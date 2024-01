Suburræterna 2, aggiornamenti sull’attesissima seconda stagione su Netflix | Il ritorno di Spadino continua…

Dopo il grande successo della prima stagione di Suburræterna su Netflix, arrivano aggiornamenti sulla seconda.

Suburræterna è uscita su Netflix lo scorso 14 novembre e in un solo mese ha già registrato numeri da record. I fan di Suburra – La serie non potevano di certo perdersi anche questo prodotto.

La serie è ispirata al romanzo Suburra di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, basata sull’omonimo film di Stefano Sollima ed è il sequel di Suburra.

Ambientata a Roma nel 2011, racconta di Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), il quale gestisce gli affari criminali della Capitale insieme a Ferdinando Badali (Emmanuele Aita), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica Sale (Carlotta Antonelli) e Nadia Gravone (Federica Sabatini).

Troviamo poi Alberto Anacleti (Giacomo Ferrata), figlio di Adelaide, il quale, dopo essere stato via da Roma per tre anni, è costretto a tornare alla capitale per il funerale della madre, trovandosi a riprendere gli affari di famiglia con Cinaglia.

Una serie di successo

Tra i grandi temi di Suburræterna ci sono, come nei prodotti precedenti, il potere e le lotte per accaparrarselo. D’altronde non poteva essere altrimenti per una serie che parla di criminalità e affari da gestire “in famiglia”. Il successo di Suburra non poteva essere interrotto, e così Cattleya ha deciso di continuare a spremere la storia e far contenti i fan.

La guerra per il potere coinvolge anche il Vaticano e avvelena l’intera città, solo all’apparenza tranquilla. Anche senza Aureliano (Alessandro Borghi), la storia ha conquistato gli italiani per tutti e 8 gli episodi della prima stagione. Ora non resta che aspettare la seconda, ma le informazioni a disposizione sono ancora poche. Ecco tutto quello che sappiamo.

Trama di Suburræterna 2 e data di uscita

Purtroppo ancora non c’è un trailer per la nuova stagione della serie, anche perché Netflix non ha ancora confermato il ritorno dello show. In ogni caso, ci saranno alcune cose da chiarire e da riprendere. Il finale ha lasciato tutti con l’amaro in bocca dopo aver assistito alla morte di Nadia, andatasene tragicamente come aveva fatto il suo amore Aureliano. Nella seconda stagione seguiremo sicuramente l’evoluzione di Ercole e Tronto, i quali hanno ottenuto il contratto del Nuovo Colosseo e quindi il controllo dei fondi.

Ma cosa farà Spadino e cosa succederà tra Angelica e Damiano? Di carne al fuoco ce n’è molta e i fan della serie già non stanno più nella pelle; soprattutto, vogliono sapere quando potranno rivedere i personaggi dello show tanto amato. Sicuramente non si può sperare in un ritorno della serie prima del 2025: se tutto andrà bene, le riprese cominceranno nel 2024, quindi almeno un anno abbondante ci vorrà per veder tornare i personaggi. Se non conoscete ancora la serie, correte su Netflix a guardarla: non potete assolutamente perdervela!