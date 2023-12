Il paradiso delle signore, anticipazioni assurde: le minacce sono andate oltre | Il rischio è alto

Al paradiso delle signore la situazione si fa davvero drammatica soprattutto dopo le minacce, meglio stare attenti.

Nel Paradiso delle signore la situazione si fa sempre più tesa man mano che ci si avvicina verso la fine dell’ottava stagione. La serie, in onda su Rai1 dall’8 dicembre 2015, tiene ancora incollati i telespettatori dopo tutti questi anni.

Lo show è ispirato al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola ma è ambientato a Milano, a differenza del romanzo che è ambientato a Parigi.

In questa ottava stagione abbiamo assistito al trasferimento della famiglia Puglisi a Milano e abbiamo scoperto che la contessa Adelaide ha una figlia a Ginevra che aveva creduto morta. Al Paradiso nel frattempo arrivano due nuove veneri: Delia e Agata, la sorella di Maria.

Gli ultimi episodi hanno stupito i telespettatori, ma il bello deve ancora venire: ecco cosa accadrà nelle puntate dall’11 al 15 dicembre.

Le anticipazioni di questa settimana

La settimana dall’11 al 15 dicembre sarà piena di colpi di scena e regalerà ai telespettatori tante emozioni. Tancredi non sa più cosa fare dopo che Matilde ha rifiutato le sue scuse e le sue decisioni potrebbero cambiare le sorti della serie. Nel frattempo Matteo, che ha scoperto che Vito sta per fare la proposta a Maria, mette da parte i suoi sentimenti per la ragazza e decide di aiutare l’amico a preparare il tutto.

Matteo però vorrebbe riprovare a conquistare Maria, quindi decide di esprimerle i suoi sentimenti. Tancredi scoprirà che Flora gli ha nascosto una lettera e comincia a diventare sospettoso e soprattutto frustrato, visto che ha due belle gatte da pelare. Armando, dopo aver scoperto che Rosa fatica a pagarsi l’alloggio, decide di aiutarla con le finanze. Matilda rivela a Flora di voler partire per il Giappone e la donna, rompendo la sua promessa di mantenere il silenzio, va a rivelare tutto a Vittorio.

Il paradiso delle signore: volano minacce

La situazione si fa sempre più pesante per tutti quanti, soprattutto perché continuano le minacce di Tancredi contro Matilde. L’imprenditore, nipote di Adelaide e fratello maggiore di Marco, vuole riportare il suo matrimonio sulla “retta via” e nulla lo fermerà. La moglie vuole annullare il matrimonio per vivere felice insieme a Vittorio, ma Tancredi non si arrende e giura una tremenda vendetta contro la nuova coppia.

L’imprenditore si spingerà persino a delle minacce dopo aver affrontato Matilde in una discussione molto accesa che turberà gli spettatori. Tancredi, al termine dello “scontro”, minaccerà di denunciare la moglie per adulterio se non lascerà definitivamente Vittorio. Una situazione davvero difficile da gestire che preoccuperà molto Vittorio, ma Matilde, sicura di sé, ha ormai deciso di procedere. La prossima settimana si prospetta ricca di momenti di tensione che saranno difficili da dimenticare!