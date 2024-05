Simona Ventura, “Sei strumento di dolore!”: lo sbatte in faccia ad Alfonso Signorini | Parole pesantissime in diretta

Simona Ventura imbufalita si scaglia addosso ad Alfonso Signorini durante la trasmissione che li vede protagonisti, “Sei strumento di dolore…”

Nelle trasmissioni televisive, quando i personaggi dello spettacolo vengono intervistati spesso finiscono per fare brutte figure, dire frasi che non dovrebbero o mettersi a discutere in diretta con i colleghi.

Ed è proprio quest’ultimo esempio quanto è accaduto a Simona Ventura e Alfonso Signorini.

I due conduttori, molto noti tra il pubblico di telespettatori, si sono ritrovati protagonisti di un diverbio particolarmente acceso.

Parole di rabbia sono volate in diretta. Simona Ventura ha infatti attaccato in malo modo il collega Signorini, accusandolo di essere diventato “uno strumento” in grado di scatenare dolore e sofferenza.

Il diverbio acceso tra Simona Ventura e Alfonso Signorini: ecco cosa è accaduto tra i due conduttori in diretta tv

Simona Ventura, nata in provincia di Bologna nell’aprile del 1965, è una conduttrice televisiva e attrice italiana. La sua carriera è iniziata alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Dopo l’esordio ufficiale nel 1988 come valletta nel quiz di Rai 1 Domani sposi, Simona ha lavorato come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi all’inizio degli anni Novanta. Ancora oggi, è una conduttrice particolarmente affermata.

Alfonso Signorini, milanese classe 1964, è un giornalista, conduttore televisivo, scrittore, autore televisivo. Signorini è anche conduttore radiofonico, regista, manager e produttore televisivo italiano, nonché conduttore del Grande Fratello e del Grande Fratello VIP. Anche Signorini è oggi una personalità particolarmente nota al pubblico di telespettatori. Ma cosa è accaduto tra Ventura e Signorini?

Simona Ventura attacca Alfonso Signorini: cosa è successo in diretta tv?

Sul profilo Instagram @prima_ volta_ di è stato diffuso un video riguardante la lite tra Signorini-Ventura. Il filmato mostrato è il frammento di una puntata di qualche anno fa dell’Isola dei Famosi. La didascalia al post Instagram spiega che si tratta della celebre lite avvenuta tra Simona Ventura e Alfonso Signorini nel 2016 all’Isola dei Famosi.

I due personaggi televisivi si resero protagonisti di una polemica particolarmente nota. Signorini aveva pubblicato sul settimanale Chi, del quale è il direttore editoriale, un episodio riguardante l’ex marito di Simona Ventura, il calciatore Stefano Bettarini. Bettarini aveva discusso con l’ex moglie perché mentre questa aveva partecipato al reality il compagno di lei era rimasto con i figli. I ringraziamenti di Simona al compagno per essersi preso cura dei figli avevano indispettito Bettarini. La vicenda personale di Simona Ventura è finita in copertina per volere di Signorini. La conduttrice non ha esitato a definire il collega “strumento del dolore che un padre ha dato ai suoi figli”.