Based on a True Story, la serie crime in cui tutti (o quasi) potremmo essere i protagonisti

Una nuova sorprendente serie dove una giovane coppia, appassionata di podcast del genere crime, si trova a dover lavorare con un assassino.

‘’Tratto da una storia vera’’. Quante volte è capitato di vedere o sentire questa frase durante la visione di un film o durante l’ascolto di un podcast?

Il mondo true-crime, negli ultimi anni soprattutto, è diventato il protagonista indiscusso tra tutti i generi televisivi e non solo. C’è l’imbarazzo della scelta tra libri, film, serie tv, docu-serie e i podcast che hanno conquistato il grande pubblico.

Al centro di questo genere abbiamo storie vere caratterizzate da avvenimenti che hanno segnato epoche intere e dettagli macabri che fanno fatica ad essere dimenticati.

Narrazioni dense di personaggi dalle molteplici sfumature in grado di lasciarci incollati allo schermo. Scene ricche di colpi di scena e svolte clamorose che portano gli spettatori a seguire con attenzione e anche ad immedesimarsi nei panni di investigatori o criminologi per capire al meglio dinamiche e avvenimenti.

La nuova frontiera del crime – I podcast

Il genere true crime è considerato coinvolgente, disarmante e di intrattenimento. Caratteristiche che coesistono e resistono nonostante l’evoluzione costante dei media e i gusti del pubblico. C’è da dire che anche i prodotti caratterizzati da mistero e colpi di scena sono cambiati negli ultimi anni.

Se da una parte abbiamo le serie tv e i film lasciano incollati allo schermo i telespettatori, dall’altra abbiamo l’avvento dell’era dei podcast.

Quest’ultimi, infatti, hanno incrementato ulteriormente questo genere di contenuti, che a loro volta si sono divisi in diversi rami: chi racconta il fatto, ma anche chi ha vissuto un determinato evento, riuscendo ad arrivare emotivamente agli ascoltatori. Fino ad adesso abbiamo parlato di storie dove il pubblico è chi guarda e ascolta, ma se invece lo spettatore fosse il protagonista di una storia di true crime?

“Based on a True Story” – la serie

Approdata su Rai Play lo scorso marzo, ‘’Based on a True Story’’ si è presentata fin da subito come la serie che più identifica il pubblico appassionato di crime.

Suspense, misteri e colpi di scena, ma anche momenti di pungente ironia.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che compongono gli otto episodi, della prima stagione, in cui vediamo i protagonisti, Ava Bartlett (Kaley Cuoco) appassionata di crime e Nathan Bartlett (Chris Messina) ex giocatore di tennis, mentre cercano di dare una svolta alla loro vita.

Tra vicissitudini inaspettate e iniziali fallimenti, la coppia decide di cavalcare l’onda del successo dei podcast dedicati ai crimini efferati, ma con un’unica differenza, la scelta di un narratore inusuale. A narrare i brutali delitti, infatti, è un famigerato serial killer a piede libero. Il loro podcast avrà una seconda stagione o l’assassino verrà scovato prima?