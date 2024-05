Casa di riposo (RSA), adesso la paga lo Stato: puoi chiedere il rimborso anche dei mesi passati | Procurati questo documento

Non tutti sanno che adesso puoi richiedere il pagamento della RSA da parte dello Stato e avere il rimborso dei mesi passati.

Dal momento che l’Italia è un paese con un’alta percentuale di anziani, gli aiuti che il Governo elargisce sono molto spesso dedicati a questa fetta così grossa di popolazione. Quando si ha una certa età, si inizia ad essere ‘un peso’ per i propri cari che, con la vita quotidiana frenetica, non riescono a dedicare loro il tempo necessario.

Per questa ragione, una volta diventati pensionati, i parenti dell’anziano puntano ad avere qualcuno che si occupi del genitore 24 ore su 24 o quasi. Ci sono due soluzioni utili per poter dare assistenza ad un nostro parente anziano: assumere una badante e far rimanere il pensionato a casa propria oppure portarlo in una struttura adeguata, ovvero l’RSA.

Purtroppo, però, l’inflazione ha fatto lievitare i costi anche delle Residenze Socio-Assistenziali e ci sono sempre più casi di anziani abbandonati a loro stessi perché diventati un peso economico per la famiglia. Tuttavia, per coloro che amano ancora i loro parenti anziani c’è una soluzione per poter usufruire di una RSA senza subire un salasso stratosferico.

Le case di riposo dovrebbero essere un rifugio sicuro per gli anziani dove possono avere tutte le cure e le attenzioni di cui hanno bisogno. Il costo per poterli far alloggiare in una RSA può essere esorbitante per diverse famiglie ma lo Stato può venire in aiuto e pagare tutte le rette. Grazie a questa possibilità, possiamo assicurare un futuro sicuro ai nostri anziani.

RSA, diverse necessità

Scegliere di ricoverare un parente anziano presso una RSA dipende dalle condizioni di salute dell’interessato e dalla quantità di tempo che i familiari possono dedicargli. Ci sono due motivi principali per i quali un anziano viene portato in una casa di riposo e questi ultimi possono coesistere o meno.

Infatti, ci sono anziani che hanno bisogno di cure assistenziali ed altri che hanno bisogno di cure sanitarie, mentre ci sono casi in cui persone anziane hanno bisogno di entrambi i tipi di cure. Nel caso in cui le cure sanitarie sono maggiori rispetto a quelle assistenziali, l’RSA viene pagata dallo Stato.

Addio rette

In altre parole, per quanto riguarda la sezione sanitaria è lo Stato che paga la retta della casa di riposo mentre per le cure assistenziali ci deve pensare il pensionato o la sua famiglia. Tuttavia, se un anziano ricoverato presso una RSA soffre di Alzheimer, ha il diritto di non pagare nemmeno un centesimo perché la retta la paga interamente lo Stato. Per poter usufruire dell’aiuto della Stato, quindi, è necessario dimostrare attraverso certificato medico lo stato di salute dell’anziano per verificare se rientra nei giusti requisiti.

Ci sono diversi casi in cui le cure assistenziali e sanitarie non possono essere separate ed è qui che entra in gioco lo Stato e paga l’RSA per agevolare le famiglie degli anziani. Un caso rivelante similare è accaduto in Toscana, dove una famiglia è riuscita a farsi rimborsare tutte le spese dell’RSA per un loro parente anziano per un totale di 70.000 euro. Dimostrando di aver pagato le rette per un anziano bisognoso di cure sia assistenziali che sanitarie, la famiglia è riuscita a recuperare tutti i soldi spesi.