Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: sta per succede qualcosa di enorme che cambia tutte le sorti | Percorsi differenti

Al Paradiso sta per succedere qualche cosa di enorme che cambierà molte prospettive, tutti dovranno fare i conti con se stessi.

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sua ottava stagione ma emoziona ancora come la prima: i personaggi che gravitano intorno ai Magazzini milanesi stanno vivendo delle situazioni emotivamente molto difficili, e le sfide sono dietro l’angolo.

Rai ha anticipato già importanti cambiamenti, con personaggi che hanno annunciato il loro ritiro dalla soap. Tra questi ci sono anche figure centrali a cui sarà impossibile dire addio.

Visto come andranno le prossime puntate, meglio affrontare una cosa alla volta: ne stanno per succedere delle belle e la settimana si chiuderà con molti punti interrogativi.

Continuate a leggere se volete scoprire cosa accadrà ai personaggi nelle prossime puntate, ma prima sedetevi perché sarà una bella batosta.

Le tensioni si fanno sempre più pesanti

I telespettatori si sono di certo accorti delle crescenti tensioni tra Pietro e Teresa: il ritorno di Rose proprio non ci voleva, perché adesso sembra che il passato sia per essere messo in dubbio. Ma Rose sa anche che ci sono difficoltà non solo tra Pietro e Teresa, ma anche tra Pietro e Vittorio: i due sono ai ferri corti, e lei capisce che ne può approfittare per tirare l’acqua al suo mulino. Il suo personaggio è sicuramente tra i meglio riusciti della serie, anche se tra i più odiati.

Protagonista della puntata del 15 maggio è anche Corrado, il quale deciderà di sfruttare un’opportunità unica che lo porterà in televisione e lo vedrà addirittura vincitore; ciò farà molto felice Pietro, il quale si prenderà una bella boccata d’aria dal caos che è scoppiato nella sua vita. Ma il meglio deve ancora venire: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate delle repliche della seconda stagione.

Cosa succederà al Paradiso delle Signore?

Questa settimana si prospetta davvero molto calda al Paradiso delle Signore, e non potrebbe essere altrimenti visto ciò che è accaduto. Nella puntata di giovedì 16 maggio a essere protagonisti saranno i sentimenti di Silvana e Leo: i due non possono più nascondere l’attrazione che li lega. Un po’ più difficile sarà la sfida di Anna con le sue emozioni: la donna cercherà di riavvicinarsi a suo padre e a sua madre, ma non sarà semplice.

Per chiudere in bellezza, venerdì assisteremo a nuove difficoltà nel rapporto tra Pietro e Teresa, tutte provocate proprio da Rose. Pietro e la donna collaboreranno a stretto contatto, e questo riavvicinamento scatenerà un turbinio di emozioni difficili da contenere. Teresa è molto preoccupata per come le cose potrebbero evolvere e non sa come comportarsi. Nel frattempo ci saranno importanti novità per il reparto maschile del negozio, col Grande Magazzino che comincerà a cercare un nuovo commesso. L’arrivo di una nuova persona porterà una ventata di novità, ma anche un cambiamento di equilibri molto importante.