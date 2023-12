Il Paradiso delle signore, anticipazioni dall’11 dicembre: dopo la tremenda burrasca arriva…

Al Paradiso non si può mai stare tranquilli, appena passata la terribile burrasca non c’è un attimo di sollievo.

Il segreto del successo della soap opera firmata Rai sta proprio nella capacità di stupire i telespettatori ad ogni puntata, ma questa volta gli autori sono andati ben oltre ogni aspettativa. Nelle puntate dall’11 al 15 dicembre succederà anche l’impossibile e l’amore in tutte le sue forme sarà il grande protagonista.

Partiamo da Matteo Portelli che è sempre più intenzionato a riconquistare Maria. Non importa quanto sia difficile e quanto Vito giochi un ruolo fondamentale: se all’inizio Matteo sembrava disposto ad aiutare nella preparazione delle nozze, ora ha capito di non voler perdere la giovane amata e farà di tutto per riaverla tra le sue braccia.

Sappiamo che Vito vuole chiedere a Maria di sposarlo, ma l’atteggiamento di Portelli metterà le sue intenzioni a dura prova. Come un bastone tra le ruote, farà qualunque cosa perché il matrimonio non avvenga.

Inoltre, nelle prossime puntate vedremo Irene alle prese con l’organizzazione di un evento molto importante per il Circolo e questo la porterà a trascurare il suo fidanzato Alfredo: ci sarà una crisi anche per questa coppia?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni

Se da una parte vediamo un Portelli convinto di voler riconquistare Maria, al contrario Matilde vuole chiudere definitivamente la relazione con Tancredi. La donna si è resa conto che il loro rapporto è alla deriva e vuole metterci un punto per concretizzare i suoi sentimenti più profondi.

Maria è convinta di non voler più stare insieme a suo marito e chiederà un aiuto esterno per mettere fine al loro matrimonio. Disperata, si rivolgerà a un suo amico e avvocato, disposto ad aiutarla nel processo di separazione. L’obiettivo di Maria è divorziare legalmente per sentirsi libera di amare e ricostruire una vita insieme al suo vero amore, ossia Vittorio Conti.

Puntate dall’11 al 15 dicembre

Dopo tanto tempo, Conti ha finalmente trovato il coraggio di confessare tutti i suoi sentimenti verso Maria che, forte di ciò che provano l’uno per l’altra, ha maturato la drastica decisione di terminare il suo matrimonio. La donna è pronta a combattere contro il marito e non si lascerà abbattere di fronte alla prima resistenza.

Stando alle anticipazioni, tuttavia, Tancredi si dimostrerà un osso duro: non è disposto a mollare la presa e mandare il suo matrimonio in frantumi. Questo vuol dire che sia Maria che Vittorio dovranno combattere ancora per vivere serenamente la loro storia d’amore. Insomma, non resta che attendere e scoprire come si evolverà il triangolo amoroso nelle prossime puntate.