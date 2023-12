Dexter: Origins, ecco quando arriva il prequel sul serial killer più iconico della tv | Novità assolute in vista

Dopo aver visto il sequel con New Blood che ha portato pareri contrastanti, Dexter è pronto a tornare con un prequel.

I fan di Dexter non vedono l’ora di sapere quando uscirà il prequel e finalmente, dopo mesi di attesa, abbiamo delle informazioni in più. Dopo il successo della serie sequel, infatti, non si poteva non espandere nuovamente l’universo del serial killer.

Basta pensare che Dexter: New Blood è stata la serie tv più vista nella storia quasi cinquantennale della rete via cavo Showtime. Lo showrunner Clyde Phillips ha affermato che “non potrebbe essere più entusiasta” di partecipare a questo progetto: “È un privilegio poter andare ancora più a fondo con questi personaggi complessi e iconici e con le storie, i temi e le possibilità che ispirano”.

Parlando del prequel, sappiamo che si chiamerà Dexter: Origins e ripercorrerà il periodo successivo al diploma, ossia i primi giorni di Dexter Morgan nel dipartimento di polizia della città di Miami, fino alla sua trasformazione nel serial killer che conosciamo. Insomma, il prequel ci svelerà molto dell’identità di Dexter, permettendoci di capire cosa ha vissuto prima che lo incontrassimo.

Stando ai rumor raccolti dal Wall Street Journal nel luglio di quest’anno, il prequel non si occuperà solo di Dexter, ma incorporerà altre vicende di serial killer degli anni ‘80. I più famosi di quell’epoca furono Eddie Lee Mosley e Manuel Pardo, la cui storia probabilmente troverà spazio in Origins. Essendo un prequel potremmo incontrare personaggi già conosciuti nella versione più giovane e scavare nella loro vita.

Tutto quello che sappiamo su Dexter: Origins

In molti si domandano se New Blood continuerà con una seconda stagione: la prima si è conclusa nel 2022 con l’omicidio di Dexter ( Michael C. Hall ) da parte di Harrison. Se inizialmente si dava per scontata una seconda stagione incentrata su Harrison, nel luglio 2023, il Wall Street Journal ha confermato che Dexter: Origins sarebbe stato il primo della lista ad uscire. Questo vuol dire che il prequel ha la precedenza su qualsiasi altra idea. Oltre ad esso, si parla da tempo di una serie spin-off separata incentrata sul Trinity Killer ( John Lithgow ).

Per quanto riguarda il cast di Dexter: Origins non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale, ma sicuramente rivedremo volti familiari, in una versione più giovane. Solo Michael C. Hall potrebbe mancare all’appello: è probabile che un altro attore si occuperà di vestire i panni del giovane Dexter, ma ancora non è iniziato il toto nomi.

Quando uscirà Dexter: Origins?

Per il momento non è ancora stato rilasciato il trailer né indicaizoni sul numero di episodi, che secondo i rumor saranno massimo 8. Parlando della data di uscita, è possibile fare supposizoni fondate: secondo i calcoli la serie prequel dovrebbe arrivare nel 2024.

L’anteprima non sarà presentata prima del nuovo anno, che è ormai alle porte. Non ci resta che attendere ultieriori informazioni su Dexter: Origins che sarà poi reso disponibile in streamng su Showtime e, chissà, magaria anche su Netflix.