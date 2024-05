Netflix, in streaming la serie tv più bella del secolo: finalmente la puoi vedere | Non era su nessuna piattaforma da anni

Finalmente Netflix ha messo in streaming una delle più belle serie tv di tutti i tempi, finalmente adesso la puoi vedere senza piratare.

Per molti telespettatori italiani oramai la televisione ‘classica’ è diventata obsoleta e in molti preferiscono guardare film, serie tv e programmi attraverso le piattaforme streaming che offrono tale servizio. Tra quelle più note e con più abbonati abbiamo Netflix, una piattaforma streaming in grado di offrire una vastissima gamma di show televisivi, film e serie tv per tutti i gusti e per tutte le età.

Adesso è tornata proprio su questa piattaforma streaming una serie tv che ha saputo conquistare milioni di telespettatori soprattutto grazie alla trama ricca di colpi di scena e al personaggio principale ricco di fascino e carisma. Erano anni che questa serie tv non era presente su nessuna piattaforma e in molti non hanno avuto nemmeno la possibilità di conoscerla.

Adesso l’attesa è finita e possiamo anche smettere di andare su internet a cercare dove guardarla commettendo anche l’atto di pirateria. La serie tv è tornata e possiamo goderci tutte le sue 8 stagioni comodamente sul divano senza pubblicità o altri fastidi. Si tratta di una serie tv che ha debuttato nel 2006 e che si è conclusa nel 2013 con un finale non proprio piaciuto ai fan.

Questa serie tv è stata talmente gradita che ha ottenuto diverse nomination agli Emmy come miglior serie televisiva drammatica ed è anche stata nominata due volte tra le 10 migliori serie televisive di AFI. Per darvi un indizio per farvi capire di quale show stiamo parlando vi diciamo che l’attore protagonista è Michael C. Hall.

La serie tv è tornata

Stiamo parlando della serie tv che ha spopolato tra gli amanti del genere e non solo, vale a dire Dexter. Questo show, basato sui romanzi di Jeff Lindsay, vede come protagonista Dexter Morgan, un tormentato e torbido ematologo del dipartimento di polizia di Miami che decide come suo hobby principale di diventare un serial killer.

Dexter decide di uccidere i criminali che rimangono impuniti per soddisfare il suo lato interiore più oscuro. Una sorta di Dottor Jekyll e Mister Hyde 2.0 localizzato negli Stati Uniti d’America. Questa serie tv è stata talmente apprezzata dalla critica che è riuscita ad ottenere il Peabody Award nel 2008.

Varie ramificazioni di Dexter

Dal momento che il finale della serie tv non aveva accontentato molto il suo pubblico, nel 2021 è uscito il suo sequel intitolato Dexter: New Blood. In questo nuovo show vediamo sempre Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan che deve gestire suo figlio Harrison. Malgrado la volontà di regalare altri contenuti di Dexter al pubblico, quest’ultimo non ha apprezzato lo show.

Oltre che rivedere gli episodi di Dexter su Netflix, potremmo essere catapultati nel suo mondo altre volte grazie a Paramount+ e alla sua volontà di creare 3 serie basate su Dexter. La prima sarà uno spin-off con Harrison come protagonista, la seconda sarà un prequel dedicato alla gioventù dell’ematologo intitolata Dexter: Origins e la terza serie prevista sarà un altro spin-off incentrato sulla storia del Trinity Killer interpretato da John Lithgow.