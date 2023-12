Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 dicembre: la rabbia di Alberto diventa molto pericolosa | Addii all’orizzonte

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole succederà qualcosa di irrimediabile che porterà Alberto a perdere le staffe.

Nelle puntate in onda dal 4 dicembre vedremo Alberto su tutte le furie: la sua rabbia, tuttavia, potrebbe davvero diventare pericoloso per chi gli sta attorno. Ma cosa accadrà per trasformarlo in una belva?

Iniziamo dalla puntata di lunedì 4, quando incontreremo una Clara risoluta: la donna ha preso la sua decisione e vuole metterla in pratica, ma ci saranno degli ostacoli da superare. Uno di questi è senza dubbio Alberto, che cercherà di metterle i bastoni tra le ruote.

L’uomo non riesce ad accettare la decisione della sua ex compagna e verrà travolto da una rabbia incontrollabile: non accetta che la donna sia fuggita con suo figlio senza dirgli la destinazione. Il suo atteggiamento incontrollabile lo renderà pericoloso agli occhi degli altri e porterà Clara ad allontanarsi sempre di più da lui.

Ma per un amore che finisce, ce ne è sempre un altro che inizia: stiamo parlando di Ida e Diego, tra cui sta nascendo un forte sentimento di cui verranno a sapere anche Roberto e Marina. Nella prima puntata della prossima settimana, poi, vedremo Nunzio e Samuel sfidarsi ai fornelli.

Clara tormentata dai rimorsi

Con il tempo che passa, Clara capirà di aver commesso un errore e inizia ad avere dei rimorsi. Ida e Diego saranno sempre più vicini, ma Roberto continuerà a perseguire il suo obiettivo di allungare le distanze emotive tra i due. Non riesce ad accettare che possa iniziare una relazione seria e farà di tutto perché questo non accada.

Nunzio assisterà a una conversazione tra Espedito e Samuel e cercherà di convincere l’amico a fare le scelte giuste dal punto di vista sentimentale: a volte, seguire il cuore non basta. Nella puntata di mercoledì Roberto e Marina avranno un piano per far scoppiare Diego e Ida. Infatti, riescono a convincere la donna a fare un viaggetto per le vacanze natalizie.

Ida e Diego sempre più vicini

Vedremo Giulia e Rosa manifestare contro la camorra, mentre il rapporto tra Mariella e Serena inizierà a stabilizzarsi: le due capiranno di avere più punti in comune di quel che pensavano. Nella puntata di giovedì Alberto sarà sempre ancora in pensiero per Federico e niente e nessuno, nemmeno l’amico Niko, riusciranno a calmarlo.

Intanto Clara sta vivendo momenti di panico, convinta di aver fatto la scelta sbagliata. Marina e Roberto torneranno a preoccuparsi per Lara e, forse, ricomincerà il loro incubo. Nonostante i tentativi dei Ferri, Ida e Diego sono davvero inseparabili e il loro sentimento crescerà a dismisura. Tra Eugenio e Viola, invece, le cose non procedono bene: lui è molto dispiaciuto per la situazione e per questo ha un’idea da proporre a Lucia.