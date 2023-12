Il Paradiso delle signore, il 5 dicembre per Matilde si mette malissimo | La gioia si spegne

Al Paradiso le cose si mettono molto male per Matilde, la sua situazione non promette bene. Ecco cosa succede.

Il paradiso delle signore è una soap opera italiana che va in onda da otto anni, durante i quali ha saputo affascinare moltissimi italiani che, ogni pomeriggio, rimangono incollati ai piccoli schermi per capire che cosa succederà ai loro personaggi preferiti. La serie televisiva, infatti, va in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 (anche se venerdì 8 dicembre salterà il consueto appuntamento).

I quattro episodi che ci aspettano, a partire da oggi 4 dicembre, saranno ricchi di colpi di scena, intrighi, decisioni presa senza preavviso e voltafaccia inaspettati. La settimana si apre con una gioiosa e fremente Agata che non vede l’ora di iniziare il suo corso di disegno. Alfredo diventerà sempre più sospettoso riguardo ai sentimenti di Crespi verso Irene.

Matilde Frigerio si ritroverà tra due fuochi, con due uomini che le cadono ai suoi piedi. Da un lato abbiamo Tancredi che è disposto a fare qualunque cosa pur di riconquistare la donna, mentre dall’altro vediamo Vittorio abbattuto e dispiaciuto per quello che è successo precedentemente. Tuttavia, Matilde sarà fredda ed implacabile e non avrà nessuna intenzione o voglia di perdonarli.

Finalmente Vito si deciderà a fare il grande passo e chiederà a Maria di sposarlo. Dopo che prenderà questa decisione per conto suo, Vito ne parlerà immediatamente con Ciro e i suoi amici. Scopriremo che cosa rispenderà Maria alla proposta di Vito. Nella puntata che andrà in onda martedì 5 dicembre vedremo un’azione inaspettata da parte di Tancredi.

Matilde: l’obiettivo finale di tutti

Martedì ne vedremo delle belle, a cominciare da Umberto che si spingerà oltre fino a chiedere a Flora di andare a parlare con Matilde per farla ragionare e vedere se riesce a convincerla a farle fare un passo indietro nelle sue decisioni. Roberto rivelerà ad Agata che i Puglisi non avrebbero mai voluto farle frequentare il corso da disegno e la donna chiederà spiegazioni a Concetta.

Intanto, Irene riceverà una proposta di lavoro molto invitante, che le potrebbe dare molte altre possibilità in futuro, da parte di Flora. Vito, nel frattempo, si concentrerà sulla proposta di matrimonio da fare a Maria e deciderà come organizzarla. Marcello avrà un piccolo scontro con una giovane appena conosciuta e Tancredi farà la sua ultima mossa estrema per riconquistare Matilde.

La decisione finale di Matilde

Tancredi proverà a fare affidamento sulla Gentile per potersi riavvicinare a Matilde, ma pare proprio che Flora non avrà nessuna intenzione di collaborare con l’uomo. Marcello rivedrà la giovane appena conosciuta e Salvo si farà un’idea sulla sua possibile identità. Vito troverà il modo di chiedere a Maria di sposarlo e si farà aiutare dallo staff del Paradiso.

Vittorio manderà un regalo davvero speciale a Matilde per poterla riconquistare, ma pare sia arrivato tardi, perché la donna avrà già preso una drastica decisione che influenzerà molto la sua vita. Matilde confesserà a Flora di voler partire per il Giappone e pregherà la donna di non dire niente a nessuno. Ma Flora lo comunicherà a Vittorio che deciderà di fare un gesto estremo.