Grogu di Star Wars, “copiato senza vergogna da Gizmo dei Gremlins”, arriva la denuncia dal regista

Il regista di Gremlins, Joe Dante, ha dichiarato che il Grogu di The Mandalorian (alias Baby Yoda) è una copia spudorata della piccola creatura del film, Gizmo.

Il regista di Gremlins Joe Dante suggerisce che Star Wars abbia “spudoratamente” copiato Gizmo da Gremlins per creare il Grogu di The Mandaloriani, alias Baby Yoda. Basato vagamente su un libro dell’amato autore per bambini Roald Dahl, Gremlins è una commedia horror scritta da Chris Columbus.

Segue creature dispettose che si trasformano in mostri distruttivi che terrorizzano una città alla vigilia di Natale. Le creature del titolo devono le loro origini all’adorabile Mogwai noto come Gizmo. Dal film originale del 1984 è stato tratto anche un sequel, Gremlins 2 – La nuova stirpe del 1990.

Una nuova serie animata, intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai è prevista per la fine dell’anno su HBO Max.

Nel frattempo, The Mandalorian è stata la prima serie televisiva live-action ambientata nell’universo di Star Wars e segue un cacciatore di taglie solitario di nome Din Djarin che viene ingaggiato per recuperare un bambino misterioso.

Sebbene la serie si riferisse ufficialmente al personaggio come Il Bambino per tutta la prima stagione di The Mandalorian, il soprannome di Baby Yoda è rimasto rapidamente inalterato a causa del fatto che si trattava di una versione più giovane della stessa specie del grande Maestro Jedi.

Solo nella seconda stagione il pubblico ha appreso il vero nome del bambino, Grogu, anche se il soprannome persiste in varie sezioni del fandom. Persino Rosario Dawson, che ha interpretato Ahsoka Tano in The Mandalorian ed è stata la prima a rivelare il nome proprio di Grogu, ammette di usare ancora il nome Baby Yoda.

Recentemente, Dante ha parlato con il San Francisco Chronicle in vista di una proiezione speciale di entrambi i film di Gremlins, alla domanda sulla longevità dei film, ha suggerito che la chiave del loro fascino risiede principalmente nel personaggio di Gizmo, “che è essenzialmente come un bambino”. Ha anche suggerito che Star Wars ha “copiato” Gizmo per creare Baby Yoda.

Ecco che cos’ha detto, “Penso che la longevità dei film sia davvero fondamentale per questo personaggio (Gizmo), che è essenzialmente come un bambino. Il che mi porta, ovviamente, al tema di Baby Yoda, che è completamente rubato e copiato di sana pianta. Senza vergogna, direi”.

Mentre i fan di The Mandalorian si affrettano a prendere le difese dello show e a sottolineare che il design di Grogu è semplicemente quello di una versione infantile della specie sconosciuta di Yoda, non ci vuole molto per vedere le somiglianze casuali tra i Gremlins e i personaggi di Star Wars.

Entrambi condividono non solo gli attributi fisici, ma anche un’accattivante innocenza infantile, fondamentale per le rispettive rappresentazioni, inoltre, non è la prima volta che Gremlins viene paragonato a Star Wars: persino il volto dalle grandi orecchie di Yoda è stato spesso paragonato ai Gremlins in vari meme nel corso degli anni. Detto questo, le ispirazioni ai Gremlins dell’universo di Star Wars non sono state confermate.

È interessante notare che Grogu non è l’unico a fare il suo ritorno sugli schermi: la terza stagione di The Mandalorian è prevista per il febbraio del prossimo anno su Disney+. Anche Gizmo tornerà ad affascinare il pubblico nella nuova serie animata prequel di Gremlins, in programma quest’anno.

Nel frattempo, quest’ultima chiamata di Dante susciterà senza dubbio un grande dibattito tra i fan di The Mandalorian e di Gremlins, anche se è molto improbabile che la rappresentazione di Grogu in Star Wars sia stata pensata per copiare apertamente il film di Dante, visti i potenziali problemi di copyright.

Tuttavia, ci saranno presto molte nuove opportunità per il pubblico di confrontare queste due amate creature e decidere da soli.