La Promessa, anticipazioni dal 4 dicembre: Alonso fa una scoperta molto oscura | Menzogne gravi alla luce

Alcune anticipazioni trapelate su La Promessa preannunciano un susseguirsi di puntate clamorose, nessuno escluso.

La soap spagnola “La Promessa” continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, offrendo una miscela irresistibile di intrighi, segreti di famiglia e colpi di scena mozzafiato. In onda su Canale 5, il successo della serie è innegabile, grazie a una trama avvincente e a interpretazioni davvero azzeccate.

Nella prossima settimana, gli spettatori saranno catapultati in un vortice di emozioni, poiché alcune bugie ben custodite verranno alla luce, scuotendo le fondamenta della trama. Il protagonista Alonso, immerso in un’indagine segreta, vuole scoprire l’identità di Elisa de Grazalema, beneficiaria di una parte importante del patrimonio del barone. Tuttavia, la sorpresa è dietro l’angolo, poiché Alonso ignora di conoscere già l’ereditiera e il suo ricordo è avvolto da un velo di negatività.

Amori proibiti e sofferenze si intrecciano quando Lope, stanco delle sue continue tribolazioni per Maria Fernandez, dedice di ammettere il suo amore per la cameriera a Mauro Nel frattempo, Catalina, desiderosa di esplorare il palazzo ereditato, deve farlo di nascosto da Cruz, il suo rigido padre.

La tensione cresce ulteriormente quando la marchesa, spinta dall’intrigante Petra, ottiene la conferma da Pia che ha mentito sulla sua gravidanza: la donna è veramente incinta ma non c’è più tempo per salvare la sua integrità se non si agisce subito. Ecco che, però, arriva un nuovo colpo di scena: un membro del personale rivendica la paternità del bambino, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alla trama.

Gelosie e astio ne La Promessa

Sembra che nella soap spagnola la prossima settimana si giungerà ad un punto di non ritorno quando Cruz invita Elisa de Grazalema alla Promessa, provocando in questa maniera le gelosie inaspettate in Cruz. Elisa, rivangando un passato misterioso con Alonso, mette a dura prova l’integrità della coppia.

Nel contempo, Manuel non vuole perdere il suo rapporto con Jimena e cercherà di riappacificarsi con lei. Tuttavia, avvicinarsi alla donna sarà tutt’altro che semplice a causa della sua reazione infastidita e del suo modo di fare astiosi. Sembra che il conflitto sia dietro l’angolo anche in cucina: tra le cuoche non corre buon sangue e a metterci lo zampino per cercare di migliorare le cose subentra Lope.

La complicata questione della gravidanza

Abbiamo giù citato che Pia entra nel mirino degli attachi di Petra per la sua gravidanza. La donna è costretta a convolare a nozze con Gregorio per mettere una toppa alla sua complicata situazione. L’integrita morale nella Promessa verrà così rispettata. Intanto, le tensioni tra Teresa e Mauro non si appianano e per provare a porre fine a questa problematica la donna propone a Mauro di essere solo amici. Altra grande protagonista della prossima settimana è Jimena che manifesta alcuni problemi di salute. Proprio Manuel penserà di essere una delle cause dei quoi dolori e la aiuterà a programmare una visita dal dottore.

La realtà, però, può essere ben diversa in quanto secondo il parere di Mauro prontamente comunicato a Martino, Jimena non ha alcun intoppo fisico ma sta solamente fingendo pe rattirare l’attenzione di Manuel. La soap spagnola “La Promessa” continua a dimostrare il suo fascino irresistibile: con una settimana così ricca di colpi di scena, il pubblico non può fare altro che aspettarsi ancora più emozioni e sorprese nelle prossime puntate.