Star Wars: Skeleton Crew, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La prossima serie televisiva live-action, Star Wars: Skeleton Crew, si preannuncia come uno show affascinante e unico, ma cosa si sa finora?

L’ultima aggiunta alla schiera di serie televisive live-action di Star Wars, Skeleton Crew, presenta una premessa inedita e un cast e una troupe all-star, ma finora non si sa molto al riguardo. La serie si svolgerà vicino alla linea temporale di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ma sembra allontanarsi dalla loro ambientazione malavitosa.

Al suo posto, Skeleton Crew presenterà un cast di giovani personaggi che si troveranno in una situazione pericolosa raramente vista nel franchise di Star Wars.

La televisione in live-action ha avuto un successo incredibile per il franchise di Star Wars. Fin dal suo episodio pilota, The Mandalorian non ha tardato a diventare il volto di Star Wars, con le avventure di Din Djarin e Grogu (“Baby Yoda”) che hanno affascinato i fan di lunga data e ne hanno attirati di nuovi. Mentre i prossimi film di Star Wars sono pochi, il franchise ha in programma numerosi progetti televisivi.

Tra i creatori di Skeleton Crew ci saranno Jon Watts e Chris Ford di Spider-Man: Homecoming, oltre a Dave Filoni e Jon Favreau come produttori. La serie avrà come protagonista Jude Law in un ruolo non ancora annunciato, all’interno di un cast corale. La serie è ambientata nel 9 ABY, cinque anni dopo il Ritorno dello Jedi, e i commenti di Jon Watts indicano che potrebbe essere una delle storie più cupe del franchise di Star Wars.

Skeleton Crew non è per bambini

Watts sostiene che, anche se un gruppo di quattro bambini farà parte del cast di Skeleton Crew, non si tratta di uno “show per bambini”. Star Wars è tipicamente considerato un franchise adatto alle famiglie, che racconta storie semplici con personaggi complicati e una narrazione che rispetta i suoi spettatori abbastanza da essere apprezzata anche dagli adulti.

Sebbene la dichiarazione di Watts non garantisca che Skeleton Crew sia necessariamente una serie dark, implica che lo show sarà caratterizzato da momenti più violenti e potenzialmente sconvolgenti rispetto alla maggior parte delle serie di Star Wars.

La trama di Skeleton Crew, di cosa si tratta

Watts ha descritto Skeleton Crew come la storia di quattro bambini di un “piccolo pianeta” che si perdono nella vastità dello spazio, ha inoltre aggiunto che la serie mostrerà un punto di vista unico per una storia di Star Wars, forse mostrando avventure su una scala molto più piccola del solito, non diversamente dai film sugli Ewok della continuity Legends.

Data la collocazione di Skeleton Crew nella linea temporale del canone di Star Wars, la galassia sarà in uno stato piuttosto caotico, rendendo l’avventura ancora più pericolosa per i protagonisti.

il cast di Skeleton Crew

L’unico membro noto del cast di Skeleton Crew è Jude Law. Dato che si dice che i protagonisti siano bambini, Law potrebbe essere il loro custode adulto, come il padre, il pilota della nave in cui si sono persi o persino un droide che si prende cura di loro. Il cast dei bambini non è ancora stato annunciato.

Data di uscita prevista

Non è stata fissata una data di uscita per Skeleton Crew, ma il film uscirà nel 2023. La terza stagione di The Mandalorian è già stata annunciata per febbraio, mentre la prima stagione di Ahsoka uscirà nel corso dell’anno.

Se quest’ultima uscirà durante la primavera e l’estate del 2023, Star Wars: Skeleton Crew potrebbe essere previsto per l’autunno o l’inverno dello stesso anno.