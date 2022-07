Grey’s Anatomy, ecco chi è davvero il migliore tra i medici

Grey’s Anatomy ha visto alternarsi diversi medici, ma tra tutti, chi può essere considerato il miglior medico di Grey’s Anatomy?

Il medical drama è uno dei generi più popolari della televisione e, sebbene abbia visto un gran numero di serie televisive di successo, uno dei suoi titoli più recenti e più importanti è Grey’s Anatomy, creato da Shonda Rhimes. Grey’s Anatomy esiste dal 2005 e, anche se la sua qualità è diminuita nel corso degli anni, è ancora uno dei programmi televisivi più popolari attualmente in onda.

Come qualsiasi altro medical drama, Grey’s Anatomy segue le vite di tirocinanti, specializzandi e assistenti di chirurgia che fanno del loro meglio per bilanciare le loro vite personali e professionali, che spesso si sovrappongono e danno luogo a molti drammi dentro e fuori l’ospedale.

A guidare il pubblico attraverso tutti i drammi è Meredith Grey (Ellen Pompeo), che ha iniziato il suo percorso come specializzanda insieme ai personaggi più amati dai fan, come Cristina Yang (Sandra Oh), Alex Karev (Justin Chambers) e Izzie Stevens (Katherine Heigl).

Purtroppo, la maggior parte dei personaggi più amati della serie sono scomparsi e l’ospedale ha visto susseguirsi medici di grande talento – e tra tutti, quello che è ampiamente considerato il migliore era in realtà presente molti, molti anni prima degli eventi di Grey’s Anatomy: Ellis Grey.

Perché Ellis Grey è il miglior medico di Grey’s Anatomy

Il talento di Meredith Grey nel mondo della medicina deriva da sua madre, Ellis Grey (Kate Burton), chirurgo di fama mondiale. Ellis Grey, insieme a Richard Webber (James Pickens Jr.), ha curato il primo paziente di Seattle affetto da AIDS negli anni ’80 e, durante la sua specializzazione in chirurgia al Seattle Grace, è stata inserita nella rosa dei candidati per il premio Harper Avery per il “Metodo Grey”, un’audace tecnica laparoscopica per il trattamento della cistifellea.

Ellis vinse il premio Harper Avery anni dopo per la “Procedura Ellis Grey” (ora “Grey-Cerone Method”, riconoscendo il contributo dell’allora amica Marie Cerone). Quando Ellis e Meredith si trasferirono a Boston, Ellis continuò a essere una pioniera della chirurgia e documentò un aspetto significativo della sua formazione chirurgica in video, riviste e scrisse almeno un libro.

Grazie ai suoi successi e alla sua eredità, Ellis Grey è diventata una leggenda al Seattle Grace Hospital e continua a essere considerata uno dei suoi migliori medici mondiali e il migliore in assoluto di Grey’s Anatomy.

Tuttavia, se si contano solo coloro che sono stati attivi in Grey’s Anatomy, il miglior medico sarebbe Richard Webber.

Lo ha dimostrato anche quando, nel laboratorio di robotica, ha seguito un corso di aggiornamento e si è messo contro Cristina Yang (Sandra Oh), una delle migliori della sua generazione. Con grande sorpresa di Cristina, Webber ha portato a termine l’intervento a occhi chiusi, spiegando che si trattava di “memoria muscolare”.

Ciò che rende Richard Webber il miglior medico di Grey’s Anatomy non è solo il suo talento e i suoi risultati, ma anche la sua pazienza e il suo ruolo di mentore, in quanto è in grado di mantenere la calma quando lavora sotto pressione e ha la pazienza di insegnare ai suoi assistenti e specializzandi, e tra i suoi allievi ci sono Derek Shepherd e Addison Montgomery.

Quanto sono realistici i medici di Grey’s Anatomy?

I drammi medici sono per lo più drammi che si ispirano molto a tutto ciò che accade negli ospedali reali, quindi ci si aspetta che le serie televisive di questo settore siano realistiche e accurate. Secondo diversi medici che hanno condiviso le loro opinioni, Grey’s Anatomy non è troppo lontano dalla realtà.

In un’intervista, la dottoressa Kailey Remien e la dottoressa Gail Saltz hanno spiegato che la maggior parte dei casi mostrati in Grey’s Anatomy sono accurati dal punto di vista medico, ma questo è dovuto soprattutto al fatto che lo show non li approfondisce, e hanno ricordato al pubblico che la maggior parte degli aspetti sono drammatizzati per la TV, anche se praticamente tutti i termini utilizzati sono accurati.

In definitiva, Grey’s Anatomy mira a intrattenere con un mix di dramma e commedia, ma va notato che la Rhimes e il suo team hanno fatto del loro meglio per mantenerlo il più possibile accurato dal punto di vista medico.