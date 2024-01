Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’8 gennaio: tremendi scherzi di cuore | Delusione cocente per lei

Preparatevi a una settimana bollente al Paradiso delle Signore, tra amori e grossissimi problemi non c’è tregua.

Quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore è davvero eclatante, non solo si accenderanno passioni, ma alcune situazioni finiranno molto male.

C’è chi si lascia trasportare dall’amore e c’è chi non si vuole arrendere, infatti nell’episodio dell’8 gennaio vedremo Salvatore non mollare per fare sua Elvira con la trovata del Night, ma la relazione tra la donna e Tullio non sembra dare segni di cedimento.

Un altro colpo basso arriva per Marta, che dopo averci follemente creduto, viene lasciata dal fidanzato americano, gettandola nello sconforto, ma qualcuno cercherà di farla nuovamente sorridere. Sempre in fatto di amori per Delia c’è una dolce sorpresa, chi sarà l’ammiratore segreto?

Per Matilde e Vittorio invece l’idillio amorose sembra continuare assolutamente indisturbato, per ora, perché non sanno ancora che Tancredi gli ha messo alle calcagna un investigatore privato.

Il bracciale della discordia del 9 dicembre

Maria non riesce a mettere ordine nel suo cuore e questo la tormenta, ma il Vittorio decide che è il momento di andare a vedere una casa dove andare a vivere dopo il matrimonio. Ed è proprio qui che si accorge che la stilista indossa un bracciale che non riconosce. Il segreto di Maria è troppo grosso e non può confessare. Per Rosa è arrivato il momento dei saluti, pronta a lasciare il Paradiso, invece Adelaide e Umberto fanno di tutto per far demordere Marta dall’andarsene. Per Tancredi arriva la stangata.

Il 10 gennaio le cose si complicano, Matteo scopre che i due fidanzati Maria e Vito sono andati a cercare casa insieme così decide di esporsi facendo notare all’altro il fatidico braccialetto al polso della donna, la questo tiro mancino non farà altro che creare discordia. Delia ha scoperto chi è il suo ammiratore segreto e riceve un dolce appuntamento. Ancora problemi per Tancredi che dovrà affrontare una situazione davvero inimmaginabile.

Scoperte davvero molto brutte

L’11 di gennaio le questioni diventano ancora più difficili, Marta viene a sapere cos’è successo con Matilde dopo aver parlato con Tancredi e così decide di rimanere a Milano. A questo punto invece è Delia a trovarsi in serio pericolo, infatti il suo corteggiatore non è per nulla una brava persona, ma solo grazie a Botteri riesce a salvarsi all’ultimo. Tra Matteo e Maria la situazione si incrina, lei lo mette spalle al muro in modo che metta la parola fine al corteggiamento fuori luogo, per rafforzare la sua decisione fa un gesto clamoroso verso Vittorio. All’evento della Caffetteria Adelaide viene invitata da Marcello e questo porterà a una svolta.

Alla fine della settimana, il 12 gennaio sapremo la decisione di Adelaide e mentre sta per lasciare Milano incontra Uberto che prova a fermarla. Ma gli amori prolificano al Paradiso e proprio Elvira fa grandi complimenti a Salvatore per la sua performance musicale tanto da accendere in lui la speranza per il loro amore. Marta decide di parlare con Matilde e le due si confessano sulle relazioni passate e questo scuote in lei la necessità di dover parlare con Tancredi una volta per tutte.