Better Call Saul 6, raccogliere i cocci e ricominciare è impossibile. Recensione episodio 9

Better Call Saul cerca di raccogliere i pezzi dopo un’esplosiva midseason premiere, ma lo trova più difficile del previsto in un altro nuovo episodio mozzafiato.

Non esiste Better Call Saul senza Kim Wexler. Un merito va dato a Peter Gould, al suo team di sceneggiatori e all’incredibile Rhea Seehorn, che ha creato un personaggio nuovo ma immediatamente così avvincente. Davvero, non è una coincidenza che la serie abbia iniziato a trovare la sua identità non appena il personaggio di Kim è diventato una presenza importante nella seconda stagione.

Mentre il legame con Breaking Bad era il punto di ingresso più ovvio per la maggior parte degli spettatori, Kim e il suo destino sconosciuto sono diventati uno dei motivi per cui la gente continua a sintonizzarsi. Speculare su cosa sarebbe successo a Kim è diventato in qualche modo più popolare che chiedersi dove lo show stesse andando con Gene.

Ora abbiamo la risposta. Tutte le speculazioni su una morte tragica o una condanna al carcere sembrano sciocche col senno di poi; è ovvio che Kim sarebbe uscita di scena così. Un omicidio scioccante sarebbe qualcosa di simile a quello della serie madre Better Call Saul. Una conversazione commovente e adulta sembra molto più adatta a Saul.

Kim e Jimmy hanno portato avanti la loro routine di Giselle e Viktor fino a quando le cose non sono andate a rotoli, e quando lo hanno fatto, per Kim non c’è stato alcun rimedio. All’inizio dell’episodio, Jimmy ha parlato di un giorno in cui avrebbero saputo di poter dimenticare ciò che è accaduto a Howard, ma nel fare questo discorso, era avvolto dall’oscurità.

Il volto di Kim, invece, era illuminato da una lampada da comodino. Forse Jimmy poteva nascondere la vergogna e il rimpianto nelle ombre della sua psiche, ma con quella luce accesa si capiva già che per Kim non ci sarebbe stato alcun oblio. Il loro appartamento, la legge, la loro relazione, tutto era ormai macchiato.

Forse il ritorno all’ufficio della HHM, dove era iniziata la loro complicata storia d’amore, ha messo la parola fine a tutto. Dopo essersi fatti coraggio e aver affrontato le tipiche conversazioni funebri con Rich Schweikart, Jimmy e Kim vanno a porgere le loro condoglianze a Cheryl, la moglie di Howard.

Sapendo esattamente chi sono e il rapporto che avevano con Howard, Cheryl li interroga sugli “scherzi” e su ciò che Howard ha detto durante la loro ultima visita.

La vedova si rifiuta di credere che Howard facesse uso di droghe, ma Kim inventa una storia in cui lo sorprende a farne uso negli uffici della HHM. È un ricordo, anche se malato, di come la truffa di Jimmy e Kim funzionasse al meglio: Jimmy come leader soft, Kim come autorevole.

In un momento che rispecchia le loro vecchie pause per fumare della prima stagione, Kim dà a Jimmy un bacio lungo e appassionato che sembra un addio nel momento in cui le loro labbra si incontrano. L’intimità tra Jimmy e Kim di solito arrivava solo dopo uno stratagemma ben giocato; questa volta non è stato diverso, se non per ricordare a Kim che i loro giochi sono sempre avvenuti a spese di qualcun altro.

Apprendiamo subito che Kim si ritira da tutti i suoi casi e presenta all’ordine degli avvocati le sue dimissioni da avvocato. Quando Jimmy scopre la notizia, si precipita a casa e cerca di dissuaderla, suggerendole di usare un po’ della magia di Kim e Jimmy per rimediare al danno fatto, ma è troppo tardi.

Non solo Kim si sta lasciando alle spalle la legge, ma sta anche lasciando Jimmy. Ammette di aver saputo di Lalo e che il motivo per cui non l’ha detto a Jimmy è che sapeva che lui avrebbe reagito con forza e avrebbe annullato il loro piano Howard. Sapeva che se l’avesse annullato, si sarebbero lasciati.

A quanto pare ammette ciò che i telespettatori temevano da tempo, ovvero che il divertimento nel fare truffe con Jimmy era il collante che li teneva uniti. Nonostante lo amasse, Kim sapeva che la loro dinamica tossica non era sostenibile, soprattutto dopo la morte di Howard.

La Seehorn e Bob Odenkirk sono straordinari in questo scambio. Si può quasi vedere fisicamente Jimmy che cerca di resistere mentre Kim si allontana da lui. È una sensazione autentica, come una vera rottura e non troppo esagerata o inscenata.

Kim affronta la conversazione come se avesse già fatto il lavoro più pesante dal punto di vista emotivo in privato e stesse cercando di lasciare Jimmy senza doverlo rivangare, è un momento che in molti hanno temuto da quando i due hanno ufficializzato la loro relazione, vederlo arrivare è stato straziante.

Prima di riuscire a metabolizzare la gravità di tutto ciò, la puntata va avanti fino al 2005, dove una versione molto più calva di Jimmy McGill si prepara per la sua giornata all’interno della sua pacchiana McMansion. È una scelta sorprendente e suggerisce che il resto della stagione si svolgerà all’interno o vicino alla linea temporale di Breaking Bad.

In parte è triste pensare che non vedremo la graduale trasformazione da vuoto involucro con il cuore infranto a squalo incallito, ma è possibile che la scelta sia stata fatta per motivi economici e non per evitare il duro lavoro.

Con il tempo che ci rimane, forse questo era il modo più intelligente per gestire le cose e non perderne troppo. Inoltre, lascia aperta la possibilità di vedere Saul Goodman dell’era di Breaking Bad interagire con Kim Wexler, una prospettiva allettante.

Sebbene l’implosione della relazione tra Jimmy e Kim sarà probabilmente alla base di tutte le conversazioni relative all’episodio, le scene di questa settimana con Gus sono state forse le migliori che ci è stato dato finora.

Fino a questo momento Better Call Saul ha fatto poco per approfondire o cambiare la nostra percezione di Gus Fring, mentre personaggi come Mike e persino Hector Salamanca hanno ricevuto maggiori sfumature, invece “Giochi e divertimento” mette finalmente in discussione la sua figura.

Gus visita il complesso residenziale di Don Eladio, dove deve affrontare i Salamanca e le loro accuse di essere il responsabile della scomparsa di Lalo. Don Eladio espone tutte le prove che suggeriscono che Lalo è stato ucciso durante l’incursione nella sua proprietà e giunge alla conclusione che il vecchio Salamanca si sta inventando delle storie.

Mentre si trova nella proprietà, Gus si sofferma sulla piscina in cui è stato ucciso il suo vecchio socio in affari e implicitamente romantico Max. Una volta a casa, visita un ristorante di alto livello e parla di vino con un sommelier di nome David.

Sembra che Gus e David abbiano un’ammirazione reciproca e che forse la visita di Gus abbia una motivazione romantica, ma mentre David lascia la stanza per prendere un’altra bottiglia per Gus, lui lascia bruscamente il ristorante prima che possa tornare.

Pare proprio che il ricordo che Gus ha di Max lo porti a decidere che il rischio di avvicinarsi a un altro uomo non ne valga la pena. David sarà inevitabilmente usato solo come strumento per arrivare a Gus o per fargli del male. Si rende conto che, nel suo lavoro, una vita personale è semplicemente insostenibile. Questo sguardo alla frammentazione di Gus è qualcosa di cui la sere aveva bisogno da molto tempo prima.

Infine, Mike decide di incontrare il padre di Nacho per dargli una conclusione. Cerca di dire a Manuel che suo figlio era diverso dai gangster con cui lavorava, che era una brava persona che si è trovata in mezzo a persone cattive.

Mike allude anche al fatto che ci sarà giustizia per Nacho, ma Manuel si infastidisce di fronte a questa parola, gli dice che vendetta e giustizia non sono sinonimi e che la vendetta è un ciclo che non farà altro che continuare. Ammonisce Mike perché è un gangster come gli altri.

Si riesce a percepire chiaramente che in quel momento Mike ha perso un altro pezzetto della sua anima. Può sembrare che volesse fare la cosa giusta per Nacho e Manuel, ma è altrettanto probabile che sapesse come avrebbe reagito Manuel e che volesse quell’ammonimento.

È il genere di storia di anima corrotta che Mike porta sullo schermo così spesso, ed è eccellente e straziante come tutte le altre.

Dove andremo a finire in questi ultimi quattro episodi è davvero impossibile da immaginare, quello che possiamo augurarci che che non sia stata l’ultima volta di Kim Wexler sullo schermo.

Per quanto la rottura sia stata d’impatto, non è stata comunque un vero e proprio addio. Non c’è Better Call Saul senza Kim Wexler e probabilmente non ci sarà un finale senza di lei.