ma ci sono diverse ragioni per cui questo ha senso come taglio naturale.

Innanzitutto, molti dei personaggi stanno raggiungendo la fine della loro permanenza a Moordale a causa del naturale invecchiamento. Poiché si tratta dell’istituzione che li lega tutti insieme, ne consegue che l’allontanamento dalla scuola segna la fine della serie.

Insieme al cliff-hanger della terza stagione, che vede la scuola apparentemente chiusa dopo l’infame debacle del musical, sembra che la quarta stagione offra l’occasione perfetta per chiudere il capitolo Moordale e quindi la storia di Sex Education così come gli spettatori la conoscono.

Anche gli ex membri del cast hanno espresso parole sagge sulle prospettive future dello show. In un’intervista la Inglehart ha rivelato che, almeno dal suo punto di vista, la quarta stagione è il punto di arrivo più naturale. Come ha detto lei stessa, “penso che sia quella cosa che succede quando si interpretano degli adolescenti, e l’intera radice dello show è in un ambiente particolare come una scuola.

Devi invecchiare, devi andare avanti, quindi c’è sempre una fine in vista. Non è come Friends, per esempio, che segue queste persone mentre crescono e vivono, perché questo è un istituto”.

Questo avvalora l’idea che, nonostante la sua popolarità, il tempo di Sex Education sia quasi finito. Piuttosto che cercare di andare avanti per il bene del marchio, potrebbe essere utile riconoscere che tutte le cose belle devono finire.