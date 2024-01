Netflix, torna la serie tv di Ryan Murphy più agghiacciante di tutte | Pronti per la seconda stagione?

Sta per tornare con la seconda stagione una delle serie Netflix più spaventose e intriganti, diretta da Ryan Murphy, tutto quello che devi sapere.

I fan di Ryan Murphy saranno felici di sapere che il regista amante del crime potrebbe tornare su Netflix la seconda stagione di una delle sue serie tv più amate di tutte. A soli poche settimane dall’uscita, aveva già incassato numeri da record, accompagnati dall’apprezzamento di spettatori da ogni parte del globo.

Sono passati quasi tre anni da quel momento, e i fan della serie non hanno mai smesso di sperare che venisse realizzata una nuova stagione. Sappiamo che Murphy ama raccontare storie talvolta agghiaccianti: si prende carico delle storie più difficili da narrare e cerca di restituirle al pubblico nel modo più credibile possibile.

Una delle serie tv che più ha fatto centro è stata “Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer”: Ryan Murphi ha ricostruito con cura la storia di vita del cannibale di Milwaukee, facendoci entrare persino nella sua psiche. Come non citare poi “American Horror Story”: con 12 stagioni, è una delle serie crime più amate, perché ogni anno riesce a stupire i propri spettatori con storie travolgenti e allo stesso tempo spaventose.

La serie tv di cui stiamo parlando oggi è proprio una delle più apprezzate dal grande pubblico: si tratta di Ratched. In futuro, infatti, potrebbe uscire la seconda stagione sulla vita della cinica infermiera Mildred Ratched. Con Sarah Paulson, Ratched funge da prequel del famoso film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, basato su un romanzo del 1962 di Ken Kesey.

Le serie tv di Ryan Murphy

Quando Murphy ha proposto il suo prodotto a Netflix, la piattaforma di streaming si era accorda per la creazione di ben 18 episodi divisi in due stagioni. La prima stagione di Ratched conteneva 8 episodi e da quel momento i fan della serie tv sono rimasti in trepida attesa dei rimanenti dieci. Al momento, né Netflix né il regista ha fornito informazioni riguardo la realizzazione o al suo rilascio.

Se dovesse essere realizzata, allora sicuramente rivedremmo Sarah Paulson, che interpreta il ruolo principale, accompagnata da Finn Wittrock nei panni di Edmund Tolleson e Cynthia Nixon in quelli di Gwendolyn Briggs. Quest’ultima, recita anche in And Just Like That 2, le cui riprese sono terminate da tempo: questo vuol dire che potrebbe avrebbe tutto il tempo per registrare Ratched.

Ratched 2 si farà?

Per quanto riguarda la trama di Ratched 2, si può immaginare che una seconda stagione continui a sciogliere i nodi della prima. Eravamo rimasti all’incontro tra Edmund, Charlotte e Mildred, avvenuto mentre stavano scappando. Questo fa pensare che nella prossima stagione ci sarà un gioco di inseguimento tra i fratelli.

Inoltre, è probabile che vedremo Mildred diventare ancora più spietata di prima, perdere completamente la bussola. Il suo percorso per diventare come la conosciamo in “Qualcuno volò sul nido del cuculo” è ancora lungo. Se dovesse esserci una seconda stagione di “Ratched”, probabilmente non ne verranno prodotte alte, perché per Netflix hanno più importanza altri prodotti di Ryan Murphy, come The Watcher e Monster.